Aydemir Sağlık Bakanlığı bütçesini değerlendirdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığı 2023 yılı bütçesi görüşmelerinde değerlendirmelerde bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye’nin sağlık alanında da çağ atladığına vurgu yaparak, ‘Bu alanda da ufku açan sayın cumhurbaşkanımızdır dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2023 yılı bütçesi kabul edildi. Komisyonda, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin bütçeleri de ele alındı.

Erzurum İçin 2 Beklenti

Erzurum’un bir sağlık kenti olma özelliği taşıdığına işaret, Şehir Hastanesi için teşekkür eden Milletvekili Aydemir, Aydemir, Erzurum’a Ağız ve Diş Hastanesi talebinde bulundu, Oltu Devlet Hastanesine Kardiyoloji Uzmanı beklentisini paylaştı.

Aydemir’den Akdağ Paylaşımı

2002-2013 ile 2016 -2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı görevinde bulunan Recep Akdağ’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ufkunu çizdiği sağlıkta değişim ve dönüşüm reformunun öncülerinden olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Akdağ bu sahaya da mühür vurmuş bir isim. Recep Beyi bir defa dünya konuşuyor.’ dedi.

‘Minnettarız’

Sağlık alanındaki değişim ve çağdaş dönüşümün küresel kayıtta ilgi ve dikkatle izlendiğini belirten Milletvekili Aydemir, 46’ıncı dönemde Sağlık Bakanlığı yapan Erzurum Milletvekili Nihat Kitapçı’yı rahmet niyazıyla andı, Sağlık alanında beyin fırtınası estiren ve katkı sağlayanlara minnettar olduklarını belirtti.

Salgın Dönemi

Covid19 salgını döneminde Türkiye’nin aldığı tedbirler, kısa zamanda kurduğu hastaneler, tedavi sürecindeki başarılar, yerli aşı üretimi başta olarak, hayata geçirdiği düzenlemelerle Dünya’da gündem oluşturduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, Bakan Fahrettin Koca ve ekibine teşekkür etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettar olduklarını vurguladı.

‘Her alanda devrim niteliğinde hizmet verdik’

Komisyon üyesi bir milletvekilinin: “Bütçe görüşmelerinde hangi Bakanlığın bütçesini görüşsek öyle şeyler an atılıyor ki her Bakanlıkta devrim yapılmış gibi. ” bir ifade kullandığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Hakikat o zaten. Bakın, İstanbul Milletvekilimiz sayın Hasan Turan, bir anekdotu paylaştı, Bir “tweet”le haberdar oluyor. Almanya’da yaşayan bir Türk felç olmuş, tedavisi mümkün değil. Bizim buradan bir uçak anında gidip alıyor, getiriyor buraya. Sayın Turan da“tweet ”le bunu paylaşıyor. Bu bir devrim, işte bu bir devrim.’ diye konuştu.

Aydemir’den Bakan Koca Ve Ekibine Teşekkür

Sağlık alanındaki çağlarüstü yaklaşımı aktaran Milletvekili Aydemir Bakan Koca ve ekibine yönelik olarak, ‘Allah razı olsun; hakikaten millet size medyunu şükran, biz de öyle. ‘ kaydını düşerek, sağlıktaki gelişmelere ilişkin anekdotları paylaştı, geçmişten örnekler verdi.

Aydemir’den Merhum Nihat Kitapçı’ya Vefa

Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, Erzurum’da öğrencilik yıllarımda, üniversite öğrencisiyken 46’ıncı hükümet döneminde merhum Nihat Kitapçı Sağlık Bakanımızdı. Dadaştı o da, çok özel bir isimdi, Allah gani gani rahmet eylesin - Bakan olduktan sonra Erzurum’a çok özel bir desteği olmuştu; günlerce yazdık bunu. O dönemde 7 tane ambulans geldi Erzurum’a, Erzurum’da o kadar anlatıldı ki bu “İşte budur.” denildi ya “Beklediğimiz budur. ” falan. Bunları aynen biz yaşadık, gördük . 7tane ambulansa “Büyük hizmetler.” demiştik biz. Şimdi geldiğimiz nokta da ilçelerde bizim en ücra ilçemizde bile, illerde bizden önceki dönem illerdeki hastanelerden daha nitelikli hastaneler yaptık biz. Bunu söyleyeceğiz, anlatacağız.’ diye konuştu.

‘Hizmet eden herkese minnettarız’

‘Hemen her alanda olduğu gisi Sağlık Hizmetleri alanında da yaptıklarımızı çok mahcup bir dille anlatıyoruz.’ diyen Milletvekili Aydemir, muhalefeti kastederek, ‘Bizim yerimizde siz olsanız habbeyi kubbe yaparsınız biz bunu biliyoruz, nasıl anlatırsınız ki. Bu kadro hakikaten, şunu yapıyoruz biz: Yaptığımızı Allah rızası için yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu söylemiyor mu?

