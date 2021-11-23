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Aydemir: ‘Ovit tüneli bir ulaşım abidesidir’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında Atatürk Üniversite AÖF’ün Türk Yüksek Öğretim tarihindeki önemini paylaştı, Ovit tünelinden ilk geçişin 4’üncü yılı dolayısıyla tünelin bölge ulaşımındaki önemini vurguladı.

ERZURUM 23.11.2021, 09:17
Aydemir: ‘Ovit tüneli bir ulaşım abidesidir’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında Atatürk Üniversite AÖF’ün Türk Yüksek Öğretim tarihindeki önemini paylaştı, Ovit tünelinden ilk geçişin 4’üncü yılı dolayısıyla tünelin bölge ulaşımındaki önemini vurguladı.

Milletvekili Aydemir, 22 Kasım 1982 tarihinde kurulan Açık Öğretim Fakültelerinin çok özel fonksiyon ifa ettiğini kayda geçti ve 2010 yılında açılan Atatürk Üniversitesi AÖF’ün yüzbinlerce öğrencisi ile Yüksek Öğretim Tarihini şeref levhalarından biri olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a müteşekkir bulunduklarını aktardı.

Aydemir gündemi değerlendirdi

Medine Müdafii Fahrettin Paşa’yı vefatının 73’üncü yıldönümünde rahmet niyazlarıyla anan Milletvekili Aydemir, Medine Müdafaasının Türk Tarihinde bir destan sayfası olduğunun altını çizdi.

Aydemir, pazartesi günü merkez üssü Erzurum’un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini belirterek, hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydemir’den İçişleri Bakanlığı değerlendirmesi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, İçişleri Bakanlığının 2022 bütçesinin görüşüldüğünü belirterek, "İçişleri Bakanımızın sunumuyla birlikte 1 yıllık faaliyetlerini içeren çalışma dosyası... Her bir sayfa için bir kitap yazılacak nitelikte çalışmalar yapılıyor." diye konuştu.

‘Türkiye terörle mücadelede destan yazıyor’

İçişleri Bakanlığının, vatanın bütünlüğü, milletin huzuru için ne yapılması gerekiyorsa onları hayata geçirdiğini anlatan Milletvekili Aydemir, "Terörist yapılara karşı binlerce operasyon yapılıyor. İçişleri Bakanlığı kadrolarımız, güvenlik güçlerimiz, 24 saat kesintisiz, uyumadan bir gayret koyuyorlar. İçişleri Bakanımızın liderliğinde bir destan yazılıyor." ifadesini kullandı.

Aydemir’den muhalefete tepki

İçişleri Bakanlığının çalışmalarından, vatandaşların memnuniyet duyduğunu aktaran Aydemir, "İçişleri Bakanlığının bütçesi görüşülürken muhalefetin hazımsızlığı, Bakanımıza karşı tahammülsüzlüğü söz konusuydu. Çünkü onların yumuşak karnı burası." yorumunda bulundu.

Muhalefetin "birbirlerini ihanetle suçlayan bir ittifak yapısına" sahip olduğunu dile getiren Aydemir, "Birbirlerini suçlayan bir yapı ve onun karşısında bütün terörist yapılara, vatana ihanet eden kim varsa, bu vatanda gözü olan kim varsa hepsine karşı çok dirayetli bir duruş sergileyen güvenlik güçlerimiz, İçişleri kadrolarımız, hepsine şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Atatürk üniversitesi AÖF’ün başarıları

Basın toplantısında, Türkiye’de 22 Kasım 1982’de Açık Öğretim uygulamasının başladığı, Erzurum’da Açık Öğretim Fakültesinin ise 2 Haziran 2010’da açıldığını kaydeden Milletvekili Aydemir, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin bu alanda Türkiye’de kurulmuş ikinci fakülte olarak özel bir öneme sahip bulunduğu aktardı.

Milletvekili Aydemir, ‘Atatürk üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Anadolu Bölgesi ve Erzurum özelinde yüksek öğretimin yaygınlaştırılması kapsamında güzide eserlerinden birisidir. Bundan dolayı sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımızın sınırı yoktur. Tüm Dadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkirdir. Atatürk Üniversitesi AÖF 11’inci yılında eğitim düzeyinin yüksekliği, araştırma çalışmaları, bilimsel yayınlarıyla ülkemizin güzide bir fakültesi olarak eğitimini başarıyla sürdürmektedir.’ dedi.

Medine müdafaası ve Fahrettin paşa

22 Kasım’ın Medine Müdafii Fahrettin Paşanın 73’üncü vefat yıldönümü olduğunu hatırlatan Milletvekili Aydemir, Fahrettin paşanın Medine’de yaptığı müdafaanın destansı bir niteliği bulunduğuna işaret etti. 22 Kasım 1948’de ebedi aleme dualarla uğurlanan Fahrettin Paşanın tarihimizin zirve komutanlarından biri olarak yüreklerimizde özel bir yer tuttuğunu aktaran Aydemir, ‘Fahrettin Paşa, Birinci Dünya Savaşı sırasında çıkan Şerif Hüseyin İsyanında zor şartlar altında Medine’de yönettiği iki yıl yedi ay süren Medine Müdafaası ile maruftur. İngilizlerin desteğinde isyana girişen Şerif Hüseyin ordusuna karşı sınırlı imkânlara rağmen gerçekleştirdiği Medine Müdafaası büyük takdir toplamıştır. Fahrettin Paşamızı rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz.’ dedi.

‘Ovit tüneli bir ulaşım abidesi’

Basın toplantısında 22 Kasım 2017’de Ovit Tünelinden ilk kontrollü geçişlerin başladığını vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Ovit tünelinin ilk tüpünün açılıp, ilk geçişin yapıldığı zaman dilimi bugün. Dolayısıyla Erzurumlular için, dadaşlar için, Rizeli kardeşlerimiz için, bütün Türkiye için Ovit Tünelinin açılışı özel bir zaman dilimidir. Ovit tüneli sıradan bir tünel değildir. Karadeniz’i Güneydoğu Anadolu’ya bağlayan, yeni bir İpekyolu güzergahı oluşturan bir tüneldir.’ dedi.

Ovit Tünelinin Doğu Anadolu - Karadeniz- Güneydoğu ulaşımında bir ilkin, sevgi yolu projesinin abidesi olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, Ovit Tüneli yatırımını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettar bulunduklarını belirtti.

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