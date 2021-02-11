Aydemir, TBMM’de Erzurum ilçelerini örnek gösterdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de düzenlediği basın toplantısında AK Parti ile birlikte büyük düşünme, ufuk belirleme sürecinin başladığına işaret ederek, bu yaklaşımın illere de yatırım ve üretim olarak yansıdığını belirterek, Tortum, Hınıs ve İspir’deki markalaşma atılımlarına işaret etti.

Aydemir’den Büyük Ufuk Tarifi

AK Parti ile birlikte zihinlere yer eden, dünyada da karşılık ve ilgi bulan kavram ve yaklaşımların hayata geçirildiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Uzay Vatan’, ‘Mavi Vatan’ tariflerinin artık küresel ölçekte Türkiye’yi tarif eden, anahtar kelimeler olduğuna değindi.

‘Mavi Vatan, Uzay Vatan’ Kavramları

Milletvekili Aydemir, ‘Uzay Vatan kavramını AK Parti insanların zihinlerine, dünyanın idrakine Türk Milletini tarif eden esaslı bir kavram olarak koydu. Mavi vatan yine AK Parti ile hayat buldu. Türkiye’nin 18 yıldır artık ufku, hedefi var. Büyük ve Güçlü Türkiye hedefi var. Değerleri üzerinden bir yükseliş ve diriliş var. ‘ diye konuştu.

Aydemir Tortum’dan Örnekler Verdi

AK Parti ile birlikte kazanılan Büyük düşünme anlayışının il il Türkiye’ye yayıldığını belirten Milletvekili Aydemir, Erzurum’dan örnekler verdi. Tortum’un Erzurum’un güzide bir ilçesi, doğa ve tarih turizmi merkezlerinden olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ilçede Yüzen Adalar Projesinin hayata geçirildiği, yüksek irtifa merkezleri oluşturulduğunu kaydederek, ilçelerde proje ve yatırım yarışı olduğunu hatırlattı.

İlçelerdeki Refah Düzeyinin Artışı

AK Parti dönemiyle birlikte artık yalnız illerde değil, ilçe ve köylerde de refah düzeyinin yükseldiği, yaşam kalitesinin arttığını aktaran Milletvekili Aydemir, doğalgazın tüm ilçelerde kullanılır hale geldiğini ifade etti. Aydemir, ‘Bir belediye başkanımız şunu söylüyor, ilçelerimizde artık doğalgaz hayatiyet buldu, biz de de başlandı, hız verilsin’. Bizden talebi bu. Bu talep Türkiye’deki Ak Sinerjiyi, yatırım ve üretim enerjisini kaydediyor. ‘ dedi.

İlçelerimiz Yatırımlarla Gündeme Geliyor

‘Erzurum’da, Olur’da Oltu’da, Şenkaya’da, Narman’da, Tekman’da, Çat’ta, hasılı bütün ilçelerimizde elhamdülillah yatırımlar yapılıyor, insanlarımız büyük düşünmeye başladılar. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, AK Parti ile birlikte Türkiye’ye kazandırılan büyük düşünme ufkunun ilçelerde markalaşma ve kendi değerlerini ifade etme fırsat, zemin ve imkanı oluşturduğunu belirtti, Hınıs ve İspir Fasulyesi örneklerini verdi.

Hınıs Ve İspir Fasulyeleri Dünya Markası Oldu

Milletvekili Aydemir, ‘Bizim Hınıs ve İspir diye iki güzide ilçemiz var. Bu ilçelerimizi tarif eden özel marka ürünlerimiz var. İspir Fasulyesi, Hınıs Fasulyesi. Eskiden bunlar çok mahcup biçimde, bir kenarda tanıtılırdı. Şimdi öyle değil. AK Partiyle beraber tarım sektöründe aldığımız mesafeyle açığa çıkan haller oldu. Dünya biliyor artık bunu. İspir Fasulyesi bugün dünyada bir marka haline geldi. Hınıs Fasulyesi bir dünya markası. ‘ dedi.