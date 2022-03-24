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Aydemir’den muhalefete: ‘Bu kaçıncı mahcubiyet?’

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir muhalefetin hiçbir proje üretmediği, ülkenin geleceğine yönelik plan ve programları olmadığını vurgulayarak, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunda Cumhur İttifakının ülkeye eser kazandırma atılımları devam ediyor. Dünya gıpta ediyor, muhalefet ise karalama peşinde’ dedi.

ERZURUM 24.03.2022, 14:48
Aydemir’den muhalefete: ‘Bu kaçıncı mahcubiyet?’

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir muhalefetin hiçbir proje üretmediği, ülkenin geleceğine yönelik plan ve programları olmadığını vurgulayarak, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunda Cumhur İttifakının ülkeye eser kazandırma atılımları devam ediyor. Dünya gıpta ediyor, muhalefet ise karalama peşinde’ dedi.

‘Ameller niyetlere göredir’

‘Ameller niyete göredir’ hadisini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Türkiye bir yandan uluslararası barış çabalarını sürdürürken, ülkede de yatırımlar hız kesmeden eserler halinde yükseliyor. Küresel boyuttaki ekonomik kırılganlıklar, ülkeler arası tedarik zincirindeki bozulmalara rağmen milletimiz 1915 Çanakkale Köprüsü gibi bir ulaşım ziynetine kavuşmanın gururunu yaşıyor. ‘ kaydını düştü.

‘Söyleyecek sözümüz, millete bakacak yüzümüz var şükür’

‘Bizim 20 yıllık süreçte reformlar ve yatırımlarla ortaya koyduğumuz eserler ortada. Şükürler olsun ki söyleyecek sözümüz, millete bakacak yüzümüz var. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Cumhuriyet tarihinde yatırım ilklerini gerçekleştirmiş, fikir, teşebbüs ve girişim özgürlükleri alanını genişleten reformları hayata geçirmiş tek partiyiz. Sağlık alanından enerjiye, ulaşımdan çevreye, insana hizmet veren her sahada ortaya eser koymuşuz. Erzurum’un meşhur ifadesiyle ‘dilimiz varsa dilceğimiz de var şükürler olsun. ‘ dedi.

‘Yerli ve milli yatırımlar dönemi’

Küresel tüm olumsuzluklara, Ukrayna krizine rağmen Türkiye’de yatırımların bir zincir halinde halkın hizmetine sunulduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Bizimle birlikte yerli ve milli yatırımlar dönemi başladı. Yerli otomobille ilgili çalışmalar devam ediyor. Gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başlamış." dedi.

İstihdama Yönelik Yatırımlar

Basın toplantısında ekonomiyi değerlendiren Milletvekili Aydemir, işsizlik oranının 2021’de yüzde 1,1 azaldığının açıklandığını anımsatarak, ilave yatırımlarla işsizliğin düştüğünü, hayata geçirilmesi planlanan ve yoğunluğunu emekyoğun kaydının oluşturduğu yatırımlarla 2022’de öngörülen istihdam hedefine ulaşılacağını belirtti.

Akşener’e Eleştiri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, TBMM grup toplantısında kürsüye çiftçi diye tanıtarak bir kişiyi çıkardığını anımsatan Milletvekili Aydemir, "Adamın sosyal medyada, en lüks alkol sofralarında fotoğrafları, resimleri dolanıyor. Ama bunlarda sıkılma, utanma yok. Sözüm ona AK Parti’yi eleştirmek için oraya insan çıkarıyorsunuz, bari doğru dürüst bir araştırın, bakın. Bu kaçıncı mahcubiyet." diye konuştu.

Yerli Otomobil

Yerli otomobille ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Aydemir, "Gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başlamış. Sosyal medyadan bunları takip edince, görünce yüreğimizde ferahlamanın dorukları oluşuyor. Bundan mutlu olalım, bununla iftihar edelim." ifadesini kullandı.

‘Millet seni affetmez’

Aydemir, bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan askeri öğrenciler için "Sevgilerimizi gönderiyoruz. Az kaldı, merak etmeyin", Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu konusunda da "AK Parti’den ’AİHM kararlarına uymamız lazım’ sesleri yükseliyor. Eğer sesler daha da güçlenirse son derece memnun oluruz" ifadelerine yönelik değerlendirmesini sorması üzerine, şunları kaydetti: "Bunlar icraat, proje noktasında zerre kadar bir şey açıklayamazlar. Ne yapıyorlar? 15 Temmuz’un faillerine şirin gözükmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz’da buradaydık. Burayı bombaladılar. Ülkemize yöneldiler. Dışarıdan bu ülkeyi yok etmek için bir yönelmenin içerisinde oldular. Sen bunlara buradan selam çakarak aklın sıra üç beş oy alabilmek için bunu yaparsan bu millet seni affetmez. 250 şehidimiz var o gece. Onlar seni affetmez, onların ruhaniyeti seni çarpar. Ayıp. Osman Kavala dediğiniz, Gezi olaylarının müsebbibi. Bunların yaptıkları orta yerde. Hukuk bunlarla ilgili gerekeni yapıyor. Selahattin Demirtaş’ın onlarca insanın kanında parmağı var. Yasin Börü’nün ruhu seni iflah eder mi? Sayın Kılıçdaroğlu, orada katledilen o gencecik çocuklar, kurban eti dağıtan Yasin Börü, seni iflah etmez. Siyaseten hiçbir yere gelemezsin."

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