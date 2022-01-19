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Aydemir’den davet: ‘Gelin Erzurum’da huzur bulun’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin tespitlerini paylaştı, AK Dava açısından öngörülerini aktardı, siyasi gelişmelere ait kayıtlar düşerek, muhalefet tarafından uygulanan algı yaklaşımlarına sert tepki gösterdi.

ERZURUM 19.01.2022, 14:51
Aydemir’den davet: ‘Gelin Erzurum’da huzur bulun’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin tespitlerini paylaştı, AK Dava açısından öngörülerini aktardı, siyasi gelişmelere ait kayıtlar düşerek, muhalefet tarafından uygulanan algı yaklaşımlarına sert tepki gösterdi.

Aydemir İBB’nin Borç Batağına Saplanacağı İkazını Yaptı

İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesini borç batağına sürükleyen yönetim anlayışını eleştiren Milletvekili Aydemir, Avrupa’nın en genç ve 2 bin 340 araçtan oluşan filosuna vurgu yapıp, İBB’nin 28 milyarlık borcunu 40 küsur milyara taşıdığını, 2024 yılında ise 90 milyarı aşan bir borç bırakacaklarını kayda geçti.

Aydemir Muhalefetin Yalan Kurgulu Yaklaşımına Dikkat Çekti

Muhalefetin millete hizmet endişesinin olmadığı, algı operasyonları yaparak yalan ve asılsız haberlerle kamuoyunu yanılttığını belirten Milletvekili Aydemir, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın düzenlediği bir toplantısının gerçek dışı aktarımını örnek gösterdi., 100 hayvan sahibi şahıs üzerinden CHP’nin müfteri tarzını vurguladı.

Aydemir’den Erzurum Daveti

Okullarda ara tatilin başlaması dolayısıyla herkesi Erzurum’a, Palandöken ve Konaklı Kış Turizmi imkan ve fırsatlarından yararlanmaya davet eden Milletvekili Aydemir, ‘Yarıyıl tatilinin geçirileceği en iyi adres Erzurum Palandökendir. Türkiye’nin hiçbir bölgesinde bu kadar kar ve misafirleri ağırlayacak bu güzellikte yer yoktur Yurt içinden, dışından herkesi bekliyoruz. ‘ çağrısını yineledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Durumu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Ekrem İmamoğlu başkan seçildiğinde 28 milyar lira olan borcunun 40 küsur milyar liraya çıktığını söyledi.

Milletvekili Aydemir, İBB Başkanı İmamoğlu’nun, 300 metrobüs alımına onay verilmemesini eleştirdiğini anımsattı.

Aydemir’den İmamoğlu’nu Eleştirdi

İmamoğlu’nun insanları aldatmaması gerektiğini dile getiren Aydemir, "Ayıptır. Sizin bir borçlanma sınırınız var. Geldiğinizde 28 milyar lira olan borç şimdi 40 küsur milyar liraya çıkmış." dedi.

İBB’nin, Sayıştay raporlarına göre 7 milyarın üzerinde fazla borçlanma yaptığını anlatan Aydemir, "Belediyelere atanan borç miktarı belli. Öyleyse siz kendinize ayrılan kaynaklara bakacaksınız. Tanıtıma 1 milyar bütçe ayırmışsınız. Bu otobüslere neden ayırmıyorsunuz?" diye konuştu.

Aydemir’den Trans Çocuk İfadesine Sert Tepki

Milletvekili Aydemir, avukat Feyza Altun’un sosyal medya hesabında kullandığı "trans çocuk" ifadesini de eleştirerek, "Çocuğu bu neviden kavramlarla tariflendirmek çocuğa yapılabilecek en büyük hakarettir. Çocuklar bizim geleceğimiz. Şimdiden çocuğun zihnine ’trans’ gibi kavramları koyarsanız nereye gideriz? Onu yapmak yerine bu tür ucuzluklara kaçmak doğru değil." değerlendirmesini yaptı.

‘Çocuk mübarektir’

Milletvekili Aydemir, ‘Bir sevimsiz tartışma var ülkede. Trans çocuk diye bir kavram çıktı. Bunu söylerken bile insan hicap duyuyor, utanıyor. İnsanlığından utanıyor. Ne demek trans çocuk? Cinsel sapkınlık gibi bir çağrışımı var. Çocuk çocuktur. Çocuğun cinsel tercihi sorgulanabilir mi? Bunlar ayıp şeyler. Bunlar Ceza hukukumuza göre yaptırım içeren ifadeler. Çocukları ayırmak..işi buraya kadar getirdiler. Şu tartışmayı yapanların evlatları yok mu? Etrafa bakmıyorlar mı? Olana bitene bakıp da kendi evlatları için bir hisse kapmıyorlar mı? Hep söyledik, çocuk mübarektir ve çocuktur. Çocuğu bu neviden kavramlarla tariflendirmek insanlığa bühtandır. Çocuğa yapılabilecek en büyük hakarettir. Çocuk kavramı bizim için çok yüksektir. Geleceğimizdir çocuklar. Şimdiden çocuğun zihnine böyle trans gibi kavramları koyarsanız, nereye gideriz? Toplumu nereye kadar götürüyorlar. Sırf ifsad edebilmek için, sırf araya bir takım nifak tohumları saçabilmek için çocuğu dahi getirip bu işlere alet ettiler. Siyasi kurgu bütün bunlar. Bütün bunlar Türk toplumunu çözmek için toplumun içerisine atılmış birer dinamit gibi bir yaklaşım. Başka bir şey değil. Hakikaten duyunca insanın tüyleri diken diken oluyor. İnsanlarımız bu tartışmalardan rahatsız, bunları yapanlara tepkili. ‘ diye konuştu.

