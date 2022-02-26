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Aydemir: ‘Reformların mimarı cumhurbaşkanımızdır’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında Erzurum odaklı bir gündemi paylaştı. Horasan Belediye Başkanı Abdülkadir Aydın, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve muhtarların da katıldığı basın toplantısında ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vefa, eser siyasetine devam vurgusu vardı.

ERZURUM 26.02.2022, 10:11
Aydemir: ‘Reformların mimarı cumhurbaşkanımızdır’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında Erzurum odaklı bir gündemi paylaştı. Horasan Belediye Başkanı Abdülkadir Aydın, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve muhtarların da katıldığı basın toplantısında ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vefa, eser siyasetine devam vurgusu vardı.

‘Cumhurbaşkanımızın dirayeti çözüm sağlayacaktır’

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin, "Umudumuz, ülkemizin riyasetiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle bu yangın her tarafı sarmadan bir an önce soğutulur, söndürülür." diyen Milletvekili Aydemir, ‘Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız bölgemizde barış ve huzur isteyenlerin umududur’ kaydını düştü.

Erzurum’da Ak Dönem Yatırımları

Erzurum’un AK Dönemde 50 milyar TL’yi aşkın değerde yatırım aldığı, Söylemez ve Alvar Barajlarıyla bölge tarımına yeni bir güç ve destek kazandırılacağına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum kalkınıyor, gelişiyor, büyüyor. Bu ekonomik dirilişin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızdır’ dedi.

Pasinler: ‘Türk Tuğrası’, Horasan: ‘Türk Fermanı’

Basın toplantısında Pasinler ve Horasan’a özel bir yer veren Milletvekili Aydemir, Pasinler’in Anadolu Kilidinin ilk açıldığı adres olarak Pasinler Zaferi ile Türk Tarihinde özel bir yeri olduğunu, Horasan’ın da Ahmet Yesevi terbiye ve tedrisatından geçmiş ecdat tarafından kurulduğunu belirterek, ‘Pasinler Anadolu’da Türk Tuğrası’, Horasan mübarek coğrafyamızdan neşet eden bir ‘Türk Fermanı’dır’ nitelemesinde bulundu.

Aydemir’den Trabzonspor Kutlaması

Trabzonspor’un futbolda bir Anadolu Efsanesi olarak yeni bir diriliş dönemi yaşadığını ve Süper Ligde şampiyon olacağını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Trabzonsporumuzu şimdiden kutluyor, Bordo mavili taraftarın mutluluğunu paylaşıyoruz. İnşallah bu sinerji Erzurumspor’umuza da yansıyacak, mavi beyazlı ekibimiz yeniden Süper Ligde yer alacaktır. ‘ kaydını düştü.

Aydemir’den Türkez Ve Akbuğa İle İstişare

TBMM’deki Çalışma Ofisinde İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa’yı ağırlayan Milletvekili Aydemir, Bölgesel gündem, bölge basınındaki gelişmeler ve beklentiler odağında istişarelerde bulundu.

Aydemir Erzurum Stk’larını Ağırladı

Şehir-Der, TDED ve YDV yöneticileri Murat Ertaş, Hanifi Alan ve Ümit Akdemir’i ağırlayan Milletvekili Aydemir, Erzurumlu konuklarıyla şehir sanat, kültür vizyonuna ilişkin tespit ve öngörüleri paylaştı beklentileri kaydetti.

Sağlık Eski Bakanı Akdağ’ı Ziyaret

ETÜ Kurucu Rektörü, YÖK Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı ve Kızılay Başkanı Hüseyin Bozhalil’le TBMM’de bir araya gelen Milletvekili Aydemir, Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ’ı ziyaret etti. Hatıralar ve beklentiler bağlamında Erzurum’un konuşulduğu buluşmada, 2022 ve 2023 yılına dair beklentiler ele alındı.

Ukrayna Krizi

Milletvekili Aydemir, basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin açıklama yaptı. İki ülke arasında yaşanan sıkıntıların her yere yayılacağını belirten Aydemir, "Umudumuz, beklentimiz inşallah ülkemizin de riyasetiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle bu yangın her tarafı sarmadan bir an önce soğutulur, söndürülür." diye konuştu.

