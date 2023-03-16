Aydemir TBMM’de Erzurum’un manasını paylaştı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Erzurum, tarihin yazdığı değil, tarih yazan bir kenttir. Anadolu’yu yurt yapan kentin adıdır Erzurum. O yüzden de özeldir, o yüzden de çok çok hususi bir mana ifade etmektedir. ‘ dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Milletvekili Aydemir, Erzurum’un Türk Dünyası ve Tarihi, Anadolu Coğrafyasındaki önemine vurgu yaptı. 1048 Pasinler Zaferi’yle Anadolu kapısının Türklere açıldığını belirten Milletvekili Aydemir, Erzurum’un 12 Mart 1918’de milli şahlanışla milli mücadeleye öncü olduğunu vurgulayarak, ‘Diyoruz ki dadaşlar olarak, şöyle bir ahdimiz var: Dünya durdukça her dadaş, bundan sonra gelecek olanlar da milletin değerlerini hep yüksekte tutacağız, millî kıvamda yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. ‘ diye konuştu.

Aydemir Erzurum’u Gündeme Taşıdı

TBMM Genel Kurulundaki konuşmasında Erzurum’un ifade ettiği manaya değinen Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum’u tarif eden vurgularını paylaştı. Sunumunda Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi’nin milli şahlanış ve yürüyüşe öncü olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Bayrak Şahsiyet Alvarlı Efemizi rahmet ve minnetle anıyoruz’ dedi.

Millî Mücadele’ye Katkı Sunan Tıbbiyelileri Rahmetle Anıyoruz

Milletvekili Aydemir, ‘Zaman dilimleri o kadar önemli ki bize çok şey anlatıyor, tarihimizi anlatıyor, bizi biz yapan değerleri kayda geçiyoruz o zaman dilimleriyle beraber. 14 Mart Tıp Bayramı da bunu ifade eder. 1919’da Millî Mücadele’ye katkı sunan Tıbbiyelilerin özellikle Anadolu Coğrafyasının şahlanışında mührü var, hepsini, rahmete göçenleri rahmetle, var olan Tıbbiyelileri şükranla anıyorum, günleri kutlu olsun.’ dedi.

Çanakkale Şehitleri

Sunumunda Çanakkale Zaferinin milli ruh ve şuur, mukaddesata sadakati ifade ettiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Çanakkale şehitlerimiz, onlar şehit oldular ki biz buradayız, bu kürsüyü eğer kullanıyorsak şehitlerimiz sayesinde kullanıyoruz; onları anan kim varsa, onları yüreğine koyan kim varsa hepsi bizim başımızın tacıdır, onları da rahmetle, minnetle anıyorum. ‘ diye konuştu.

12 Mart 1918 Erzurum’un Şahlanış Dönemi

Milletvekili Aydemir, ‘12 Mart özel bir zaman dilimi, bu zaman dilimine denk gelen elbette yaşanmışlıklar var ama üç yaşanmışlık var ki onlar bizde çok önemli tedailer, çok önemli çağrışımlar yaptırır. Bunlardan birisi İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü, bir başkası Erzurum’un şahlanış yıl dönümü. ‘ dedi.

Aydemir’den Milli Şahlanış Vurgusu

Milletvekili Aydemir, ‘Hususen şu kürsüye geldiğimde, bu zaman diliminde "şahlanış" kavramını kullanıyorum. Ben milletvekili arkadaşlarımızdan, ilgili olanlardan da bunu özellikle istirham ediyorum "kurtuluş" ifadesinin çağrışımı farklıdır, esaret ifade eder, oysa biz tarihimizde hep şahlanmışız. Ara ara sükût dönemlerimiz olmuştur ama son kertede Türk milleti olarak hep şahlanmış, hep kabuğunu kırmış, zirvelere yürümüş bir milletiz. İşte, 12 Mart 1918’de böyle bir zaman dilimidir. Bu zaman diliminde Erzurum, Türk milleti için çok önem ifade eden bir yürüyüş başlatmıştır. O yürüyüş başlamıştır ki 23 Temmuz Erzurum Kongresi yapılmıştır. 23 Temmuz Erzurum Kongresi yapılmıştır ki cumhuriyet ihdas edilmiştir’ kaydını düştü.

