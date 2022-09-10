Aydemir sahada dadaşların gündemini paylaştı

Köprüköy, Pasinler ve Horasan saha istişareleri 2’inci etabını tamamlayan AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir Yakutiye ilçesinde cadde ve sokaklarda vatandaşları dinledi, kıraathanelerde nabız tuttu, dadaşların günlük yaşam ritmine ortak oldu.

Kamu İstişaresi

İlçede konuşlandırılmış kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret eden Milletvekili Aydemir, halka birebir hizmet veren kuruluşlara yansıyan vatandaş beklentileri, öngörüleri hakkında bilgi aldı, kuruluşların yılsonu hizmet vizyonu ve 2023 hedefleri odağında yürüttükleri çalışmalar kaydında görüş alışverişinde bulundu.

Öne Çıkan Konular

Yakutiye ilçesi esnaf ve vatandaş buluşmasında öne çıkan konular, küresel ekonomik kriz, iktisadi sorunların giderilmesi noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ufkunda geliştirilen ve hayata geçirilen önlemler, toplumun tüm kesimine yayılan destekler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güvenlerinin tam olduğunu, O’nun dünya ölçeğinde kaydettiği girişimlerle Türkiye’nin küresel boyutta gündem oluşturduğunu aktaran Dadaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vefa ve sadakatlerini ifade ettiler.

Konu Erzurumspor Olunca

Yakutiye kıraathaneleri ve esnaf ziyaretlerinde önceliği oluşturan konulardan birisi de Erzurumspor’du. Milletvekili Aydemir’in TBMM ekseninde şehrin sportif imajını oluşturan mavi beyazlı ekibe sahip çıkması, Genel Kurul da dahil olmak üzere basın toplantılarında Erzurumspor’un hakkını aramasını minnettarlıkla karşıladıklarını belirten vatandaşlar minnettarlıklarını kaydettiler.

AFAD Ziyareti

AK Parti İl Teşkilatı Başkan Yardımcısı Ertuğrul Karahan’la birlikte ağırlıklı olarak sosyal alanlarda hizmet sunan Kamu Kuruluşlarını ziyaret eden Milletvekili Aydemir, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)’nde İl Müdürü Selahattin Karslı’dan faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. AFAD tarafından yürütülen tatbikatların geniş katılım ve ilgi bulduğuna değinen Milletvekili Aydemir, ‘200’ü aşkın personelin çalıştığı müdürlüğümüz başarılarıyla ülkemizin yüzakı kurumların arasındadır. Minnettarız. ‘ değerlendirmesini yaptı.

SGK İstişaresi

Milletvekili Aydemir ve Karahan AFAD ziyareti sonrasında Erzurum SGK İl Müdürlüğünün konuğu oldu. Sosyal Güvenliği kapsayan tüm alanlarda hizmet sunan ve vatandaş memnuniyetinin yüksek oranda yansıdığı SGK’da il Müdürü Nizamettin Durmuş ve kurum yöneticileriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, standları dolaşarak kurumda verilen yüksek hizmet kalitesini paylaştı, Müdür Durmuş’tan SGK il Müdürlüğü 2023 vizyonu odağında gerçekleştirilen plan ve projeler hakkında bilgi edindi.

ASHB Ziyareti

Milletvekili Aydemir’in kamu kayıtlı istişare ziyaretlerinin sonuncusu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde gerçekleşti. Kurum Müdürü Cemil İlbaş’ın çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulunduğu ziyarette, Milletvekili Aydemir Koruma altındaki çocuklara yönelik olarak İl Müdürlüğünce düzenlenen Sünnet Şöleni için İlbaş ve ekibine teşekkür etti.