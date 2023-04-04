Aydemir’den muhalefete: ‘Milletin değerlerini bilmiyorlar’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccadeye ayakkabı ile basmasına tepki göstererek, "Değerlerimizi ayaklar altına alıyor. Seccade, Allah’a yöneldiğimiz zemin, oraya başımızı koyuyoruz. Ayağınla nasıl çiğnersin?" dedi.

Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu’nun, milletten bihaber olduğunu ve milletin değerlerini bilmediğini söyledi.

‘Seccadeden Haberin Yok’

Kılıçdaroğlu’nun, seccadeye ayakkabı ile basmasının infiale neden olduğunu anımsatan Milletvekili Aydemir, "Değerlerimizi ayaklar altına alıyor. Seccade, Allah’a yöneldiğimiz zemin, oraya başımızı koyuyoruz, orada secde ediyoruz. Ayağınla nasıl çiğnersin? Seccadeden haberin yoktur, milletin değerlerini önemsemezsin, ancak öyle çiğnersin. İşte bunlar da bunu yapıyorlar. Çok yazık." ifadesini kullandı.

"Seccade bayrak gibi yüksekte tuttuğumuz bir değer”

Milletvekili Aydemir, "Seccade bayrak gibi yüksekte tuttuğumuz bir değer. Ramazan ayında özellikle manevi iklim çok daha kabarık, berrak ve siz o manevi iklime ayakkabılarınızla leke sürüyorsunuz." diye konuştu.

‘Bilmiyorsan bu işlere girme’

Lider pozisyonundakilerin, toplumun bütün kesimlerinin inanç ve etnik kimliklerini bilmeleri ve öğrenmeleri gerektiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, "Kılıçdaroğlu, ’Sayın Erbakan’ın dediği gibi, Hak geldi, batıl zail oldu’ diyor. Bilmiyorsan bu işlere girme. Bu, bir ayet. Hazreti Ali’yi tarif ederken ’Hazreti Ali, önemli bir İslam düşünürüdür, kitapları vardır’ diyor. Bakış açısı düşük olunca değerlendirme de böyle oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti CHP’ye benzemeye başladı

Millet İttifakı’nın ortaklarından İYİ Parti’nin, CHP’ye benzemeye başladığını dile getiren Milletvekili Aydemir, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığının pencerelerine kurşun isabet etmiş, Meral Akşener, açık açık Sayın Cumhurbaşkanımızı itham, izam ediyor. Sanki o kurşunu Cumhurbaşkanımız atmış ya da attırmış. Böyle vicdansızlık olur mu? 3-5 oy kotarabilmek için yapıyor. Hızla barajın altına doğru gidiyor, onu kurtarmanın peşinde." görüşünü paylaştı.

Meral Akşener’de Liderliğin Kırıntısı Yok

Kısa süre sonra kurşun atan zanlının yakalandığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, "Kurşunu atan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışan biri. Daha önce sol örgütlerle nümayişlere katılan biri. Buyur bakalım. Bir taşla birkaç kuş vurmanın hesabı vardı. Akşener, ’Böyle bir kurşun atıldı. AK Parti yaptırdı, ben buradan beslenirim. Seçim boyunca bu işi kullanırım’ diye bir hesap yaptı. Yakalanınca suspus. Meral Akşener’de liderliğin kırıntısı yok." sözlerini sarf etti.

PKK’yı bile kınayamıyorlar. böyle bir hale düştüler

"Terör örgütü PKK elebaşılarının, Millet İttifakı’na sonuna kadar destek verdiğini" söyleyen Milletvekili Aydemir, "Bilumun terörist yapılar, 14 Mayıs’ı ’olmak ya da olmamak’ noktasında değerlendiriyorlar ve Cumhurbaşkanımızın seçilmesi durumunda önümüzdeki 5 yıllık zaman diliminde bütünüyle hayatın dışına atılacaklarını biliyorlar. Yok olacaklar. CHP ve İYİ Parti, PKK’nın hedeflerini gerçekleştirmenin peşinde. PKK hedeflerini açıklıyor, bunlar PKK’yı bile kınayamıyorlar. Böyle bir hale düştüler. ’PKK’yı kınarsak oy vermezler’ diye düşünüyorlar. Yazık." düşüncesini dile getirdi.