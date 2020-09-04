banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Anne kokusu bebeklerin korkmasını engelliyor
Anne kokusu bebeklerin korkmasını engelliyor
Miniatürk Parkı’ndaki stant alanları kiraya verilecek
Miniatürk Parkı’ndaki stant alanları kiraya verilecek
Liseye yerleşemeyen öğrencilere yeni hak tanınacak
Liseye yerleşemeyen öğrencilere yeni hak tanınacak
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Aydemir’den İstanbul’da ‘Erzurum istişaresi’

AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ İBRAHİM AYDEMİR SAHA ÇALIŞMALARININ 5’İNCİ HAFTA ETABINDA İSTANBUL’DA FAALİYET VEREN ERZURUM VAKIF VE DERNEKLERİNİ ZİYARET EDEREK, ERZURUM 2023 VİZYONU ODAĞINDA GÖRÜŞ ALDI, İL DIŞINDAKİ DADAŞLARIN ERZURUM’A DAİR BEKLENTİLERİNİ DİNLEDİ, GURBETTE YÜRÜTÜLEN TANITIM ÇALIŞMALARI HAKKINDA FİKİR TEATİSİNDE BULUNDU.

ERZURUM 04.09.2020, 10:25
2
Aydemir’den İstanbul’da ‘Erzurum istişaresi’

Ak Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, ‘Türkiye’nin neresinde yaşarsa yaşasın dadaş yüreği ortak bir imanla atar. Bu iman; Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet sadakat ve kararlılığının ifadesidir. Dadaş olmak ve Erzurum’un evladı bulunmakla müftehiriz. ‘ dedi.

Aydemir’den 5’inci Hafta Çalışması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir saha çalışmalarının 5’inci hafta etabında İstanbul’da faaliyet veren Erzurum Vakıf ve Derneklerini ziyaret ederek, Erzurum 2023 vizyonu odağında görüş aldı, il dışındaki dadaşların Erzurum’a dair beklentilerini dinledi, gurbette yürütülen tanıtım çalışmaları hakkında fikir teatisinde bulundu.

Erzurum İstişareleri

Milletvekili Aydemir İstanbul kaydında gerçekleştirdiği Erzurum istişareleri kapsamında Eyüpsultan, Maltepe ve Ümraniye’de yaşayan dadaşlarla buluştu. Ümraniye Erzurumlular Derneği, Maltepe Erzurumlular Vakfı, 81 İl Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Eyüpsultan Erzurumlular Derneği yöneticileriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in konuğu oldu. Eyüpsultan Belediyesi ziyaretinde de gündem Erzurum’du.

Aydemir Eyüpsultan’da Dadaşlarla Bir Araya Geldi

Milletvekili Aydemir, Eyüpsultan Erzurumlular Derneği Başkanı Cahit Özaslan ve yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Dernekte dadaşlarla istişare eden Milletvekili Aydemir, ‘Metropollerde illeri temsil eden dernekler ve vakıflar sosyal dokuyu muhkem hale getirme bakımından çok önemli görev ifa ediyorlar. Bunlardan birisi de, Eyüpsultan Erzurumlular Derneği. Ziyaretten büyük haz aldık, ciddi bilgilerle donandık. Yönetici kardeşlerimize minnettarız. ‘ değerlendirmesini yaptı.

Ümraniye’de Erzurum Konuşuldu

Milletvekili Aydemir’in İstanbul’daki dadaş mekanlarını ziyaret güzergahındaki bir başka adresi “Ümraniye Erzurumlular Derneği” oldu. Dernek Başkanı Erdal Yavuz ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Erzurum ve Erzurumlulara dönük uzun soluklu bir sohbetin gerçekleştirildiği ziyarette, Erzurum’un sosyal ve ekonomik büyüme ve gelişme sürecine ait tespitler kaydedildi.

Maltepe Erzurumlular Vakfında Dadaşlık Söyleşisi

İstanbul Maltepe’de dadaşları temsil eden Maltepe Erzurumlular Vakfına konuk olan Milletvekili Aydemir, Başkan Süha Dengizek ve vakfın yöneticileriyle Erzurum’a dönük söyleşi gerçekleştirdi, beklentileri dillendirdi. Vakfın Erzurum ve kültürel değerlerini paylaşım ve tanımında önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘İstanbul’da Erzurum gündemi oluşturan dadaşlara minnettarız. ‘ dedi.

Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet Vurgusu

Milletvekili Aydemir, saha çalışmaları düzeyinde, Maltepe Vakfı istişaresi sonrası İstanbul’da bulunan 81 İl Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti. Aydemir, ‘Farklı siyasi görüş mensuplarının bir araya gelerek “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” inancını bütün yüreklere nakşeden bir yapı. Ziyaret ve sohbet çok verimliydi. Yönetici ve katılımcılara müteşekkiriz.’ paylaşımında bulundu.

Aydemir Köken’in Konuğuydu

İstanbul’da Erzurum’un konuşulduğu bir diğer adres de Eyüpsultan Belediyesiydi. Başkan Özaslan ile birlikte, bir dönem Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğini görevini yürüten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in konuğu olan Milletvekili Aydemir, başarı diledi, Köken’in Erzurum’un tanıtımı noktasındaki çaba ve çalışmalarına teşekkür etti.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Eylül 2020
İmsak 04:58
Güneş 06:27
Öğle 13:08
İkindi 16:46
Akşam 19:39
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25