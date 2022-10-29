Aydemir: ‘Türkiye Yüzyılı Seferine can ve gönül adıyoruz’

Milletvekili Aydemir, ‘Hakkın sesi, mazlum ve kimsesizlerin kimsesi, mağdurların hamisi, adalet, şefkat ve hoşgörünün yegane temsilcisi yüce Türk Milleti’nin Cumhuriyetimizin 99’uncu kuruluş yıldönümüne erişme heyecan, sevinç ve gururunu paylaşıyoruz. ‘ dedi

‘Vatan, millet, din ve devlet, alsancak hakkına’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Mübarek Anadolu Coğrafyasına; Destan şairimiz Gençosmanoğlu’nun vurgusuyla ‘Vatan, millet, din ve devlet, alsancaklar hakkına’ candan geçip; Akifçe, ‘Türk eriyiz, silsilemiz kahraman/ Müslümanız, Hakk’a tapan Müslüman’ kararlılığını destana dönüştürerek ‘ebedi Türk Yurdu’ mührünü vuran ecdada, şühedaya, guzzata rahmet niyaz ediyoruz’ mesajını verdi

‘Türk milleti hakkın sesi’

Milletvekili Aydemir, ‘Hakkın sesi, mazlum ve kimsesizlerin kimsesi, mağdurların hamisi, adalet, şefkat ve hoşgörünün yegane temsilcisi yüce Türk Milleti’nin Cumhuriyetimizin 99’uncu kuruluş yıldönümüne erişme heyecan, sevinç ve gururunu paylaşıyor; ‘İla’yı Kelimetullah için Devlet Ebed Müddet ahdimizi yineliyor; Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal ve İstikbal destanımızı yazan, Hakk rızası için nefsinden geçen şehitlerimize minnet, şükran ve saygılarımızı kaydediyoruz. ‘ dedi

‘Cephemizin sinesinde iman bir’

Milletvekili Aydemir, ‘Milli Şairimiz Akif’in, milli azmi ifade eden; ‘Değil mi cephemizin sinesinde iman bir/Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir/Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz/Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz’ vurgusunda yüreklerimizi birleştiriyor; Milletçe, Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı gururundan aldığımız güçle ‘Türkiye Yüzyılı’ seferine can ve gönül adıyoruz. ‘ vurgusunu paylaştı

‘Hayırlı ve kutlu olsun’

Milletvekili Aydemir, ‘‘Tek millet, Tek bayrak, Tek vatan, Tek devlet ‘ imanı; birlik, beraberlik ve kardeşlik kararlılığıyla, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik ve ufkunda, Cumhuriyetimizin 99’uncu yılında başlattığımız; Cumhurbaşkanımızın seçkin tarifiyle; İstiklal ve İstikbalin, huzurun, güven ve istikrarın, barışın, haklının, şefkatin, adaletin ve değerlerin asrı ‘Türkiye Yüzyılı’ Aziz Milletimiz ve insanlığa hayırlı olsun. ‘ dedi

Niyaz

Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın, ‘Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. ‘ ufkuna vefa ve sadakatte yüreklerimizi buluşturuyor; Akifimizin, ‘Yılmam ölümden, yaradan, askerim/Orduma, gâzî dedi Peygamberim/ Bir dileğim var, ölürüm isterim:/Yurduma tek düşman ayak basmasın/Âmin! desin hep birden yiğitler/Allâhu ekber! gökten şehidler/ Âmin! Âmin! Allâhu ekber’ niyazında aminlerimizi buluşturuyoruz. Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı kutlu olsun. ‘ kaydını düştü.