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Aydemir: ‘Muhalefette Cumhurbaşkanımıza öykünme var’

Milletvekili Aydemir, ‘Şunu da ben biliyorum, çok ciddi bir biçimde Sayın Cumhurbaşkanımıza öykünme var muhalefette. Bizim tarzımıza gıptayla yaklaşıyorlar ama, dillendirme noktasında nakıs davranıyorlar. O noktada çok noksanlar. ‘ dedi.

ERZURUM 30.03.2022, 14:04
Aydemir: ‘Muhalefette Cumhurbaşkanımıza öykünme var’

Milletvekili Aydemir, ‘Şunu da ben biliyorum, çok ciddi bir biçimde Sayın Cumhurbaşkanımıza öykünme var muhalefette. Bizim tarzımıza gıptayla yaklaşıyorlar ama, dillendirme noktasında nakıs davranıyorlar. O noktada çok noksanlar. ‘ dedi.

Aydemir Yasa Teklifini Değerlendirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Bülent Tüfenkci ve 84 milletvekilinin ‘Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

‘Milletimizin hizmetkarıyız’

Teklifin milletin isteğiyle kaydedildiği, önemli ihtiyaçlara cevap vereceğini kaydeden Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Milletvekili Aydemir, Milletin hizmetkarı olduklarına işaret ederek, ‘Biz milletimizin dediğini, istediğini yapıyoruz. ‘ dedi.

Muhalefetin Red ve İnkar Yaklaşımına Tepki

Muhalefetin millet yararına yapılan her girişim ve çalışmaya red ve inkar penceresinden baktığına değinen Milletvekili Aydemir, Muhalefetin siyahla beyaz arasında gidip gelen bir sürece takıldığını, ‘yok olduk, bittik’ nakaratını paylaştığını belirterek, ‘Halkımız dünyada, ülkede olan her gelişmeden haberdar. Halkın irfanı hakkı teslim ediyor’ kaydını düştü.

‘Minnettarız’

Yasa teklifi dolayısıyla Bülent Tüfenci ve 84 Milletvekiline teşekkür eden Aydemir, hazırlanma sürecinde yer aldığı tasarı için büyük bir zihin emeği verildiğini, bu çalışmayı gerçekleştiren Milletvekili ve bürokratlara minnettar olduklarını ifade etti.

‘Muhalefetin en büyük noksanı’

Muhalefetin ülkeye ait meselelere ve bunları gidermek için ortaya konulan çalışmalara bigane kaldığına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Şunu hep söylüyoruz, bulunduğunuz yere iyi bakacaksınız, içinde bulunduğunuz hali çok iyi tarif edeceksiniz, sonra karşı tarafa tenkit yönelteceksiniz. Muhalefetin en büyük noksanı bu oldu bugüne kadar. Bakınız, ‘yok olduk, bittik öldük’. Bunları o kadar uzun yıllar dinledik ki. ‘ dedi.

‘Enflasyona bu milleti ezdirmeyeceğiz”

Küresel boyutta baş gösteren sebeplerle ortaya çıkan ekonomik kırılganlıklara işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Nihayetinde şu içinde bulunduğumuz hal hakikaten netameli bir hal, hakikaten sıkıntılı bir hal, bunu hep kabul ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da altını çizerek söylüyor. Ama ardından da şunu söylüyoruz ki, enflasyona bu milleti ezdirmeyeceğiz, ona dönük de bir gayretimiz var. Biz bunu yaparken muhalefet kendi içinde bulunduğu alil, düşük halden bi haber bize tenkit yöneltiyor.’ diye konuştu.

Aydemir İBB’deki İsrafa Dikkat Çekti

Sunumunda İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Mesela, ben CHP’li kardeşlerime sorayım, şu gün basına yansıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının tavrını onaylıyor musunuz? Trafik probleminden kurtulabilmek için kendince bulduğu çözüm uygun mudur? Yani İstanbul Belediyesinin bir gemisini gidiş gelişte kullanmak. Ve çıkarılan maliyete bakıyorsunuz, 12 bin liralık bir maliyeti var günlük. Manda yoğurduna takmışlar üzerinde - sizi tenzih ediyorum-debelenen bir yaklaşım sergileniyor. Hiç olmazsa bu milleti hafife almayın lütfen. ‘ dedi.

Aydemir Erzurum’dan Örnek Verdi

Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasında Erzurum’daki saha çalışmalarını aktararak, tespitlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Hafta sonu Erzurum’daydım. İlin güney ilçeleri diye tarif edebileceğimiz, oradaki insanlarla mülaki olduk. Önemli kısmı kanaat önderi olan insanlarla konuştuk. Gördük ki insanımız bizim fevkimizde dünyadaki gelişmeleri biliyor. Dışarıdan şöyle bakılıyor, özellikle muhalif anlayışın tarzı; ‘Biz biliriz vatandaş bilmez. Biz de trol edasıyla onlara dayatırız, onlara enjekte ederiz, onlar da bu kanaatle hayatı tanzim eder. ‘ Yok, böyle bir şey yok. ‘ ifadesine yer verdi.

