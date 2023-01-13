Aydemir: ‘Türkiye dünyaya nizam veren bir ülke’

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Dünyaya rota çizen, gündem oluşturan ve nizam veren bir ülke konumuna eriştiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, 2023 seçimlerinin bu konumu daha da güçlendirmek adına tarihi bir dönemi ifade ettiğini kaydetti.

Aydemir Siyasi Gündemi Değerlendirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Davutoğlu’nun, "altılı masanın ortak cumhurbaşkanı adayının seçilmesi durumunda ’Sizin oyunuz düşüktü, ben bu kararı veriyorum’ dediği anda kriz çıkacağına" yönelik açıklamasını değerlendirdi.

‘Niyetleri aşikar olmuştur’

Milletvekili Aydemir, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, altılı masanın gerçek düşüncelerini aşikar ettiğini söyledi. Aylardır millete bunu anlattıklarını dile getiren Milletvekili Aydemir, "Altılı masa başarılı olursa ardından gelecek felaket budur." dedi.

Altılı masa ortaklarının, grup kuracak kadar milletvekili çıkarmak istediklerini söyleyen Milletvekili Aydemir, "Eğer bir iki milletvekili olsa bunların istifasının ne kıymeti olacak? Demek ki grup kuracak kadar milletvekiline sahip olacaklarının garantisini almışlar." ifadesini kullandı.

Aydemir sordu: ‘Bu bir komedi değil mi?’

Davutoğlu’nun "Herkes bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık alacak" sözlerine ilişkin Milletvekili Aydemir, "Bu bir komedi değil mi? Bir ülke yönetiyoruz. Bu ülke sıradan bir ülke değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. ABD, gözünü açmış Türkiye’de olanı biteni takip ediyor. Rusya, AB, Afrika böyle. Herkes gözünü açmış buradaki gelişmeleri takip ediyor. Vaka bu iken onların yaptıkları açıklamalara, tartışmalara bakın. Ahmet Davutoğlu, altılı masanın gerçek düşüncelerini aşikar etmiştir." görüşünü paylaştı.

‘Dünyanın Gözü Türkiye’de

6’lı Masanın bir çelişkiler yumağı ve kaos ortaklığı olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Türkiye sıradan bir ülke değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyaya nizam veren bir ülke. Amerika gözünü açmış, Türkiye’de olanı biteni takip ediyor, o da buraya göre kendini konuşlandırıyor, bakın Rusya ha keza böyle, Avrupa Birliği ha keza böyle, Afrika böyle. Herkes gözünü açmış ki buradaki gelişmeler nasıl berrak bir hale gelecek? Vaka bu iken 6’lı masanın yaptıklarına bakın, paylaşımlarına bakın, tartışmalara bakın. Bu bir rezalet değil mi?’ dedi.

‘Bu bir rezalettir’

Milletvekili Aydemir, ‘Davutoğlu altını masanın gerçek düşüncelerini aşikar etmiştir. Gerçek düşünce nedir? ‘Türkiye’yi krize götüreceğiz’ düşüncesidir, yaklaşımları budur. O yüzden milletimiz çok daha müteyakkız olmalı, daha dikkatli olmalı. Bunlara karşı mutlaka ama mutlaka sorgulayıcı zihin kompartman anlarını daha geniş tutmalı. Bu bir rezalettir. ‘ dedi

Kılıçdaroğlu’na Sert Tepki

Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fırtına obüslerinin teslim töreninde yaptığı konuşmasının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bölümünün generallerce alkışlandığı iddiaları konusunda da "Başkomutanını alkışlamaktan öte ne olabilir. Bunu garip görmenin garabeti ortada. CHP, öteden beri ordunun, siyasetin içinde olmasına alışık olduğu için, şimdi orada olduğu yerde, kışlasında bundan rahatsızlar. Rahatsızlıkları, tepkileri buna." sözlerini sarf etti.