Aydemir 1048 Pasinler Zaferinin Önemine Vurgu Yaptı

Erzurum’un tarihin yazıldığı bir şehir olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, onun için de altını çizerek bir şey söylüyoruz: Erzurum, tarihin yazdığı değil, tarih yazan bir kenttir. Tarihi nasıl yazmışız, işte 12 Martta böyle yazmışız ama ondan öncesi var arkadaşlar, 1048. Sayın Cumhurbaşkanımız yakın zamanda Erzurum’a geldi, bir toplantı esnasında halka izah etti, 1048 tarihinin ehemmiyetine vurgu yaptı. 1048’de Erzurum’da, Pasinler Zaferi olmasaydı, yaşanmasaydı yirmi üç sene sonra Malazgirt olmayacaktı dolayısıyla kapı açmışız. Anadolu’yu yurt yapan kentin adıdır Erzurum. O yüzden de özeldir, o yüzden de çok çok hususi bir mana ifade etmektedir. "Memleketin sigortasıdır Erzurum." İnşallah, bu yürüyüş devam edecek.‘ ifadelerine yer verdi.

Alvarlı Efemizi Rahmetle Anıyoruz

Milletvekili Aydemir, ‘Bu yürüyüşe katkı sunan bir isim, bir bayrak isim Alvarlı Efe’dir. Erzurum’daki herkesin, bütün dadaşların yüreğindedir Alvarlı Efe ve Millî Mücadele’ye çok önemli katkıları olmuş bir isimdir. Onlar sayesinde bir alperen kıvamıyla yürümüşlerdir ki burca zafer bayrağını dikmişiz. 12 Mart 1956’da Alvarlı Efe hazretleri de vuslata ermiştir. O da bugüne denk gelmiş, onu da rahmetle minnetle anıyoruz.’ dedi.

Alvarlı Efe’ye Vefa

Sunumunda Alvarlı Efe Hazretlerinin Erzurum’u tarif eden gazelini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Ve onun Erzurum’a düştüğü kayıtlar var: "Erzurum kilidi mülki İslam’ın/Mevla’ya emanet olsun Erzurum/ Erzurum derbendi ehlî İslam’ın/Mevla’ya emanet olsun Erzurum." derken Erzurum’a atfettiği özelliği, güzelliği kayda geçiyor, çok uzun bir tavzihnamedir. Kendisini rahmetle minnetle anıyoruz. Diyoruz ki dadaşlar olarak, şöyle bir ahdimiz var: Dünya durdukça her dadaş, bundan sonra gelecek olanlar da milletin değerlerini hep yüksekte tutacağız, millî kıvamda yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. ‘ diye konuştu.

Türk Milleti Kardeşliği İfade Eder

Türk Milleti kavramının birlik ve beraberliği, kardeşliği ifade ettiğini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘

Çanakkale Zaferinde, Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i kim varsa herkes orada katkı sundu ve bunların hepsi Türk, Kürt, Laz, Çerkez Türk milletini ifade ediyor, Türk milleti paydasında hep beraber buluşacağız ve ilanihaye milletimizi zirvelere taşıyacağız.’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Erzurum Tarifi

Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın bu bağlamda Erzurum özeli için düştüğü bir vurgu vardı, paylaşmak istiyorum. Şunu ifade ediyordu Sayın Cumhurbaşkanımız; "Bu aziz şehrin insanları, Türk’üyle, Kürt’üyle, Çerkez’iyle her kökenden, her meşrepten insanıyla İspirlisiyle, Karayazılısıyla ’dadaş’ sıfatını bileklerinin hakkı, yüreklerinin cesaretiyle almışlardır. Cumhuriyetimizin ilk asrının lokomotifi olan Erzurum, Türkiye Yüzyılı’nda kuzeyden doğuya, güneyden batıya, Karadeniz’den Kafkasya’ya tüm bölgenin parlayan yıldızı hâline gelecektir." Sayın Cumhurbaşkanımızın yirmi yıllık serencamda kattığı değerleri zaten biliyoruz, bütün Erzurumlular biliyor. Ona da burada minnettarlığımı ifade ediyorum.’ diye konuştu.

Aydemir Kuntay’ın Dizeleriyle Milli Şair Akif’i Andı

Sunumunun son bölümünde, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, şükran ve minnetle yad ettiklerini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Âkif’imiz için Mithat Cemal Kuntay’ın bir ifadesiyle konuşmamı bitirmek istiyorum. Âkif’ imiz için Mithat Cemal Kuntay şu kayıtları düşüyor: "Toprak, sen kol kanat ol, öyle kucakla / Bilmezsin, o gökten de, adından da temizdi /Ey yeryüzü, mabet kesilip Allah’a yüksel / Koynunda yatan gölge bizim Akif’imizdi." Rahmetle, minnetle anıyorum.’ dedi.