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Aydemir’den muhalefete mertlik çağrısı

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında HDP Milletvekiline ilişkin tepkilerini paylaştı, Muhalefetin Şehit taziye mesajlarının samimi olması gerektiğine vurgu yaptı.

ERZURUM 11.01.2022, 14:48
Aydemir’den muhalefete mertlik çağrısı

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında HDP Milletvekiline ilişkin tepkilerini paylaştı, Muhalefetin Şehit taziye mesajlarının samimi olması gerektiğine vurgu yaptı.

Muhalefetin ’Bir patlamada şehit olan...’ ifadelerine sert tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘Ne patlaması bu? Doğal gaz patlaması mı? Neyin patlaması, niye söylemiyorsun? Açıkça, mertçe, delikanlıca çıkın ve PKK’nın, bölücülerin, vatan hainlerinin 3 insanımızı şehit ettiğini söyleyin. Bu hali burada telin ediyorum, millet adına kınıyorum." dedi.

‘Gerçek gazetecilerin emeği saygındır’

Basın toplantısında Parlamentoda görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutlayan Milletvekili Aydemir, sahada görev yapan gerçek gazetecilerle, eline cep telefonu alıp sokak röportajları yaklaşımlarını sergileyen ve kendilerine gazeteci diyenlerin ayrı tutulması gerektiğini belirterek, ‘Bu görev Gazeteciler Cemiyetlerimize düşüyor. ‘ ifadesini kullandı.

Ziraat Mühendisleri Günü dolayısıyla bir değerlendirme yapan, tarımsal üretim ve ülke ekonomisinin gelişmesinde Ziraat Mühendislerinin hayati işleve ve fonksiyon icra ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Tarım Ekonomisini canlı ve diri tutan Mühendislerimize minnettarız. Onlar başımızın tacıdır’ dedi.

Aydemir’in Erzurum gündemi

Milletvekili Aydemir’in basın toplantısında yine Erzurum gündemi vardı. Pasinler-Horasan arası demiryolu hattının hizmete açılışının 71. Yıldönümünü idrak ettiklerini kaydeden Milletvekili Aydemir, Hızlı Tren ve İlçeler arası demiryolu talebini yineleyerek, ‘Erzurum’u Kış Turizm ve Sporlarında bir Dünya adresi konumuna kavuşturan, ilimizi ulaşım, eğitim ve sağlıkta bir cazibe merkezi haline getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle bunlar da gerçekleşecektir. Bundan mutlak eminiz.’ kaydını düştü.

‘Gerçek gazetecilerin hakkı korunmalıdır’

‘Her mesleği icra edenler, hakikaten o işin sahibi olanlar yandan geçinenlerle bir tutulmasınlar.’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘ Gerçek gazeteciyle suni gazetecileri tefrik etmek lazım. Esasında gazeteciliğin sunisi olmaz amma, şimdi eline mikrofon alan, eline cep telefonu tutuşturan kim varsa önüne çıktığı şahsa ben gazeteciyim diyor, mikrofon uzatıyor. Bunlar doğru değildir ve sahada emek veren gazetecilerin hakkını gasptır. Bu işe emek veren, bu iş için yüreğini koyan, gecesini gündüzüne katıp halka haber ulaştıran ve ortaya bir eser çıkaranların hakkını gasp etmektir. Mutlaka o kesimle gerçek gazetecileri ayırmak lazımdır.’ vurgusunu paylaştı.

‘Herkesin efendi olduğu yerde herkes köledir’

Gerçek gazetecilerin hakkının savunulması, korunması ve haklarının gaspedilmesine izin verilmemesi gerektiğini savunan Milletvekili Aydemir, ‘Bir mikrofon tutma hadise icat edildi. Adına sokak röportajları denilen bir yaklaşım. Ardından bir herc ü merc çıksın diye hususi bir gayret var. Olmayanı olmuş gibi sual yöneltmek, gelen tepkili ifadeleri habermiş gibi kamuoyuyla paylaşmak, sonra kamuoyunun ayranını kabartmak, böyle bir yöntem. Bu doğru bir iş değildir. Herkesin efendi olduğu yerde herkes köledir. Bu tarif çerçevesinden baktığımızda mutlaka ama mutlaka toplumsal zemini iğfal edecek , o zemini sıkıntıya sokacak hallere sebebiyet veren kim varsa onlara her meslek mensubunun mutlaka tepki vermesi lazım. Onlara dur demesi lazım. Bunu kim yapmalı, tabi ki bizim Gazeteciler Cemiyetleri yapmalı. Örgütlü basın yapılarımız yapmalı. Samimi gazetecilerle suni olanları mutlaka ayırt etmeli. Çünkü suni gazetecilik adına yapılanlar hak gasbıdır. ‘ dedi.

