Aydemir TBMM Genel Kurulu’na seslendi

TBMM Genel Kurulu’na seslenen Milletvekili Aydemir, Ziya Paşa’dan dadaşça bir kayıt düşerek; ‘Takdiri Hüda kuvve-i bâzû ile dönmez/Bir şema ki Mevla yaka, üflemekle sönmez’ dedi ve vurguladı:

‘AK şem’a ilanihaye yanacaktır inşallah. ‘

Aydemir’den Bingöl Ve Karaçoban Örneği

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Parti Grubu adına İçişleri Bakanlığı 2023 yılı Bütçesi üzerinde görüş ve tespitlerini aktardı. Milletvekili Aydemir TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada terörün bitmesiyle birlikte huzurun hakim olduğunu belirterek, Bingöl iline yapılan milyarlık yatırımları, Karaçoban ilçesinden de vatandaş mektubu örneklerini verdi.

‘Hakkı teslim etmek lazım’

Genel Kurul’daki sunumuna, İçişleri, Sağlık ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmet ve yatırım verilerini kaydeden 3 sunum kitapçığını örnek göstererek başlayan Milletvekili Aydemir, ‘3 kitapçık, şeref levhalarımız bakın, 500 sayfalık şeref levhamız. İçişleri Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bütçesi adına söz aldım. Ama bunları da kayda geçmek lazım, hakkı teslim etmek lazım.’ diye konuştu.

‘Bir tane terörist bırakmayacağız’

İçişleri Bakanlığının terörle mücadele bağlamında da tarih yazdığına işaret eden Milletvekili Aydemir, Bakan Soylu’ya hitap ederek, ‘Değerli Bakanım, Değerli İçişleri Bakanım; siz bizim için şeref sayfasısınız. Mücadelenize milletçe şapka çıkarıyoruz. Allah’ın izniyle şu mücadeleniz akim kalmayacak, menzile mutlaka ulaşacağız. Bir tane terörist bırakmayacağız.’ dedi.

‘Terör bitti, huzur ve yatırım geldi’

Terörle tarihi bir kararlılık içinde mücadele verildiği, terörün Doğu Anadolu Bölgesi başta olarak ülke gündeminden düşer hale getirildiğini, bunun da beraberinde huzuru ve yatırımı taşıdığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, 2 yatırımdan bahsedeceğim, 2 yatırım; biri SÜ TAŞ ’a ait, öbürü Er demir’e ait. İkisi de bir vilayette yapıldı, ikisinin toplam değeri samimi söylüyorum ki çok şahika noktaları ifade ediyor. Nedir? SÜ TAŞ ’ın yatırım değeri 5 milyar dolara geliyor, bakın ve yanında Er demir’in şimdi, daha yeni bir yatırımı başlıyor, 500 milyon dolarlık bir yatırım. Nerede bunlar? Bingöl’de yapılıyor ve buralarda, asgariden biner insan istihdam edilecek. Niye bunu söyledim biliyor musunuz? İşte, şeref levhası diye tarif ettiğim Değerli Bakanımız şahsındaki o mücadele kadrosu var ya, onların mücadelesi sayesinde geldik buraya. Eğer onlar, oraları terörden azade kılmasaydı iş bu noktaya gelmezdi. Dolayısıyla milletimizin göz bebeği kadrolardır bunlar. Onlara her türlü saygı, her türlü sevgi milletin yüreğinden fışkırıyor.’ kaydını düştü.

Karaçobanlı Vatandaşın Mesajı

Teröre karşı verilen mücadeleye milletin minnettar olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, kendisine Erzurum Karaçoban’dan ulaştırılan bir mesajı paylaştı.

