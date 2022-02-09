Aydemir: ‘Yüce Milletimiz zirvelere yürüyor’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, Türk Dünyası ve İslam Aleminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Muhterem eşinin şifa bulması niyazlarının yükseldiğini belirterek, ‘Cenabı Hakk Sayın Cumhurbaşkanımız ve muhterem eşinin muini olsun.’ niyazını paylaştı.

Yüce Milletimiz Zirvelere Yürüyor

Milletvekili Aydemir, ‘Bu millet dualı millet. Bu millet liderini bulduğu zaman zirvelere yürüyen kıvamda bir millettir. Yüce Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunda, eser siyaseti ve küresel vicdanı uyandıran hassasiyetiyle zirvelere yürüyor. ‘ dedi.

Aydemir’den Sert Tepki

Milletvekili Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından HDP İstanbul Milletvekili Kaya’nın "geçmiş olmasın" paylaşımında bulunduğunu ifade ederek, Kaya’yı ve temsil ettiği anlayışı telin etti.

7 Şubat Olayları

Basın toplantısında 7 Şubat olaylarına da değinen Milletvekili Aydemir, FETÖ iblislerince sahnelenmeye çalışılan ihanet senaryosunun milli irade desteği ve Hakkın yardımıyla bertaraf edildiğini vurgulayarak, FETÖ ve hempalarını lanetledi.

Şeyhülmuharririn Kabaklı’ya Rahmet Niyazı

Milletvekili Aydemir, basın toplantısında 8 şubat 2001’de hakka yürüyen edip, yazar Ahmet Kabaklı’yı rahmetle anarak, ‘Şeyhülmuharririn’ Kabaklı’nın, eserleri, düşünce üslubu ve şahsiyeti ile Türk Gençliğine önderlik etmiş Bayrak bir şahsiyet olduğunu kaydetti.

CHP’nin Yatırımları Engelleyen Yaklaşımı

Türkiye’de yanlış bir muhalefet üslubu bulunduğunu, hakkı teslim etmek ve yatırımları desteklemek yerine yatırımları engellemenin öne çıktığını kayda geçen Milletvekili Aydemir, 2005 yılında başlanması gereken Yusufeli Barajının CHP’nin engellemesi sebebiyle 8 yıl sonra temellendirildiğini, bunun enerji maliyetlerine de olumsuz olarak yansıdığını aktardı.

Aydemir’den İspir’e Davet

İspir ilçesinin doğal zenginliklerini gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, Beşeri sermayesi ile Türk tefekkür dünyasına tarihi katkı sunan İspir’in aynı amanda doğa hazineleriyle de özel ve güzide bir mekan olduğunu belirterek, herkesi ilçenin doğal nimetlerinden yararlanmaya davet etti.

Aydemir Kaya’yı Telin Etti

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dönük edepsizce paylaşım yapan HDP’li Hüda Kaya için notlar düşen Milletvekili Aydemir, ‘PKK muhibbi bir simadan insani bir haslet beklemek safdilliktir! Bunların Kürt kardeşlerimizin hassasiyetinden zerre nasipdarlıkları da yoktur; vesselam. ‘ dedi.

Milli Ve Manevi Hasletlerden Nasipleri Yok

Milletvekili Aydemir, ‘Birbirimizin iyi gününde, kötü gününde iyi dilekleri paylaşmayı bileceğiz. Türk kültüründe var, İslam medeniyetinde var. Aslına bakarsanız insan olmanın asgari gereği de budur.

Bölücü vatan hainlerinin insan düşmanı olduklarına vurgu yapıyoruz. İnsana hayat hakkı tanımak gibi bir düşüncelerinin olmadığına vurgu yapıyoruz.’ diye konuştu.

Yaptıkları Yegane Şey İnsanlık Düşmanlığıdır

Milletvekili Aydemir, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Bu, insan olmadığının, asgari insan olma şartlarını yerine getirmediğinin kanıtıdır, göstergesidir. Teröre muhabbet besleyenin insana sevgi duyması söz konusu olabilir mi? Senelerdir takip ediyoruz, yaptıkları yegane şey insanlık düşmanlığıdır. Bunların Sayın Cumhurbaşkanı’mıza ’geçmiş olsun’ dileğinde bulunmasını beklemek de ancak saftiriklik olur." değerlendirmesinde bulundu.

Görüntüsü muhafazakar ama..

Kaya’nın muhafazakar bir görüntü verdiğini dile getiren Milletvekili Aydemir, "Oysa hakikat istismar ettiğinin resmidir. HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, 3 gün önce Meclis’te inançlarımıza hakaret etti, aşağıladı. Muhafazakar kimliğini görüntüsüne yansıtan Hüda Kaya’nın, buna dair tek bir lafı var mı? Asla. Çünkü samimi değiller bunlar." diye konuştu.

