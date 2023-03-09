Aydemir’den Söylemez Barajı müjdesi

AK Parti Milletvekili Aydemir, 35 bin hektarlık tarım alanında sulu tarım yapma imkanı sağlayacak olan Söylemez Barajı sulama sahasında Pasinler’e ait 26, Horasan’a ait 23, Köprüköyü ilçesine ait 12 mahalle köyün arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Aydemir Erzurum’a Müjde Verdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’deki basın toplantısında Erzurum ve Erzurum Söylemez Barajını gündeme getirdi. Söylemez Barajı altyapısının tamamlanması ve barajın devreye sokulması odağında alınan kararları açıklayan Milletvekili Aydemir, Erzurum olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettar olduklarını bildirdi.

Söylemez Barajı

Milletvekili Aydemir, ‘6716 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile karar ile 35 bin hektarlık tarım alanında sulu tarım yapma imkanı sağlayacak olan Söylemez Barajı sulama sahasındaki Pasinler ilçemizde ait 26 mahalle köy, Horasan ilçemize ait 23 mahalle, köy ve Köprüköyü ilçemize ait 12 mahalle köy. Buralarda arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi. ‘ dedi..

Pasinler, Horasan Ve Köprüköy Arazi Toplulaştırılması Ve Altyapı Düzenlemesi

Arazi toplulaştırılması ve altyapı düzenlemesi kaydında 500 milyon TL tutarında harcama yapılacağını bildiren Milletvekili Aydemir, harcama tutarının 2 milyar TL’ye ulaşabileceğini belirtti. Milletvekili Aydemir, Söylemez Baraj alanı ve hinterlandında deneme çalışmaları yapacağız. Arazi tesviyesi yapacağız. Ve oradaki bütün bütün zemini baraj yapılır hale getireceğiz. ‘ açıklamasını yaptı.

Düzenlemenin Gerçekleştirileceği Köy Ve Mahalleler

Milletvekili Aydemir, düzenlemenin gerçekleştirileceği köy/mahalleleri; Pasinler’de Alacalar, Altınbaşak, Alvar, Aşıklar, Bahçelievler, Büyükdere, Çiçekli köyü, Çöğender, Gölciğez, Kaplıcalar, Kasımpaşa. Kevenlik, Kurban Çayır, Otluk Kapı, Ovaköy, Övenler, Paşabey, Porsuk, Sunak, şehit Burak Karakoç, Taşkaynak, Tepecik, Uzun Ark, Yastıktepe, Yiğitbaşı, Yukarı Çakmak; Horasan Adnan Menderes, Azapköyü, Camiikebir, Çamurlu, Çiftlik, Dalbaşı, Değirmenler, Döllek, Esentepe, Fatih Sultan Mehmet, Gündeğer Hasan baba, Hızırilyas, Karaçuha, Kırık, Kırkdikme, Kırkgözeler, Kükürtlü, Mümtaz Turan, Pınarlı Recep Tayyip Erdoğan, Şerefiye. Yüzören; Köprüköy’de Ağcaşar, Buğdaylı, Camiikebir, Eğirmez, Emre, Kıyıkonak. Pekecik, Soğuksu, Şehitler, Yağan, Yapağılı, Yukarı Söğütlüköyü olarak açıkladı.

‘Hayırlı olsun’

Milletvekili Aydemir, ’Buralara hayırlı olsun diyorum. Köylerimize, ilçelerimize, Erzurum’a hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza tekraren minnettarlığımızın altını çiziyoruz. Şu zeminde bile, asrın afetine rağmen bütçeden çok ciddi aktarımlar yapılıyor, milletimiz huzur bulsun diye yatırımlara da hız kesmeden devam ediyoruz. ‘ dedi.