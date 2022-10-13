Aydemir’den siyasette samimiyet çağrısı

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Kim ki TBMM’de millet lehine bir laf eder, bir icraat ortaya koyarsa alır başımızın üstünde taşırız. Muvafık muhalif kim olursa olsun. Ama bir şeye tahammülümüz yok. Yalana, iftiraya müdahaleye, hataya, kafa karıştırma girişimine tahammülümüz yok. ‘ dedi.

Aydemir Siyasi Gündemi Yorumladı

TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında ülke siyasi gündemini değerlendiren Milletvekili Aydemir, muhalefetin her meselede takiye yaptığını, millete ve değerlerine kalbi yaklaşmadığını savunarak samimiyet çağrısı yaptı.

‘Millet lehine tek icraatleri yok’

‘Takiyenin en alasını yapan CHP ve İYİ Parti’nin tarzına karşı aziz milletimize hatırlatmalarda bulunuyoruz’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘TBMM’yi çalıştırmamak için genel kurulda olmalarına rağmen sisteme girmeyip yok görünen muhalefetin mürayi yaklaşımına dikkat çekiyoruz. Bunların Millet lehine tek icraatleri yok. ‘ diye konuştu.

‘Muhalefetin somut teklifi yok! ‘

Muhalefet partilerinin Grup toplantıları gündemlerine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Muhalefetin grup toplantılarına bakın. Ne yapılıyor orada? Bir tane millet lehine mesaj var mı? Biz iktidar olursa şunları, şunları yapacağız diye bugüne kadar somut bir tane teklifleri var mı? Bir kayıtları var mı? Yok. Ne var sadece iftira var, sadece yalan var, bir de mizansen. ‘ dedi.

Aydemir Karayalçın’ın sözlerine dikkat çekti

HDP’in 6’lı masanın gizli ortağı olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, CHP tandanslı Murat Karayalçın’ın sözlerine işaret ederek, ‘CHP’nin daha önce genel başkanlığını yapmış, CHP’de bakanlık yapmış, Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış birisi çok açık şunu söylüyor: ‘Biz HDP ile çok daha içli dışlı olmak durumundayız’ diyor. ‘Resmiyette şu anda görüşmüyoruz ama HD ile görüşmelerimiz devam ediyor. ‘ diyor. Açık aşikâr ediyor bunu. Bu ne demektir? Bu İyi Parti’ye diyor ki, ‘arkadaş seninle biz aşikar ediyoruz görüşmeleri millete. Çünkü millet çok tepkili HDP’ye. Ama HDP den de vazgeçemeyiz. Onlarla da görüşüyoruz. ‘ diyor. ‘ diye konuştu.

‘Bunlarda takiye var’

Milletvekili Aydemir, ‘Böyleyse ben de samimi olarak Atatürk’ün yanında olan insanlarımıza, milletimize, vatansever insanlara, herkese söylüyorum; bunlarda takiyye var, bunlarda samimiyet yok. Burada size gösterilen yüz başka, arka tarafta icraatlar çok daha başka. Öyleyse yarın ah vah etmeme adına bugünden tedbirinizi alıp bunlara karşı tavır koyun. ‘ dedi.

Cumhur ittifakının alevi yaklaşımı

Sunumunda Cumhur ittifakının Alevi yaklaşımının Cumhuriyet Tarihinde bir ilk olduğunu, hükümetin Alevilere yönelik olarak özel açılımlar gerçekleştirdiğini ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Bakın bizden önce Alevilerin adı anılmazdı. Şimdi Alevilerle ilgili, cem evleri ile ilgili çok şükür çok özel açılımlar yapıyoruz. Bunlar Alevi kardeşlerimizin hakkıdır. Onların hepsi bizim yüreğimizde. Tamamı bütün milletin aziz bir parçasıdır bizim yüreğimizde. Öbürleri gibi yalan söylemiyoruz yani. Arka planda başka şeyler düşünüp milletin önüne geldiğimizde takiyye yapmıyoruz. Samimiyiz.’ dedi

Aydemir’den vefa

2021 yılında vefat eden İstanbul Milletvekili İsmet Uçma ve Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ile 5. Diyanet İşleri Başkanı Ömer Nasuhi Bilmen’i vefat yıldönümlerinde rahmet ve minnetle yad eden Milletvekili Aydemir, ‘Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Eserleri, aziz hatıraları ve değerlerimize vefalarıyla yüreğimizde yaşıyorlar. ‘ dedi.

Aydemir: ‘Uçma’yı rahmetle anıyoruz’

11 Ekim 2021’de hakka vuslata eren, AK Parti kurucularından, 24.,25.,26. ve 27. dönem İstanbul milletvekili İsmet Uçma’yı rahmet ve minnetle andıklarını belirten Milletvekili Aydemir, Uçma’nın tüm yaşamında olduğu gibi siyasette de tevazu, nezaket, rikkat ve edep timsali bir insan olduğu, parlamentoda siyaset üstü bir muhabbet ve saygıyla yad edildiğini bildirdi.

Aydemir: ‘Kılıç Erzurum’u okumuş bir yüksek değerdi’

18 Kasım 2921’de rahmet deryasına hicret eden AK Parti kurucularından Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın Erzurumlular indinde özel bir yer ve değeri bulunduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum ilahiyat fakültesini bitirmişti. Erzurum’da tedris etmişti, altını çiziyorum, Erzurum’da eğitim görmüştü ama Erzurum’u okumuş bir simaydı. Ondan da çok istifade ettik. Güzel insandı. Onu da bütün gruplar yüreğine koymuştu. Vefatından duydukları teessür üzüntü ben biliyorum. Allah ona da gani gani rahmet eylesin.’ niyazında bulundu.

‘Ömer Nasuhi Bilmen eserleriyle ufuk çizmiştir’

12 Ekim 1971’de Rahmeti Rahmana kavuşan 5’ınci Diyanet işleri Başkanı Ömer Nasuhi Bilmen’i, vefatının 51’inci yılında rahmet niyazlarıyla yad eden Milletvekili Aydemir, ‘Ahfadı olmaktan gurur duyduğumuz, eserleriyle dimağımızı, öğreti ve mesajlarıyla yüreğimizi aydınlatan Ömer Nasuhi Bilmen, yalnız Erzurum’un değil, İslam aleminin mümtaz alim ve şahsiyetlerindendi’ dedi.

‘O dadaşın ruhundan da, ruhaniyetinden de istifade ediyoruz. Bir Erzurumlu olarak onunla gurur duyuyoruz. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Hukk-ı İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kmûsu, Büyük İslâm İlmihali başta olarak onlarca eserin müellifi Ömer Nasuhi Bilmen ruh mimarlarımızdandır. ‘kaydını düştü.