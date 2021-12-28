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Aydemir: ‘Prinkayalar eser siyasetimizin sonucudur’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili Aydemir 2021 saha çalışmalarının son etabında ilin sosyoekonomik nabzını tuttu. Açılışı yapılacak olan Prinkayalar Tüneli hakkında değerlendirmelerde bulunan Aydemir, ‘Ulaşımda altın çağını yaşayan Erzurum bölgede her alanda cazibe merkezi oldu’ dedi.

ERZURUM 28.12.2021, 16:22
Aydemir: ‘Prinkayalar eser siyasetimizin sonucudur’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili Aydemir 2021 saha çalışmalarının son etabında ilin sosyoekonomik nabzını tuttu. Açılışı yapılacak olan Prinkayalar Tüneli hakkında değerlendirmelerde bulunan Aydemir, ‘Ulaşımda altın çağını yaşayan Erzurum bölgede her alanda cazibe merkezi oldu’ dedi.

Aydemir’den Prinkayalar Tüneli açıklaması

Erzurum’u Artvin’e bağlayan, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesini Karadeniz’le buluşturacak Prinkayalar Tüneli yatırımının Türkiye ulaşım Tarihinde özel ve güzide bir sayfa açtığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bu eserle Erzurum Artvin limanı ile bağlantı imkanına kavuşuyor. Her üç bölgenin sosyoekonomik gelişmesinde yeni bir destek halkası oluşuyor. Eser ve Hizmet siyasetimiz yeni bir yatırımla daha da güçleniyor. Salgın ve küresel kaynaklı ekonomik sorunlara rağmen, Yatırımlar devam ediyor, Türkiye büyüyor, Doğu Anadolu ekonomisi güçleniyor, Erzurum ulaşım alanında da cazibe merkezi konumunu güçlendiriyor.‘ kaydını düştü.

Aydemir kadın girişimcilerle istişare etti

Erzurum alan çalışmaları kapsamında Kadın Girişimcilerle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, Kadın Kooperatifçiliği ve üretim ekseninde Erzurum’daki süreci ele aldı, tespit ve öngörüleri paylaştı, girişimcilerin beklentilerini paylaştı. Büyükşehir Belediyesine konuk olan Milletvekili Aydemir, Başkan Mehmet Sekmen’le Erzurum 2023 vizyonu odağında istişarelerde bulundu.

Erzurumpor altyapısında yeni gelişme

Milletvekili Aydemir eğitim alanı saha çalışmaları düzeyinde Reşit Karabacak Spor Lisesini ziyaret etti, Okul Spor Müzesinde incelemelerde bulundu, il spor altyapısı hakkında eğitimcilerden bilgi aldı, öğrencilerin beklentilerine ortak oldu. Milletvekili Aydemir, mutad hale getirdiği istişare ziyaretleri düzeyinde Çaykara Esnafı ile bir araya geldi.

‘Nene Hatunun torunları Erzurum ekonomisine can katıyor’

Başkan Danışmanı Hüseyin Koçak’la birlikte Erzurum Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimciliği kaydında nabız tutan Milletvekili Aydemir, Erzurum Kadın Kooperatifi Başkanı Zeynep Şekerdağ ve Kooperatif koordinatörü Sinem Şimşek’le görüş alışverişinde bulundu. İlde üretim ekonomisine hayati önemde katkı sunan kadın girişimcilere minnettar olduklarını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Nene Hatunun torunları Erzurum ekonomisine can katıyor’ kaydını düştü.

‘Erzurum Büyükşehir, İstanbul, İzmir, Ankara belediyelerinin önünde’

Koçan’la birlikte Erzurum Büyükşehir Belediyesinin konuğu olan Milletvekili Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’le Erzurum 2023 yol haritasına ilişkin istişare gerçekleştirdi. Turizmden tarıma, spordan ekonomiye kadar hayatın hemen her alanında hizmet veren ve destekler sunan Büyükşehir’in Erzurum’a metropol düzeyinde yatırımlara kavuşturduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘’Başkanımız Sayın Sekmen yönetiminde Büyükşehir Belediyemiz, İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir belediyelerinin bile gıpta ile takip ettikleri hizmetlere imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi gururumuzdur’ ifadelerine yer verdi.

Aydemir’den spor müzesi teşekkürü

Saha çalışmaları kapsamında Reşit Karabacak Spor Lisesine konuk edilen Milletvekili Aydemir, Okul bünyesinde açılan Spor Müzesini inceledi. Milletvekili Aydemir, ‘Spor Müzesi milli kimliğimizin oluşma sürecini de anlatıyor. Kapsamlı ve çok değerli bir emeğe şahit olduk. Bu eserin oluşmasına katkı veren Milli Eğitim Bakanlığımızı gönülden tebrik ile, okul yönetimine ve müzeye özel emek veren Fatih Özbayraktar Hocamıza teşekkür ediyoruz. ‘ dedi.

Çaykara esnafıyla hasbıhal

Milletvekili Aydemir ve beraberindeki heyet daha sonra Çaykara esnafıyla bir araya geldi. İşyerlerine konuk edilen Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yeni Ekonomik eylem Planı ve Türk Lirası teşvikleri hakkında esnaf görüşlerini aldı, ekonomideki gidişata değgin tespitleri paylaştı, beklenti ve öngörüleri değerlendirdi.

‘Cumhurbaşkanımıza itimat zirvede’

Erzurum eşraf ve esnafının, ekonomide dış kaynaklı olarak baş gösteren sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çözeceğine inandığını, bu konuda tam bir güven ve kalbi teslimiyete şahit olduklarını aktaran Milletvekili Aydemir, ‘7’den 70’e töre ile büyüyen bir halimiz var milyar şükür.

Dünyayı cenderesi altına alan iktisadi sorunların ülkemizdeki tesirini AK Parti kadrolarının, Cumhur ittifakının çözeceğine gönülden inanan dadaşlara müteşekkiriz. Esnafımızın Sayın cumhurbaşkanımıza ve onun çizdiği ufka karşı sergilediği sadakat ve ortaya koyduğu vefa tam bir dadaşlık örneğidir. Cumhurbaşkanımıza itimatları zirvede. Minnettarız. ‘ dedi.

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