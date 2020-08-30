Aydemir: ‘Tarihimiz şerefimizdir’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Tarihini zaferlerle tezyin; azamet ve ihtişamını destanlarla tescil; yeryüzüne adalet, barış ve insanlığın hamisi olduğunu her daim tebcil eyleyen Yüce Türk Milleti, kahraman ecdadın izinde, muhteşem ufkunda asırlara yürüyüşünü devam ettirecektir. ‘ dedi.

Türk Milletini Akifçe Tarif

Türk Milletinin, milli haysiyet, fazilet ve iffet odağında; eşsiz hasletlere sahip olduğu; tarihin tüm safhalarında bu hassasiyet ve dikkatini kıta kıta ortaya koyduğunu hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Milli şairimiz Akifimizin; ‘ Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât / Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat’ vurgusu, milletimizin tarihte tasviri, cihanda tarifidir. ‘ mesajını paylaştı.

Milli Haslet Ve Asaletimiz

Milletvekili Aydemir, ‘Mekke ruhundan aldığı feyizle, 1071’lerle Anadolu’yu yeni bir feza ve atmosfere kavuşturan, 1299’larla insanlığı adalet ve barışla buluşturan, 1453’lerle yeni bir çağ oluşturan; 1919’larla vatanın bölünmez bütünlüğü kararlılığını paylaşan, 30 Ağustoslarla küresel idrake yeni bir varoluş zaferini kazıyan Yüce Milletimiz; bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Doğu Akdeniz’den Mynmar’a, Libya’dan Suriye’ye huzur taşıyarak milli asalet ve kudretini bir kez daha vurgulamaktadır’ dedi.

‘Tarihimiz milli ve manevi kimliğimizdir’

Milletvekili Aydemir, ‘‘Tarihimiz, ölümlerle eğlenen tunç yüreklilerin, Bedrin Arslanları övgüsüne mazhar olmuş şehitlerin; İla’yı kelimetullah yolunda devleti ebed müddet kararlılığını daim, bölünmez bütünlük ve kardeşliğini kaim tutarak, nefsini mukaddesatına adamış ecdadın eseridir. Tarihimiz şerefimiz, tarihimiz milli ve manevi kimliğimizdir. ‘ ifadesini kullandı.

‘Cumhurbaşkanımızın vurgusunu paylaşıyoruz’

Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın; ‘Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesi bugün de devam etmektedir. Doğu Akdeniz’den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması elbette tesadüf değildir. Milletimiz nasıl yokluk ve imkânsızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de Mavi Vatan’daki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecektir.’ vurgusunu milletçe yürekten paylaşıyoruz. ‘ dedi.

‘Rabbim Türk Milletini Daim Muzaffer Eylesin’

Mesajında, ‘30 Ağustos Zaferini bu millete yaşatan, aynı iman odağında birlik ve bütünlüğümüzü tüm cihana belleten aziz ecdadımızı, şüheda ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Rabbim bize de, mukaddesleri uğruna, İla’yı kelimetullah yolunda şehadet nasip etsin. ‘ niyazında bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükran ve saygıyla anıyor, şehit ve gazilerimize rahmet, zaferlerimize bereket diliyoruz. Rabbim Türk Milletini daim muzaffer eylesin. “ dedi.