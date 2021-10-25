Aydemir: ‘Yavi Şehitleri yüreğimizde yaşıyor’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Halkın huzur ve sükununa, milletin birlik ve beraberliğine, devletin dirliğine, vatanın harimi ismetine ve mübarek coğrafyamızı bir kutlu iklim halinde kuşatan kardeşliğimize el ve dil uzatan bölücü ihanet odaklarını ve destekçilerini bir kez daha lanetliyor, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. ‘ dedi.

Yavi Şehitlerine Rahmet, Hainlere Lanet

Milletvekili Aydemir, ‘Anadolu’nun muazzez bir parçası, Çat’ın Yavi ilçesinde 33 masumu şehit düşüren hainler ve onlara kucak açanlar daima nefretle anılacak; yüreklerini Hakka ram etmiş şehitlerimiz ilelebet rahmetle yad edilecek; milli bütünlüğümüze kastedenler yüreklerini kardeşlik imanına adamış Yüce Türk Milleti karşısında, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da zelil ve mağlup olacaklardır.’ mesajını verdi

Türk Milletine Kefen Biçenlerin Sonu Hüsrandır

Mesajında, ‘Şairin dediği gibi, Türk Milletine kefen biçenlerin akıbetleri berbat, ölümleri korkunç olmaya devam edecek’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Yüce dileği ila’yı kelimetullah için devleti ebed müddet olan, mukaddesatı için candan geçmeyi Hakka vuslat olarak kabul eden, gönül ve dimağını ‘Allah yolunda öldürülenler için “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz.’ ilahi hükmüne teslim etmiş aziz milletimiz kardeşlik safını diri, sık ve kıyamda tutmaya devam edecektir.’ kaydını düştü.

Erzurum, Kardeşlik Coğrafyası

Milletvekili Aydemir, mesajında, ‘Yavi’den Çiçekli’ye, Aziziye’den Mecidiye’yeye her zerresi şühedanın mübarek kanıyla bezeli Erzurum ilelebet bir kardeşlik, milli birlik ve bütünlük kaynak ve adresi olarak kalacak; hak yolunda serden geçen Dadaşlar, Hınıs’tan Aşkale’ye, Uzundere’den Çat’a, Şenkaya’dan Tekman’a, Oltu’dan Karayazı’ya, fert fert birer iman kalası halinde, ‘birlikte rahmet vardır’ hükmüne sadakatten asla ayrılmayacaktır. ‘ ifadesine yer verdi.