Aydemir Tortum’un nabzını tuttu

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir Ramazan ayı Erzurum saha çalışmasının ilk etabını Tortum ilçesinde gerçekleştirdi. İlçe esnaf, eşrafı, kanaat önderleriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ülke, bölge ve il gündemi odağında tespitlerini paylaştı, Tortum 2023 vizyonu hakkında bilgi verdi.

Ak Parti Tortum İlçe Başkanlığında İstişare

Milletvekili Aydemir Tortum’da AK Parti İlçe Başkanlığında partilileriyle buluştu. İlçe Teşkilatı kaydında Tortumluların Ramazan ayını tebrik eden Milletvekili Aydemir, AK Parti 2022 yol haritasını aktardı, ülke siyasi gündeminde kaydedilen gelişmeleri anlattı, muhalefetin AK Parti tarafından izlenen eser ve hizmet siyasetinin önünü kesmeye çalıştığını bildirdi.

Aydemir’den Ak Hareketi Tarif

AK Partinin gönüllere hitap eden bir siyasi üslup, insanı eşrefi mahlukat olarak gören bir dava, halkın her meselesini çözmeye amade bir siyasi hareket olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Fi’l kalbi mine’l kalbi ile’l kalbi sebîlâ’ hikmetini paylaşarak, ‘kalpten kalbe yol vardır. Bizim yüreğimiz milletimizle atıyor. ‘ dedi.

Aydemir Tortum’da Yürütülecek Projeleri Paylaştı

AK Parti il Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gülesin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Hüseyin Koçan ile birlikte; AK Parti ilçe Başkanı Hasan Yazıcı, AK Parti İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarıyla birebir görüşen Milletvekili Aydemir, beklentileri tespit etti, 2022 yatırım programı çerçevesinde Tortum’da gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi verdi.

Aydemir Emniyet Teşkilatının 177’inci Yıl Coşkusunu Paylaştı

Milletvekili Aydemir ve beraberindeki AK Parti heyetinin ilçedeki ikinci ziyaret adresi Tortum İlçe Emniyet Müdürlüğü oldu. Emniyet Müdürlüğünde Türk Polis Teşkilatının 177’inci kuruluş yıldönümü coşkusunu paylaşan Milletvekili Aydemir, Emniyet Teşkilatının Mehmetçikle birlikte terörle mücadelede tarih yazdığını, bölücü hainlere darbeler indirildiğini belirterek, şehit polisleri rahmetle andı, gazi olan polislere şükranlarını sundu.

Aydemir İşyerlerinin Konuğu Oldu

Milletvekili Aydemir saha çalışmasına esnaf işyerlerine konuk olarak devam ettirdi. İşyerlerinde esnafın suallerine cevap veren, ekonomik gelişmeler hakkında bilgi sunan Milletvekili Aydemir, ‘Bizi yürekten kucaklayan ve Sayın Cumhurbaşkanımıza muhabbetlerini sunan hemşehrilerimizle iftihar ediyoruz.’ açıklamasında bulundu.

‘Dadaşlara şükran borçluyuz’

Tortum cadde ve sokaklarında vatandaşların nabzını tutan Milletvekili Aydemir, Tortumluların AK Harekete verdikleri desteğe minnettar olduklarını, halkın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan güveninin doruk noktada bulunduğunu belirterek, ‘Sayın Cumhurbaşkanımıza vefa, onun çizdiği ufka sadakat gösteren dadaşlara şükran borçluyuz. ‘ dedi.

Ak Heyet Dua Aldı

Milletvekili Aydemir esnaf ziyareti akabinde ilçe hastanesini ziyaret ederek, hastalara acil şifalar diledi. Hastanede, Milli Nizam Partisinin Tortum İlçe kurucusu. Hacı Mecit Güneş’i ziyaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Siyaset arkadaşım, diye nitelediği Sayın. Cumhurbaşkanımızın başarısı için gece gündüz yakaran hacımızın biz de hayır duasını aldık.’ kaydını düştü.