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Aydemir: ‘Sorunları yarıştırmayız, çözümlerin peşindeyiz’

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, AK Kadronun çözüm siyaseti izlediği, yürekleri birlikte atan bir kadro olarak milletin emrinde bulunduğunu vurgulayarak, ‘“Biz AK kadronun temsilcileri olarak sorunlar yarıştırmayız, çözümlerin peşinde oluruz.’ dedi.

ERZURUM 10.02.2021, 10:51
Aydemir: ‘Sorunları yarıştırmayız, çözümlerin peşindeyiz’

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, AK Kadronun çözüm siyaseti izlediği, yürekleri birlikte atan bir kadro olarak milletin emrinde bulunduğunu vurgulayarak, ‘“Biz AK kadronun temsilcileri olarak sorunlar yarıştırmayız, çözümlerin peşinde oluruz.’ dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar düzenledikleri basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdiler.

Aydemir Ve Kırkpınar’dan Kılıçdaroğlu’na Tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin Meclis Grup Toplantısında milletvekillerine yönelik olarak kullandığı ifadelerine tepki gösterdi.

Milletvekili Aydemir, “Biz AK kadronun temsilcileri olarak sorunlar yarıştırmayız, çözümlerin peşinde oluruz. Sayın Kılıçdaroğlu aynaya bakıyor, arkasındaki ekibini değerlendirerek değerlendirme yapıyor, çok ayıp ediyor. Bizim adımızı geçiriyor ama hakikatte kendi milletvekillerini kast ediyor” dedi.

‘Kılıçdaroğlu ayıp etmiştir’

Milletvekili Aydemir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu’nun "milletvekilleri sadece ceplerini düşünüyor, çalışmıyorlar" diyerek 600 milletvekilini itham edici ifadeler kullandığını söyledi.

Yürekleri birlikte atan bir kadro olduklarını, attıkları her adımda milleti düşünerek hareket ettiklerini vurgulayan Aydemir, "Yaptığımız işleri küçümsemek, yaptığımız işleri yapmamış gibi göstermek millete bühtandır. Sayın Kılıçdaroğlu, millete iftira atmıştır. Ayıp etmiştir. Milletin temiz mayasına yakışmayan bir tarz sergilemiştir. Böyle bir şey olur mu?" diye konuştu.

‘Millet adına kınıyoruz’

Kemal Kılıçdaroğlu’nu kendi milletvekillerini bir başka partiye "salya sümük" gönderdiğini dile getiren Aydemir, "CHP milletvekilleri başka bir partiye Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kiralanmıştır. Bu tür düşük işlerle uğraşan birinin bizi itham etmesini millet adına kınıyoruz. Bunlar yanlış şeylerdir." ifadelerini kullandı.

‘Ak parti milletin partisidir’

Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerini halkın sorunlarını çözmemekle suçladığını dile getiren Aydemir, AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana milletin derdiyle dertlendiğini, milletin problemlerini çözmek için her türlü gayreti gösterdiğini söyledi.

Ak Yaklaşım

“AK Parti kurulduğundan bugüne kadar hep var olan problemleri gidermek üzere hareket etmiştir” diyen Aydemir şöyle konuştu: “22. dönemden başlayarak, AK parti temsil görevi aldığından itibaren milletvekillerinin tamamı seçildikleri seçim bölgelerinin sorunlarını aktardırlar. Biz AK kadronun temsilcileri olarak sorunlar yarıştırmayız, çözümlerin peşinde oluruz. Sayın Kılıçdaroğlu aynaya bakıyor, arkasındaki ekibini değerlendirerek değerlendirme yapıyor, çok ayıp ediyor. Bizim adımızı geçiriyor ama hakikatte kendi milletvekillerini kast ediyor.”

Açıklamaları Kendisini Terkeden Milletvekillerine Dönüktür

Seçim bölgesine yaptığı hizmetleri de anlatan Aydemir, "Sayın Kılıçdaroğlu aynaya bakıyor, arkasındaki ekibi değerlendirerek böyle bir açıklama yapıyor. Bu açıklamalar bize dönük değil, kendisini terk eden milletvekillerine dönüktür. Açıklamasında bizim adımızı geçiriyor ama hakikate kendi milletvekillerini tarif ediyor." dedi.

‘Demirtaş ve kavala’ya güzelleme yapıyor’

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı edep dışı ifadelerle eleştirdiğini belirten Aydemir, "Milliyetçi bir tavır, yüzlerce insanın ölümünde parmağı olan Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala’ya güzellemeler yapamaz." dedi.

Aydemir’den Yerel Seçimler Hatırlatması

Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısındaki “Şeref Sözü” ifadesine ait, ‘Sizin şeref sözünüzü yerel seçimler sonrası gördük’ notunu düşen Milletvekili Aydemir, ‘Kılıçdaroğlu’nun “Dostlarımızla iktidara geleceğiz ifademizden rahatsız oluyorlar” iddiasına cevabımız: Madem bunlar senin dostun; o halde genel merkezinde resim vermekten niye kaçıyorsun?’ diye sordu.

Kırkpınar’ın Tespitleri

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise İzmir’deki sel baskınına değinerek, alt yapı yetersizliğine dikkati çekti. Sel felaketinde herkesi üzen manzaralar yaşandığını dile getiren Kırkpınar, devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla olaya müdahale ettiğini söyledi.

KIRKPINAR ‘VATANDAŞIN KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİSİNİ PAYLAŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte İzmir’i gezdiğini anımsatan Kırkpınar, CHP heyetinin bu ziyarette vatandaşların tepkisiyle karşılaştığını kaydetti.

Tunç Soyer ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun sanki başka partiye mensup bir belediyenin İzmir’i yönetiyormuş gibi davrandığını dile getiren Kırkpınar, İzmirlilerin bu durumu gördeklerini ve kırmızı kart göstermek için zaman kolladığını belirtti.

Kırkpınar’dan Çarpık Kentleşme Eleştirisi

İzmir’in çarpık kentleşme, kötü koku başta olmak üzere çözülemeyen birçok sorunu olduğunu vurgulayan Kırkpınar, en küçük bir yağmurda şehrin sular altında kaldığını söyledi.

İzmir’de alt yapı olması durumunda bu tür zararların önlenebileceğini vurgulayan Kırkpınar, "Ama bunların İzmir’in dertlerine derman olmak gibi bir düşünceleri yok. Tunç Soyer, belediye başkanı seçildikten sonra taş taş üstüne koymadı. İzmir’in bu kadar sorunu varken devletin genel politikasına ilişkin değerlendirmeler yapıyor. Kendi alanı dışına çıkıp bu konularda görüşler dile getirerek çıkış yolu arıyor." ifadelerini kullandı.

Chp’den Ayrılan Milletvekillerinin Açıklamaları

CHP’den ayrılan milletvekillerin açıklamalarını anımsatan Kırkpınar, CHP yönetiminin yapılan eleştirilere "doğru mu değil mi?" diye kafa yormak yerine Cumhur İttifakını suçlamayı tercih ettiğini dile getirdi.
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