Aydemir, ‘Değerli Bakanım, özellikle sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Bakın, herkes bilir Karaçoban diye bir ilçemiz var. Şu anda oranın HDP’li bir Belediye Başkanı var. Oradan bir kardeşim biraz önce yaşananları görmüş, bana mesaj attı ve bu mesajı sizinle paylaşmak istiyorum. Bir Kürt kardeşim, vatanseverliğin zirvesi, Allah aşkınıza bakın, aynen şunu söylüyor: “Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Bölgemizde ve ilçemizde oluşan huzurdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızın ellerinden öpüyoruz. Sayın Süleyman Bakanımıza da biz Kürtleri hainlerin ellerine bırakmadığından dolayı Kürtler olarak Cumhurbaşkanımızla birlikte saygılarımızı sunuyoruz. Bütçeniz de hayırlı uğurlu olsun.” İşte, Kürt budur, bu; gerisi lafügüzaf.’ kaydını düştü.

Aydemir HDP’e: ‘vicdanınız olsun, merhametiniz olsun’

Bir HDP milletvekilinin Kürt’ü Kürt’e öldürmek şeklinde bir ifade kullandığını, bunun bühtan, karalama ve iftira olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Burada birisi bir laf etti “Kürt’ü Kürt’e öldürmek” gibi bir kavram kullanıldı. Kürt’ü Kürt’e öldüreni görmek istiyorsanız, tırlar dolusu silahları o kitapsız bölücü teröristlere götürenlere bakın; DEAŞ’i besleyen Fransa’ya dönün, bakın. Vicdanınız olsun, merhametiniz olsun. Kürt’e zulmedenleri koruyanların, Kürt adına laf etmeye hak etme yoktur. Kürt kardeşlerimden oy alarak buraya gelmiş birisi olarak altını çiziyorum: Kürt’ün sahabetliği bizde. Kürt Kardeşlerim, Kürt’ü addederek Kürt’e hayatı dar edenlerden nefret ediyor. İşte paylaştım, gördünüz.’ dedi.

Uyuşturucu İle Mücadele

Sunumunda uyuşturucu ile mücadelede kaydedilen başarıya değinen Milletvekili Aydemir, ‘Değerli Bakanım, uyuşturucuyla olan mücadeleniz de samimi söylüyorum, bütün içtenliğimle söylüyorum ki millet tarafından yüreğiyle sahipleniliyor. Dolayısıyla, şu mücadele zemininden iftihar edin, iftihar edin ki siz o pozisyondasınız ve millet de sizin yanınızda Allah’ın izniyle. ‘ dedi.

Aydemir Akdağ’ın Tespitini Paylaştı

Sağlık eski Bakanı, Erzurum Milletvekili Recep Akdağ’ın uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ki bir tespitini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Recep Akdağ Bakanım bir kayıt düştü, şunu söyledi, dedi ki: “Uyuşturucuyla mücadelenin en esaslı karinesi şudur: Uyuşturucuda ölüm oranı nedir, ona bakacaksınız.” Bakın, uyuşturucudan ölüm oranına bakacaksınız, eğer ölüm oranları düşükse mücadele zirvede demektir. Şu anda da ölüm oranları en dip vaziyette dolayısıyla mücadelemize noksan sürmeye çalışanlar kelimenin tam anlamıyla milletle savaş hâlindeler, bunun altını çiziyorum.’ diye konuştu.

Aydemir’den Ziya Paşa’nın Dizeleriyle Niyaz

Milletvekili Aydemir sunumunun son bölümünde, ‘Öncelikle burada bir kayıt düşeyim. Cumhur İttifakı’nın esaslı parçası Milliyetçi Hareket Partisi’ne Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli şahsında saygılarımı sunuyorum. Ve bir kayıt, bu da dadaşça bir kayıt: “Takdiri Hüda kuvve-i bâzû ile dönmez/Bir şema ki Mevla yaka, üflemekle sönmez.” Kim üflemişse üflesin Mevla bu AK şemayı üflemiştir, yakmıştır dolayısıyla Allah’ın izniyle ilanihaye devam edecektir.’ dedi.