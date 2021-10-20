Aydemir TBMM’de, dadaş yaklaşımını gündeme getirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM Genel Kurulunda söz alarak, Dadaşların, Osman Kavala’nın yargılandığı davayla ilişkin açıklama yapan 10 ülke büyükelçisine verdiği tepkiyi dillendirdi. Dadaşların milli ve manevi konulardaki yüksek hassasiyetlerine işaret eden Milletvekili Aydemir, Erzurum halkının bu büyükelçileri telin ettiğini vurguladı.

Dadaşlar Açıklama Yapan Büyükelçileri Telin Ediyor

Dadaşların 10 büyükelçi tarafından sergilenen hadsizlik ve terbiyesizliğe ortak bir tepki verdiğini ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’dan çok sayıda isim aradı beni, özellikle iç işlerimize müdahale gibi bir küçüklüğü gösteren büyükelçileri telin ettiklerini ifade ettiler, Dadaşlar adına burada kayda geçiyorum. ‘ dedi.

Özdemir Bayraktar’a Vefa

Milletvekili Aydemir, Genel Kuruldaki konuşmasında, Erzurum halkının, rahmeti rahmana kavuşarak darı bekaya uğurlanan, İHA ve SİHA’ları imal ederek yerli ve milli savunma sanayisine tarihi katkı veren Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ı minnet, şükran ve dualarla andıklarını kaydetti.

Bayraktar, Bayrak İsim

Milletvekili Aydemir, ‘Terörle mücadelenin ve Karabağ zaferinin bayrak isimlerinden birini dün dar-ı bekaya uğurladık. Merhum Özdemir Bayraktar hakikaten bayrak bir isim. Onun kaybından büyük bir teessür, büyük bir üzüntü duyuyoruz; rahmetle, minnetle anıyoruz ve şunun altını çiziyoruz ki şehitlerimiz onu orada kucakladılar, Allah’ın izniyle cennetin en âlâ yerinde ağırlayacaklar. Ben burada terörle mücadeleye katkı sunmuş bu kahraman aileyi bir defa, bir defa daha hayırla yâd ediyorum. ‘ dedi.