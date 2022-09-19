Aydemir’den ‘El-gzî fî sebîlillâh’ vurgusu

AK Parti Milletvekili Aydemir, ‘İla’yı Kelimetullah için Devlet Ebed Müddet kararlılığıyla nefislerini adayan, Mukaddesata sadakat, milli dirlik, birlik ve beraberlik ufkuna vefa kaydeden şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimizin ve Yüce Türk Milletinin coşkusunu paylaşıyoruz’ dedi.

Türk Milleti Mazlum ve Mağdurların Hamisidir

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, “‘El-gzî fî sebîlillâh” makamını aziz, mübarek ve kutsal kabul eden; yeryüzüne adalet, hoşgörü, insana sevgi ve saygıyı yayma; mazlum ve mağdurların feryadına yetişme; insanlığa reva görülen her türlü zulmü engellemeyi yaratılış gayesi ve muazzez bir görev kabul eden Türk Milleti Gaza Ruhunu diri tutmayı sürdürmektedir. Türk Milleti şanlı mazisinde olduğu gibi bugün de mazlum ve mağdurların hamisidir. ‘ mesajını verdi.

Gaza Ruhu

Milletvekili Aydemir, ‘Malazgir’ten Preveze’ye, Mohaç’tan Sakarya’ya, Çanakkale’den Aziziye’ye tüm destan devirlerimizin müellifi şehit ve gazilerimizdir. Bizi tarif eden, küresel idrake azim ve muhteşem bir millet olarak belleten yegane unsur ‘hak ve adalet’ yol ve uğrunda ifade edilen Gaza ruhumuzdur. ‘ kaydını düştü.

Ahmet Yesevi’nin Verdiği Mesaj

Milletvekili Aydemir, ‘Mübarek coğrafyamız Anadolu’nun ebedi bir Türk yurdu olmasını sağlayan ruhun banisi Ahmet Yesevi Hazretlerinin gaziyanı Rum olarak takdim ve tasvir ettiği Alp, Eren ve Alperenlerimizin kainata verdiği mesaj, her daim ‘Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem’ kaydı olmuş; Aziz Milletimiz ulaştığı her menzile gaza ruhu ve duruşuyla adalet taşımıştır. ‘ dedi.

Guzat-ı İslam Payesi

Milletvekili Aydemir mesajında, Guzat-ı İslam payesine erişen muhteşem ecdadımız, bu duruşuyla asırlarca mazlumların gözyaşlarını dindirmiş, mağdurların haklarını korumuş, kimsesizlerin kimsesi bir milletin tarihini destan ve zaferlerle donatmıştır. ‘ ifadesine yer verdi.

Aydemir’den 15 Temmuz Vurgusu

Milletvekili Aydemir, ‘Alparslan’ı tarihe yön veren bir lider, ‘Fatih’i çağlar değiştiren bir önder kılan; asırların ve insanlığın benzerini kaydetmediği Çanakkale Destanını insanlık hafızasına kazıyan; Milli mücadele ve Kurtuluş savaşıyla milli kimlik ve haysiyetimizi diri, mukaddesatı aziz tutup muhafaza eden; milli iradeye kefen biçmeye kalkışan ihanet odaklarını 15 Temmuzlarda zillete gömen ruh yüce milletimizin tarifidir’ dedi.

Muhtaç Olunan Kudret Büyük Milletimizin Ruhunda Mevcuttur

Milletvekili Aydemir, ‘Akifimizin; Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i/ Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi./Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?/"Gömelim gel seni târîhe" desem, sığmazsın’ vurgusuyla takdim ettiği Büyük Milletimiz, kardeşlik ahdinde sabit kadem olmaya devam edecek; birlik, beraberlik ve bütünlüğünden asla taviz vermeyecek; Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet ve Tek Devlet imanıyla insanlık adına ve insanlık için adaletin koruyucusu, hoşgörünün temsilcisi olmayı sürdürecektir. Muhtaç olunan kudret Büyük Milletimizin ruhunda mevcuttur. Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. ‘ vurgusunu paylaştı.

Tebrik

Milletvekili Aydemir, ‘Tüm gazilerimizin şahsında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Gazilik’ unvanının verilişinin 101’inci yılı ve Gaziler Gününü kutluyor, Rabbimizin bizleri onların yolunda kararlı kılması, ecdada vefada, kardeşliğe sadakatte daim tutması niyazını paylaşıyoruz. Allah onlardan razı olsun’ dedi.