Muhalefetin Müfteri Yaklaşımı

Muhalefetin müfteri bir yaklaşım içinde olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal Bey bir toplantıda değerlendirmelerde bulunuyor. Toplantıda bir şahıs talebini dillendiriyor. Muhalefet buna bir balıklama atladı ki, güya adamcağız ‘açız’ demiş. Sonra ortaya çıktı ki, bu şahsın 100 tane küçükbaş hayvanı var. Bunun 80 tanesini devletten hibe olarak almış, yanısıra Belediyeden 3 bin TL yardım almış. Kimsenin de onu salondan zorla çıkardığı yok. Tam tersi. Bunlar CHP’ye ait işler. Mahir Bey aldı konuştu bu şahısla. Ağzından gerçekleri dinledik. Ama CHP’nin sözcüleri ne yapıyorlar? Sosyal medyadan öyle paylaşımlar yapıyorlar ki, sanki millet acından ölmüş, bundan dolayı da salona girilmiş. Yok böyle bir şey. ‘ dedi.

Vatandaşımız Gerçekleri Biliyor, Görüyor

Türkiye’de sorunları çözebilecek tek siyasi erkin AK Parti olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘ Ekonomik sıkıntıları kimse inkar etmiyor. Bunu zaten Grup başkanvekilimiz ifade ediyor, hepimiz ediyoruz. Bu sorunların hepsi de AK Partiyle aşılacak hadiseler. Vatandaşımız da bunu biliyor. O gün oradaki şahıs da bunu söyledi. Ama CHP, muhalif damar özellikle toplumun içerisine nifak tohumu saçabilmek için bu neviden asılsız haberleri öne çıkarıyor. Oysa olması gereken hizmet etmemiz gereğidir. ‘ kaydını düştü.

‘Gelin Erzurum’a, huzur bulun’

Milletvekili Aydemir’in basın toplantısında yine Erzurum vurgusu vardı. Kış Turizmi kaydında Erzurum’un barındırdığı, uluslararası kış turizmi değerleri olan Palandöken ve Konaklı’nın benzersiz imkan ve fırsatlara sahip olduğunu paylaşan Milletvekili Aydemir, herkesi Erzurum’a davet ederek, ‘Gelin Erzurum’a, huzur bulun’ dedi.

Palandöken Ve Konaklı’nın Dünyada Benzeri Yok

Palandöken’in Kış Spor ve Turizminde bir dünya destinasyonu olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Palandöken Dünyada bir cazibe merkezi. Bizim bir de Konaklı Kış Turizmi merkezimiz var. Yan yana bu merkezler. Palandöken ve Konaklı’daki toplam pist uzunluğu 80 kilometreyi buluyor. Bu dünyada benzeri olmayan, özellikle kayak sporu için özel bir cazibe içeren bur durumdur. Herkesi ama herkesi bu ara tatilde Erzurum’da tatil yapmaya bekliyoruz. Kardan yana hiçbir sıkıntımız yok. Palandöken kar kalınlığı bakımından Türkiye’nin en cazip merkezi. Otellerde yüzde 90’lara varan doluluk oranı kaydediliyor. İnsanlarımız gelsinler Erzurum’da huzur bulsunlar. ‘ ifadesini kullandı.

Aydemir Erzurum Belediyelerini Örnek Gösterdi

Toplantının son bölümünde Erzurum’un beşeri ve fiziki imkanlar açısından mükemmel bir şehir olduğuna dikkat çeken Milletvekili aydemir, AK Partili Belediyelerin hayata geçirdiği yatırımların örnek düzeyde olduğu, tarihle bugünü buluşturan yatırımlar kaydedildiğini aktararak, ‘Vatandaşlarımız Erzurum’a gelsinler, Erzurum’da Büyükşehir Belediyelerimiz başta olarak ilçe belediyelerinin gerçekleştirdiği yerel hizmetleri ve yüksek yaşam kalitesinin sağlandığı ilçelerimizi görsünler. Keşke muhalefetin yönettiği belediyeler gelseler de Erzurum’u görüp hizmetlerinde örnek alsalar. ‘ dedi.

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