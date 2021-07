Aydemir’den 4’üncü Yargı Paketi değerlendirmesi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, muhalefet partilerinin, TBMM’de yapılan her düzenlemeyi eleştirdiğini belirterek, "Muhalefet, her zamanki gibi, ne yaparsanız yapın ’çarşı her şeye karşı’ üslubunu devam ettiriyor." dedi.

4’üncü Yargı Paketi

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’(TBMM)nde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti olarak halkın taleplerini karşılamak adına çalıştıklarını, Genel Kurul’da görüşülen 4. Yargı Paketinin de bu kapsamda hazırlandığını söyledi.

Aydemir’den Çağrı

4. Yargı Paketi içerisinde, herkesi muzdarip eden birtakım sıkıntıların önüne geçme amacını taşıyan maddelerin yer aldığını aktaran Milletvekili Aydemir, "Yapılan düzenlemelerin hepsi, hepimizi ferahlatacak, rahatlatacak düzenlemelerdir. Biz bunları yaparken huzurlu bir hayat yaşansın amacı taşırken, muhalefet, her zamanki gibi, ne yaparsanız yapın ’çarşı her şeye karşı’ üslubunu devam ettiriyor. Hepimiz bu ülkenin insanlarına karşı mesuliyet duymalıyız. Meclis kürsüsünde konuşulanları dinleyince ’pes’ diyorsunuz artık. Milletin lehine yapılan düzenlemelerin çıkmaması için özel uğraşı içerisindeler."

Aydemir’den Adalet Komisyonuna Teşekkür

Milletvekili Aydemir, muhalefetin karşı çıkmasına rağmen millet yararına ne varsa Cumhur İttifakı olarak hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, 4’üncü Yargı paketinin hazırlanmasında emeği geçenlere, Yılmaz Tunç’un şahsında TBMM Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür etti.