banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Kurbanlık fiyatları açıklandı…
Kurbanlık fiyatları açıklandı…
Dolar ve Euro bugün ne kadar?
Dolar ve Euro bugün ne kadar?
Ateş nasıl ölçülür? Ateş ölçer nasıl kullanılır?
Ateş nasıl ölçülür? Ateş ölçer nasıl kullanılır?
LGS tercihleri ne zaman başlıyor? LGS tercihleri nasıl yapılır?
LGS tercihleri ne zaman başlıyor? LGS tercihleri nasıl yapılır?

Ayvalı Barajı’nda kafes balıkçılığı yapılacak

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE BULUNAN AYVALI BARAJI’NDA KAFES BALIKÇILIĞI YAPMAK İÇİN KOLLARI SIVAYAN GİRİŞİMCİLERİN MÜRACAATLARI TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

ERZURUM 20.07.2020, 10:56
2
Ayvalı Barajı’nda kafes balıkçılığı yapılacak

Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan Ayvalı Barajı’nda kafes balıkçılığı yapmak için kolları sıvayan girişimcilerin müracaatları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edildi.

Ayvalı Barajı’nda gökkuşağı alabalığı üretmek için baraj gölü üzerinde proje çalışmaları başladı. İl Tarım Müdürlüğünden ekipler Ayvalı Barajı’nda yer tespiti yaptılar.

Erzurum İl Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Hülya Esenboğa, “Ayvalı Barajında kafes balıkçılığı yetiştiriciliği için Tarım Bakanlığı tarafından beş girişimci ye bakanlık ön izin verilen beş alan var. Onun haricindeki alanlar riskli alanlar, su seviyesinin oldukça düşük olduğu bölgeler dört müracaat var. Riskleri göze alarak müracaat kabul etmeleri gerekiyor, yer göstereceğimiz alanda su seviyesi oldukça düşükmüş burası denenmemiş bir baraj gölü sıcaklığı oldukça yüksek bir baraj gölü. İlk kuranlar biraz risk alarak tecrübe edecekler” dedi.

Erzurum Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Fuat Demir de, “Ayvalı Barajı gölü üzerinde gökkuşağı Alabalığı projesini hazırladık. 4 müracaatçıdan birisiyiz, bugün Ayvalı Barajı üzerinde Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte yerlerin tahsisi için keşif yapmak için buradayız. Amacımız bu bölgenin ekonomisine hem de iş istihdamına katkıda bulunmak. Salı günü yerlerimiz belli olunca projelerimizi hazırlayıp en kısa sürede yatırımımıza başlayacağız, inşallah bölgemize hayırlı olur” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 33 69
2. Trabzonspor 33 62
3. Sivasspor 33 60
4. Beşiktaş 33 59
5. Galatasaray 33 55
6. Alanyaspor 33 54
7. Fenerbahçe 33 50
8. Antalyaspor 33 44
9. Gaziantep FK 33 43
10. Kasımpaşa 33 40
11. Göztepe 33 39
12. Gençlerbirliği 33 36
13. Konyaspor 33 36
14. Denizlispor 33 35
15. Çaykur Rizespor 33 35
16. Malatyaspor 33 32
17. Kayserispor 33 32
18. Ankaragücü 33 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 36 93
2. Man City 36 75
3. Chelsea 36 63
4. Leicester City 37 62
5. M. United 36 62
6. Tottenham 37 58
7. Wolverhampton 36 56
8. Sheffield United 36 54
9. Burnley 37 54
10. Arsenal 36 53
11. Southampton 37 49
12. Everton 36 46
13. Newcastle 36 43
14. Crystal Palace 36 42
15. West Ham 36 37
16. Brighton 36 37
17. Watford 36 34
18. Aston Villa 36 31
19. Bournemouth 37 31
20. Norwich City 37 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25
Namaz Vakti 20 Temmuz 2020
İmsak 03:51
Güneş 05:42
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:39
Yatsı 22:22