Bütün yaşanmışlıkları biz de yaşımız kemale ermiş bir durumda görmüşüz, biliyoruz. Elbet bizden önce de hizmet yapıldı; olmaz mı Allah gani gani rahmet eylesin Süleyman Demirel hizmetleri yok mu, Turgut Özal, Bülent Ecevit.. Bakın, ben not düşüyorum. Kimin nokta kadar hizmeti varsa, kim yapmışsa başımızın üstünde yerleri var. ‘ dedi.

‘Allah razı olsun’

Milletvekili Aydemir, sunumunda Erzurum’dan da örnek vererek, ‘Şu anki cari olanı anlatalım, yani çağ atlatmışız ülkemize. Şu pandemi döneminde yaşananlar. Pandemi döneminde dünyayla kıyaslasak o zaman şapka çıkarırız, eyvallah deriz. Bakın, Erzurum’da devasa bir şehir hastanesi yapmışız üstelik de Bakanlığımızın bütçesinden yapmışız, Allah razı olsun.’ ifadelerine yer verdi.

Aydemir’den Erzurum’a Yönelik Talepler

Sunumunda Erzurum’la ilgili beklentileri gündeme getiren Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz var, hekim sayımız gayet yeterli, ancak poliklinik yok. Biz bir Ağız ve Diş Hastanesi istiyoruz sizden. Bir başka talebimiz Oltu’ya yönelik. Oltu bizim en büyük ilçelerimizden birisi, oradaki Delvt Hastanemizde kardiyoloji uzmanına ihtiyacımız var, talep ediyoruz.’ dedi.

‘Başarı rotamızı çizen cumhurbaşkanımızdır’

Sağlık alanının özel, hassas ve dikkat çeken bir saha olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, gelinen noktada Türkiye’nin Sağlıkta küresel gündem oluşturduğunu dikkat çekerek, ‘Buna kimin katkısı varsa minnettarız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdır ufku çizen o, rotayı çizen. Onun çizdiği ufukla burada da çok yetkin kadrolarımız var en başından beri.’ diye konuştu.

Bakan Akdağ’a Övgü

Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ’ın Sağlık alanına mühür vurmuş bir devlet adamı olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Benim her daim iftihar ettiğim bir isim, birlikte üç dönemdir milletvekilliği yapıyoruz. Recep Akdağ Bakanım; ailesiyle de tebarüz etmiş, birikimiyle öne çıkmış özel bir isim bu sahaya da mühür vurmuş bir isim. Recep Beyi bir defa dünya konuşuyor. Şimdi, burada hakkını teslim etmezsek olur mu?’ dedi.

Aydemir Sağlıkta Gelinen Noktayı Paylaştı

Erzurum örneğiyle Sağlıkta gelinen noktayı anlatan Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi, şunu söylüyoruz biz: Sağlık sahasında hakikaten özel işler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Erzurum’da Mumcu Caddesi diye bir cadde vardı. Mumcu’da tabeladan geçilmezdi. Ne tabelasıydı bunlar? Muayenehane tabelalarıydı. Çok niteliksiz yapılardı, oralara insanlar giderlerdi. Yani ben ayrıntıya girmiyorum, hepimiz biliyoruz. Hekimler hakikaten yüreğimizi ifade ediyorlar, çok özel insanlar ama o günlerde onlar için bir nakisa, bir noksan hâl vardı? Neydi? Ya, işte, muayenehaneye çağrılmalar filan Benim yakıştıramadığım şeyler. Bakın, hekimlerimizi de daha daha olmaları gereken yere çıkardık, doğrusu da budur. Şimdi “Doktor yok.” diyorlar. İşte Bakanımız söyledi, son bir yıl içerisinde 6 bin doktor özelden kamuya dönmüş. Niye? Şartları özel hâle getirdik. Hekim sayısını 90 binlerden 200 binler sınırına getirmişiz, hemşire sayısı ha keza öyle. Hasılı, bizim şeref levhamız bir Bakanlığı burada görüşüyoruz. Orada vazife yapan herkes ama herkes çok özel insandır. Pandemideki fedakârlıklarını unutmuyoruz. Bakın, babam Covid’den vefat etti. Gayretleri ben biliyorum. Bakanımızın özel gayreti oldu, doktorların. Bütün geçmişlerimize rahmet olsun. O zeminde nasıl gayretler sarf edildi, nasıl fedakârlıklar yapıldı; bu kadro yaptı. Öyleyse teşekkür edeceğiz, Allah razı olsun diyeceğiz. Bakanımız Bakanlık hizmetlerini sunarken iftiharla, yüreği genişleyerek takip ettik, dinledik. Allah önünü açık etsin, ömrünü de uzun etsin bütün kadronun. Bakanımız şahsında herkese teşekkür ediyoruz, kim varsa. Bütçemiz hayır, uğur getirsin.’ Dedi.