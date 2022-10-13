Aydın, gaz fiyatı Erzurum’da belirlenebilir

Rusya Devlet Başkanı Putin’in “Türkiye’de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurulabilir” açıklamasının son derece önemli olduğunu belirten Erzurumlu iş adamı Fatih Aydın, Erzurum’un gaz ticaret merkezi olabileceğine dikkat çekerek “Erzurum her anlamda gazın fiyatının belirlendiği bir üs olabilir” dedi.

Fatih Aydın yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi; “Ülkemiz konum olarak gaz üreten Ülkeler ile gaz tüketen Ülkeler arasında yer alıyor. Bu noktada gazın üretenden tüketene iletimi noktasında bir nevi köprü durumunda bulunmaktadır. Bu bağlamda dün de Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin’in ‘Türkiye’de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurulabilir’ açıklaması Ülkemizin bu çok kritik olan konumunun bir kez daha ortaya konulması noktasında önemlidir.

Şehrimiz Erzurum da bu noktada bir birleşme noktası ve kavşaktır. Bu bağlamda İran ve Azerbaycan’dan tedarik edilen doğal gazın boru hatlarının kesiştiği nokta Erzurum’dur. Ayrıca yakın zamanda devreye giren ve Azerbaycan’dan Avrupa’ya gaz arzı sağlayan TANAP Boru hattı da şehrimizden geçmektedir. Bunun yanında dünyaya ham petrolün iletilmesi noktasında önemli bir hat olan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı da hakeza şehrimizden geçmektedir. Dolayısıyla şehrimizden fiziksel olarak yoğun miktarlı doğal gaz miktarı birçok tüketiciye ulaşmaktadır. Bu noktada şu rahatlıkla ifade edilebilir ki bu kadar miktarın fiziksel olarak aktığı bir şehirde, akan doğalgazın fiyatının belirlenmesi mümkündür. Erzurum gaz ticaret merkezi haline gelebilir ve her anlamda gazın fiyatının belirlendiği bir üs olabilir. Şehrimiz bu dinamiklere sahiptir. Bu bağlamda başta Sivil Toplum Örgütleri olmak üzere, siyasilerimizin, yerel yöneticilerimizin konuyu gündemlerine alması son derece önemli” dedi.