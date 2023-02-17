Aydemir’den dayanışmada Milli Asalet vurgusu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Yüce Milletimiz depremzedelerin yaralarını sarma, dayanışma ve yardımlaşmada tarihi bir duruş, kararlılık sergiliyor. Milli vicdan, kardeşlik, birlik ve beraberlik odağında insanlığa mesaj veriyor. Bu Türk Milletinin eşsiz asaletinin ifadesidir. ‘ dedi.

Aydemir depremzedelerle biraraya geldi

Depremzedelerin konaklama, ağırlanma ihtiyaçlarını tespit, beklentilerini kaydetmek üzere Antalya’da görevlendirilen Milletvekili Aydemir, vatandaşların evlerini açarak konuk ettiği depremzedelerle bir araya geldi.

Aydemir Depremzedeleri Ağırlayan Aileleri Ziyaret Etti

Daha önce Kepez’de KYK yurtlarında ağırlanan depremzedelerle istişare eden ve değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Aydemir, bu kez evlerini depremzedelere açın vatandaşlar ve depremzedeleri ziyaret etti.

Örnek Aileler

Milletvekili Aydemir, ‘Biri Kahramanmaraş diğeri Osmaniye depremzedeleri olan kardeşlerine kapılarını ardına kadar açan Antalya’dan iki örnek asil aile. AK Parti Antalya teşkilatımızla yaptığımız ziyaret ruhumuzu ferahlattı. Allah razı olsun. ‘ifadeleriyle Ensar ruhuna uygun yaklaşım sergileyen ailelere minnettarlığını bildirdi.

Taziye Ziyareti

Milletvekili Aydemir inceleme çalışmaları kapsamında, Deprem şehidi Özel Harekatçı Ahmet Elibol ve Uzman Jandarma Abdullah Acar’ın Antalya’daki baba evlerini ziyaret ederek rahmet ve sabır niyazında bulundu, taziyelerini sundu.

AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahatten Bayraktar, Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan ve teşkilat mensuplarıyla birlikte taziye ziyareti gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, “Şehitlerimizi asla unutmayacağız” dedi.