Milletvekili Aydemir, ‘Her neviden araştırma gösteriyor ki, dezenformasyonun en yoğun yaşandığı ülke Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu önlemeye dönük mücadele verirken, Kılıçdaroğlu ve irili ufaklı ortakları bu yaklaşımı dahi dezenforme ediyor. ‘ dedi.

Aydemir Siyasi Gündemi Paylaştı

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında siyasi gündemi ele aldı, "Terörü kınamamanın da bir müeyyidesi olmalı. ’Teröristtir, terör yapılanmasıdır’ dememek, onların yanında yer almaktır." kaydını düştü.

‘Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz’

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 19 Ekim 2011’de, bölücü terör örgütü PKK’nın saldırısıyla 24 askerin şehit olduğuna işaret eden Aydemir, terörle mücadeleye ilişkin konuları, gençlerin bilgi sahibi olması ve bu tür olayların unutulmaması için vurguladığını anlattı. Milletvekili Aydemir, ‘şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. ‘ dedi

Aydemir’den Tepki

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın, eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 11 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin eleştirisine işaret eden Aydemir, "Terörü kınamamanın da bir müeyyidesi olmalı. ’Teröristtir, terör yapılanmasıdır’ dememek, onların yanında yer almaktır. Başka bir izahı yok ki." diye konuştu.

Milletvekili Aydemir Uyardı

Milletvekili Aydemir, teröristlerin ve terör örgütlerinin şu anda aciz durumda bulunduklarını, bu dönemde bir anlık gaflete düşülmemesi gerektiğini ifade etti. Aydemir, vatandaşların, dünyadan ve Türkiye gerçeklerinden haberdar olmayan muhalefete pirim vermemesini istedi.

Mücahid Aliya İzzet Begoviç’e Vefa

İnsanlık tarihine adını şerefle kaydettiren büyük Mücahid Aliya İzzet Begoviç’i vuslat yıldönümünde rahmetle yad eden Milletvekili Aydemir, ‘Bilge Kral Aliya İzzet Begoviç insanlık tarihinin abide şahsiyetlerinden biri olarak verdiği mesajları, öğretileri, seçkin devlet adamlığı ve Milleti için nefsini adayan bir mücahid olarak Türk İslam Coğrafyasında ebediyen unutulmayacak, açtığı ufuk mazlum milletler için bir yol haritası oluşturacaktır. Allah’ın rahmeti üzerine olsun. ‘ dedi.

‘Muhtarlarımız vazgeçilmezlerimizdir’

Milletvekili Aydemir, basın toplantısında, Muhtarlar Gününe değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, iktidarlarında muhtarlar için her şeyin en iyisinin yapıldığını söyledi. ‘Muhtarlarımız vazgeçilmezlerimizdir’ diyen Milletvekili Aydemir ‘Cumhurbaşkanımızın yaklaşımıyla, eskiyle kıyas edilmeyecek ölçüde Muhtarlarımıza her türlü desteği sunuyoruz. 19 Ekim Muhtarlar Günü her birine bereket taşısın inşallah.’ Kaydını düştü.

‘Hayırlı olsun’

Basın toplantısında 2023 Bütçesine ilişkin notlar düşen Milletvekili Aydemir, İktidarları döneminde bütçeden eğitime ayrılan payı 58 kat artırdıklarına dikkat çekti, partisinin eğitime, insana ve çevreye değer verdiğini kaydetti. Aydemir 2023 Yılı Bütçe teklifinin hayırlı olmasını diledi.