Aydemir’den HDP’e sert tepki

Milletvekili Aydemir, basın toplantısında, Adıyaman’da 2017’de terör örgütü PKK’ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekildiği fotoğrafların kamuoyuna yansıdığını belirtti.

TBMM milleti temsil eden yüksek bir değer

TBMM’nin milleti temsil eden mübarek bir değer olduğunu, bu çatı altında bulunan herkesin adımını dikkatli atması gerektiğini belirten Aydemir, "Bir bayan milletvekilinin, 2017 yılında öldürülen bir terörist ile olan fotoğraflarına baktığımızda hakikaten bir milletvekili olarak utandığımın altını çiziyorum. Bu teröristin silahından çıkan kurşunlar, acaba kaç masum insanı katletmiştir? ’O zaman milletvekili değildi’ deniliyor. Bu kişiyi milletvekili yapan irade yani HDP, bunu bilmiyor muydu? Bunları özellikle yapıyorlar ve millete silahla mesaj veriyorlar." dedi.

Muhalefetin yaklaşımına eleştiri

Muhalefet partilerinin, HDP ile ittifakları bozulmasın diye bu hale rıza gösterdiğini ve ses çıkarmadığını savunan Aydemir, CHP’den tek bir tepki sesinin olmadığını, diğer partilerin geçiştirir mahiyette açıklamalar yaptığını söyledi.

‘Muhalefetin açıklamalarından hicap duyuyoruz’

Geçtiğimiz cumartesi günü Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlatılması sonucu 3 askerin şehit olduğunu anımsatan Aydemir, muhalefet partilerinin buna dönük açıklamalarından hicap duyduğunu ve millet adına utandığını dile getirdi.

Milletvekili Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Akçakale’de 3 şehidimiz, aslan gibi yiğidimiz can verdi. CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı ifadelerinde öylesine bir tarz var ki öylesine kayıtları var ki sanki ’HDP’yi kızdırır, küstürürüz’ gibi bir yaklaşım ortaya koymuşlar. ’Bir patlamada şehit olan...’ Bu ne demek? Teröristlerin patlattığı bir bomba ile bu insanlar can verdiler. Milleti temsil eden muhalefet genel başkanlarının da bu hassasiyette olmasını hususen bekliyoruz. Böyle şey olur mu? Yani ’bir patlamada şehit olan...’ Ne patlaması bu? Doğal gaz patlaması mı? Neyin patlaması, niye söylemiyorsun? Açıkça, mertçe, delikanlıca çıkın ve PKK’nın, bölücülerin, vatan hainlerinin 3 insanımızı şehit ettiğini söyleyin. Bu hali burada telin ediyorum, millet adına kınıyorum."

Tarım ekonomisi ve ziraat mühendislerinin emeği

Basın toplantısında Ziraat Mühendislerinin ifa ettiği tarımsal ekonomiye katkıyı çok değerli bulduklarını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Biz tarıma ve hayvancılığa çok önem veren bir siyasi yapıyız. Tarım Öğretiminin 176’ıncı yılını, Ziraat Mühendislerimizi tebrik ediyorum. Ziraat Mühendislerinin ülke tarım ve ekonomisine katkıları çok büyüktür. Onlara dönük sahiplenici politikaların çok daha fazla olması gerektiğinin altını çiziyorum. Buna dönük AK Partinin özel çaba ve gayretleri var. Her ziraat Mühendisi ülkenin iktisadi zemininde katkı sunmaktadır. Onlar da başımızın üstünde yer alıyor. ‘ dedi

Erzurum ilçeler arası demiryolu projesi

Basın toplantısında Erzurum’a özel bir yer ayıran Milletvekili aydemir, Hızlı Tren ve İlçeler arası demiryolu hattı projesini değerlendirdi. Milletvekili Aydemir, ‘ 1951 yılında Hasankale ile Horasan arasındaki demiryolu hizmete açıldı. 10 Ocak bu manada Erzurum için özel bir gündür. Bizim arzu ettiğimiz hızlı trenin Erzurum’a gelmesidir. İlçeler arasında demiryolu hattı kurulması, özellikle tarımsal ürünlerin pazar yerine bu yolla da ulaştırılmasıdır. Buru defaetle dile getirdik. İlçeler arası demiryolu, yerleşim alanları arasında ulaşıma yeni bir vizyon kazandıracak, ticari ilişkiler daha da güç kazanacak, üretim ekonomisini tetikleyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız dirayetli liderliğiyle bunlar da gerçekleşecektir. Bundan eminiz‘ diye konuştu.

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