Muhalefet Yeni Oyunlar Peşinde

Millet nezdinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yenemeyeceğini gören muhalefetin, ucuz ve yani oyunlar peşinde olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, konuya ilişkin sual üzerine değerlendirmede bulundu ve ‘Cumhurbaşkanlığı sisteminde ilk defa seçilen Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci kez seçilme hakkı vardır’ notunu düştü.

Yusufeli Barajı

CHP’nin 2005’te Yusufeli Barajı’nın yapımına başlanmaması için mahkeme süreci başlattığını ve bu süreç nedeniyle barajın yapımına başlanmasının 8 yıl geciktiğini anlatan Milletvekili Aydemir, "Enerji maliyetinin yüksek olmasının bir nedeni de CHP’nin Yusufeli Barajı’nın erken tamamlanmasına engel olmasıdır." dedi.

‘CHP Engel Oldu’

Milletvekili Aydemir, ‘Dünyanın 4’üncü barajı. Bu barajdan yılda 1.8 milyar kw enerji üretilecek. Böylesine devasa bir baraj. Yusufeli barajı enerji üretimine başladığında enerji maliyetlerinin düşmesine ciddi miktarda katkı sağlayacak. Eğer CHP 2005’te böyle bir müracatta bulunmasaydı, şimdiye çoktan hayatiyet bulmuş olacaktı. Bugün enerji maliyetleri yüksekse Yusufeli Barajı daha erken bitseydi olmazdı, diye kayıt düşmemiz lazım. Bunun arkasında CHP’nin muhalefet anlayışı var. ‘ ifadesini kullandı.

‘Ahmet Kabaklı’yı rahmetle anıyoruz’

Türk Edebiyatının ufuk isimlerinden Mütefekkir Ahmet Kabaklı’yı rahmet niyazlarıyla anan Milletvekili Aydemir, ‘Bayrak ismimiz Ahmet Kabaklı’nın vefat yıldönümü. Yıllarca dimağımızı eserleriyle beslediğimiz, vatansever bir isim. ‘Gün Işığı’ diye bir köşesi vardı Tercüman Gazetesi’nde. 2001 yılında hakka vuslata erdi. ‘Temellerin Duruşması’ adlı eserinden Türk Gençliği faydalandı. Diyoruz ki keşke bu neviden nitelik sahibi yazarlarımız, bu neviden toplumu aydınlatan kalem erbabı, kalem ehli isimlerimiz hep olsa da toplum da hakkıyla ve hakikatiyle bilgilenmiş olur. Kabaklı hocamızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. ‘ paylaşımında bulundu.

Aydemir’in Gündeminde İspir Vardı

Milletvekili Aydemir’in TBMM’deki basın toplantısının ana gündemlerinden birisi de Erzurum ve İspir ilçesi oldu. İspir İlçesi’nin doğa harikası bir bölgesine işaretle davette bulunan Milletvekili Aydemir,

‘3 bin 200 metre yükseklikteki Yedigölleri görmeyen büyük kayıptadır. İspir’imizin gönlü gani dadaşlarıyla mülaki olmak da ayrı bir nimet ve nasip Bekliyoruz. ‘ çağrısında bulundu.

‘Haydi gel, İspir Yedigöller’e gel’

Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum vatanımızın en mutena yerlerinden biridir. Erzurum’un her köşesinde de bir hususiyet açığa çıkıyor. Bütün ilçelerimiz öyledir. Beşeri varlığıyla da öyle. Erzurum’un İspir ilçesi özel ve güzide bir adrestir. İlin Karadeniz’e açılan kapısıdır. Ovit tünelinin geçtiği ilçemizdir. Hep söylüyoruz ya, Erzurum’a denizi getirdik diye. Denizi Ovit tüneliyle getirdik, dağları delerek getirdik. O ilçemizde Yedigöller diye bir doğa harikası var. Burası Ovit’in hemen yamacında bulunuyor. Yedigöller volkanık bir yapıya sahip. Yer yer 4 bin metreye ulaşan dağların arasında. Yedigöller 3 bin 200 metrelik bir yükseklikte yer alıyor. Özellikle Haziran - Ağustos ayları arasında görülmesi gereken bir yer. Dağ sporuna dönük, yüreğinde kompartman açmış bulunanlar oraları bilirler. Buradan insanlarımıza bir davette bulunuyorum, İspir’imizin her köşesi güzel, Yedigöller bir başka güzel ve özel bir yer .Herkesi bu doğa nimetinden yararlanmaya davet ediyoruz. İspirli kardeşlerimin gani gönüllerinden yararlansınlar. ‘ diye konuştu.