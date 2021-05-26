Aydemir TBMM’de Erzurumspor’un hakkını savundu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, bu yıl da liglerden küme düşmenin kaldırılmasını, isteyerek, ‘Play-off sistemiyle 24 takımlı bir lig olabilir’ dedi.

Geçen yıl Süper Lig’de pandemi dolayısıyla küme düşmenin kaldırıldığını anımsatan Milletvekili Aydemir, bu yıl pandemi şartlarının geçen yıla göre daha ağır olduğunu ifade etti.

Aydemir’den Erzurumspor Hatırlatması

Geçen yıl birçok maçın seyircili oynandığını, bu yıl ise seyircili maç oynanmadığını dile getiren Aydemir, "Erzurumspor canla başla bir mücadele verdi, Süper Lig’e çıktı. Süper Lig’e çıktıktan sonra bir maçı dahi taraftar izleyemedi. Pandemi çok daha ağır şartlarda devam etmiyor mu? Öyleyse bu dönemde de küme düşme olmamalı. Başkent’in iki takımı birden küme düştü. Play-off sistemiyle 24 takımlı bir lig olabilir." önerisini getirdi.

1’inci ve 2’inci Ligde de Düşme Kaldırılmalı

Bu önerinin sadece küme düşen illerin teklif olmadığını, bütün Türkiye’de böyle bir istek olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, birinci ve ikinci ligden de küme düşmenin olmaması gerektiğini söyledi. Aydemir, "Bu yıl için de küme düşme yeniden gözden geçirilmeli. Futbol Federasyonundan böyle bir istekte bulunuyoruz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine Tepki

Milletvekili Aydemir, basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir toplanma alanını yerleşime açma kararının ardından yaşananları eleştirdi. Gezi olaylarında ağaçları gerekçe göstererek bütün ülke sathının terörize edildiğini belirten Aydemir, "Ancak bunların ağaç, çevre, yeşil, diye bir derdi olmadığı anlaşıldı. Demokrasi, bunların hanelerde uğramamış. Buranın yapılaşmaya açılmaması için yalvaran bir kadının kolunu kırdılar. Bunlar demokrasi havarisi kesiliyorlar." dedi.

‘Millete zulmediyorlar’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı kınadığını ifade eden Milletvekili Aydemir, "Milletin sözü olmayacak mı? Milletin çevre adına söyleyeceklerine niye mani oluyorsunuz? Fırsat geçse ellerine insanları evlerinden çıkarmazlar." diye konuştu.

"Top onların eline geçince nasıl millete zulüm ediyorlar. Hükümet olurlarsa Allah korusun hayatı millete zindan ederler." diyen Milletvekili Aydemir, "Bu mu kadını yüksekte tutmak? CHP’nin genetik yapısında demokrasiyle uzak yakın bir ilişki yoktur." değerlendirmesinde bulundu.