‘Huzuru bütün insanlık için istiyoruz’

Dünyada, Türkiye’de yaşanan sıkıntılara rağmen Erzurum’da yatırımların devam ettiğini aktaran Aydemir, "İnşallah Ukrayna’da yanı başımızda yanan ateş de söner, pandemi şartları da ortadan kalkar ve 2002’de başlattığımız kalkınma ve gelişme serencamı çok daha iyi noktalara varır. Bunu sadece Erzurum için değil, bütün ülkemiz için istiyoruz. Huzuru bütün insanlık için istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TBMM’de Pasinler ve Horasan Gündemi

Basın toplantısında, Horasan ve Pasinler ilçelerinin muhteşem tarihleriyle olduğu gibi tarım, turizm ve termal sağlık alanında da marka ilçeler olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Türkiye’nin marka ilçelerindendir Horasan. Ahmet Yesevi Ocağından yetişmiş Horasan Baba’nın yadigarı olan bir ilçemizdir. Termal kaynak ve Turizmi ile ülke ilçeleri içinde seçkin bir yeri bulunan, tarihi geçmişinin ihtişamıyla milli hafızada özel bir ihtiramla yer tutan Pasinler ilçemiz bir başka müstesna değeri ifade eder. Osmangazi’nin doğduğu ilçemizdir. Anadolu’ya Türk Mührünün 1048’de Pasinler Zaferi ile vurulduğu ilçemizdir.’ dedi.

Erzurum Kalkınıyor, Erzurum Gelişiyor

Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum kalkınıyor, Erzurum gelişiyor. Elbette bu büyüme sürecinde beklentiler de artıyor.50 milyarı aşkın bir yatırım alan ilimizde tarım, tarımsal sanayi, imalat sanayisi alanında önemli gelişmeler yaşanıyor. Söylemez Barajı da yatırım programına alındı. Dadaşlar olarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza her daim minnettarız. Söylemez Barajı hizmete girdiğinde bölge tarım alanlarına yeni bereket taşınacak. Alvar Barajımız da Pasinler Ovasına yeni bir tarımsal sinerji kazandıracaktır. ‘ diye konuştu.

‘Reform ve yatırımların banisi sayın cumhurbaşkanımızdır’

‘Pandemi şartlarının olumsuz getirileri, dünyada gelişen ve küresel boyutta her ülkeyi etkileyen olumsuz şartlara rağmen Türkiye yatırımlar ülkesi olmayı başaran nadir devletlerden birisidir. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Muhtarlarımızın, Belediye Başkanlarımızın halka hizmet ulaştırmadaki samimiyetleri ve gayretleri, Cumhur İttifakının eser siyasetiyle bütünleşince tüm şehirlerimizde olduğu gibi Erzurum’da yeni ve devasa yatırımlara kavuşuyor. Bu reform ve yatırımların banisi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Onun dirayetli duruşu milletimize kalkınma ve gelişme ilhamı veriyor.’ dedi.

Tarihi Diriliş

Erzurum’da İspir ilçesinin kurtuluşuyla başlayan tarihi dirilişe değinen Milletvekili Aydemir, ‘25 Şubat’ta İspir’in Rus ve Ermeni çetecilerinden temizlendiğini, bu kutlu başlangıcın tüm Erzurum’a sirayet ettiğini, 12 Mart 1918’de Erzurum’un tarihe bir mühür gibi vurulan şanlı kurtuluşunun gerçekleştiğini bildirdi.

Aydemir’den Kardeşlik Ve Birlik Vurgusu

‘Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi her daim diri tutmak adına bu kurtuluş günlerindeki milli duruş ve manayı unutmamak ve unutturmamak görevimiz olmalıdır.’ vurgusunu paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’un tüm ilçelerinde yaşanan milli coşkuyu bir kez daha paylaşıyor, şehitlerimizi rahmet ve minnet, gazilerimizi şükranla anıyoruz.’ dedi.

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