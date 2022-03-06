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Aydemir’den muhalefete tepki: ‘Çekemiyorlar’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, savunma sanayide alınan mesafenin sadece Türkiye’yi, Türk Dünyasını, Ümmet Coğrafyasını değil aynı zamanda bütün bir mazlum dünyayı çok daha rahatlatacağını söyledi. Aydemir muhalefet tarafından yapılan açıklamaları çekememezlik olarak değerlendirdi.

ERZURUM 06.03.2022, 15:29
Aydemir’den muhalefete tepki: ‘Çekemiyorlar’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, savunma sanayide alınan mesafenin sadece Türkiye’yi, Türk Dünyasını, Ümmet Coğrafyasını değil aynı zamanda bütün bir mazlum dünyayı çok daha rahatlatacağını söyledi. Aydemir muhalefet tarafından yapılan açıklamaları çekememezlik olarak değerlendirdi.

Milletvekili Aydemir, ‘Muhalif damar şirazeyi öylesine dağıttı ki, hayati çıkarlarımıza dahi açıktan saldırır hale geldiler. Dünyanın gıpta ile yaklaştığı İHA-SİHA projelerimize dönük aşağılayıcı yaklaşımları millet nezdinde de ciddi ve büyük bir tepkiyle karşılanıyor. ‘ diye konuştu.

Muhalefete Sert Tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, muhalefet tarafından İHA ve SİHA’lara yönelik yapılan bazı açıklamalara tepki gösterdi. Hazımsızlık, çekememezlik bir de demek ki zihin haritalarında Türkiye’nin mesafe almasına dönük bir tepki var ki şimdi aşikar ediyorlar.’ dedi

‘İHA’lar, SİHA’lar mazlum milletler için bir umut oldu"

Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, bir televizyonda uzun yıllardır yayıncılık yapan bir ismin, İHA’ları, SİHA’ları "planöre" benzettiğini belirterek, "’Bunlardan bir şey olmaz.’ diyor. Hazımsızlık, çekememezlik bir de demek ki zihin haritalarında Türkiye’nin mesafe almasına dönük bir tepki var ki şimdi aşikar ediyorlar. Eğer o planöre benzettiğiniz İHA’lar, SİHA’lar olmasaydı 30 yıllık esaret Karabağ’da son bulmazdı. Hazımsızlık buradan aslında zaten. Bir siyasi partinin genel başkanı, aslında o altılı masayı yandan, yöreden destekleyen, kenardan bunların yoldaşı, arkadaşı olan bir isim de ne diyor? ’İHA’lar, SİHA’lar satılmasın, satışları engellensin.’ diyor. Niye? ’Savaş zemini oluşturuyormuş’. Oysa İHA’lar, SİHA’lar mazlum milletler için bir umut oldu." diye konuştu.

‘Yakında insansız savaş uçaklarımız olacak’

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın ifadesinin çok yerinde olduğunu belirten Aydemir, "Onun ifadesiyle söylüyorum ki; yakın zamanda insansız savaş uçaklarımız olacak Allah’ın izniyle. Bundan sonra istedikleri gibi at koşturamayacaklar o müstebitler, milletin başına musallat olmuş zalimler." diye konuştu.

‘O günkü damar bugüne sirayet ediyor’

Milletvekili Aydemir, Paris’te 1981 yılında iki Türk diplomatın can verdiğini hatırlatarak, "Reşat Moralı ve Tecelli Arı’nın katilleri ASALA terör örgütüydü. Zannediyoruz ki o gün yaşananla bugün yaşanan arasında çok fark var. Oysa hiçbir fark yok. O günkü damar bugüne sirayet ediyor." diye konuştu.

‘Asla unutma’

ASALA’nın sadece bir Ermeni terör örgütü olmadığını, bir iddianın uzantısı olduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, "O iddia, milletimize olan düşmanlığın iddiasıdır. Ondan sonra gelen PKK terör örgütü oldu. Birbirinden ayırmayalım bunları. Reşat Moralı’yı katledenle, bugün bir buçuk aylık bebeği kundağında katleden arasında hiçbir fark yok. Gençlerimiz bunları zihinlerine koysunlar ki bu hal üzere vatanımızı korusunlar, kollasınlar, asla unutma gibi bir hal üzere olmasınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kirişçi’yi tebrik

Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Vahit Kirişci’yi tebrik eden Milletvekili Aydemir, Kirişci’nin "Daha önce parlamenter olarak görev yapmış, çok yetkin, aynı zamanda akademisyen, bu sahanın bileni, içinden geleni. Dolayısıyla tarıma, ormancılığa, hayvancılığa çok ciddi katkı sunacağını düşünüyoruz. Sayın Pakdemirli’ye de yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

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