Muhalefetin Çelişkisi

Muhalefetin ‘çete söyleminden halkın rahatsız olduğunu, bu söylemle kastedilen müteahhit grubu içinde eski bir CHP Milletvekilinin de bulunduğunu söyleyen Milletvekili Aydemir, ‘5’li çete denilip duruluyor. Vallahi, Billahi vatandaş buna müthiş tepkili, bu çete kavramına öyle tepkili ki. Bakın şu 1915 Çanakkale köprüsüyle ilgili ümmi diye zannettiğiniz bir yaşlı isim beni uyardı; dedi ki, orada bir CHP’li müteahhit var, CHP eski Milletvekili bunun içerisinde. Niye söylemiyorsunuz? Muhalefet 5’li çete deyip duruyor. Ya çete dediğiniz CHP’li milletvekili mi?’ Garabete bakar mısınız? Bu CHP’li eski vekilin oğlu çıkıyor, basın toplantısı yapıyor, bu tepkilere duyduğu infiali aktarıyor. Ve şunu söylüyor: ‘Ben izmir’de bir ihaleye girdim. En düşük fiyatı vermeme rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi keyfine göre bir başkasına ihale verdi. Asıl oraya yönelin’ diyor. Asıl eleştirilecek taraf burasıdır, diyor. Öyleyse halinize buradan bir ayna tutuyoruz, millet görüyor bunları. Burada, sanki görmüyormuş gibi iri kıyım laflar ederseniz daha fazla ayranının kabartırsınız insanların. Öyle de oluyor nitekim. ‘ diye konuştu.

‘Ayıp bir şey’

Milletvekili Aydemir, ‘Bakın netameli bir hal, sıkıntılı bir hal var. Fiyatlar artıyor, insanlar bir darboğaz yaşıyor. Buna rağmen muhalefetin bu haline de tepki gösteriyorlar. Muhalefetin sadece kendisini yansıtmaya endekslenmiş yayın organları var. Bütünüyle bizim söylediklerimizi tahrif edip yansıtmaya çalışanlar var. Şuna artık alıştık, bizim söylediklerimizin önünü arkasını kesip bir yere monte etmelerine alıştık. Bunu artık doğal görüyoruz. Şimdi öyle bir noktaya varıldı ki, hiç alakası olmayan. Dahasını söyleyeyim, kendi özelimde söyleyeceğim. Hayatım boyunca asla terennüm etmediğim, asla dillendirmediğim bir mevzuyla ilgili beni getirip haberlerde böyle tepkilerin odağına koymuşlar; ayıp bir şey. Zannediyorlar ki mesafe alırız. Yok, böyle bir şey yok. ‘ dedi.

Muhalefetin Takdir Hissi Yok

‘Şunu yapmamak lazım. Biz bunu yaparsak millet bize yönelir, yönelmediler, yönelmezler; olmayacak, görecek iniz.’ diyen Milletvekili Aydemir konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; ‘Öyleyse ne yapmak lazım? Kardeşane bir şekilde burada yani tavsiye etmek, benim haddime değil ama tespit bağlamında söylüyorum ki, yapılan güzelliklere, iyiliklere mutlaka ama mutlaka h iç olmazsa inkâr şeklinde yönelmeyelim. Yani takdir hissiniz yok, biliyorum; teşekkür hiç lügatinizde olmadı sizin, biliyorum ama sükût edelim bari ya . ‘

Aydemir Yasa Maddelerini Ele Aldı

Yasa teklifi üzerinde değerlendirmelerde bulunan ve değişiklik amaçlayan maddelerle ilgili örnekler veren Milletvekili Aydemir, ‘Yasa teklifinde 40’ı aşkın madde var. Tamamı milletin ihtiyaçlarına mebni. İnsanların beklenti halinde olduğu ve mutlaka giderilmesi gereken, izale edilmesi gereken noksanları içeriyor. Teklif içinde teknik maddeler var. Hazine ve Maliye Bakanlığını, diğer bazı bakanlıkları ilgilendiren maddeler var. Mesela Vergi Usul Kanununun 359’uncu maddesiyle ilgili büyük bir beklenti yok muydu? Teklif hazırlanırken büyük emek verilmiş, özel çalışılmış. Bürokrat arkadaşlarımız yoğun mesai sarf etmiş. Onlara özellikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz bunları milletimiz talep ettiği için yapıyoruz, yapmamız gerekiyor. Teklifte hekimlerle ilgili bir madde var. Olması gerekirdi zaten, daha önce olması gerekirdi. Ücret mi, serbest meslek kazancı mı? Bunun tefrik edilmesi lazımdı. Şimdi bu teklifle yapılmış. Elektronik imzayla ilgili teknik bir çalışma -Allah razı olsun - Bakanlık çalışmış, bir yetki alıyor, bundan güzel bir şey olamaz. Muhtarlarla ilgili yapılan düzenleme. Tabii, burada faydacı düşününce o yönde bir kabul gösteriliyor. Ya, buradan acaba bir şey gelir mi? Gelmez kardeşim, üstelik de Muhalefete mensup bir vekilimiz ne diyor? “Bizim Genel Başkan söyledi.” diyor ya, peki o da olsun, ona da eyvallah, Genel Başkanı da söyledi diye olsun ama herkes de biliyor ki muhtarlarla ilgili zemini Sayın Cumhurbaşkanımız en başından beri düzeltti. Bakın, 2017’den beri onların sigortalarını da ödüyoruz biz. Sizin aklınıza gelmezdi, hayal edemezdiniz bunları, biz hayata yansıttık bunları.’ diye konuştu.

‘359 olan yönetim kurulu üyesi sayısını 460’a çıkardılar’

Muhalefetin söylem ve eylemleri arasında çelişki olduğunu belirten Aydemir, ‘Sizi şu anda neyle kıyas yapacağım? Belediyelerdeki hizmetlerinizle kıyas yapacağım. İstanbul’dasınız işte, görüyoruz biz de, bunlar yansıyor hepimize. Yok, böyle bir kifayet. böyle bir nitelik yok. Bu arada bir şey daha söyleyeyim ‘Har vurup, harman savurmak’ diye bir kavram var ya, tam muhalefeti ifade ediyor. Tam da ellerine fırsat geçti mi, hiç acıma yok. 359 tane yönetim kurulu üyesiyle almışlar İstanbul Büyükşehir Belediyesini 460 çıkarmışlar. Niye? Ulufe dağıtacaklar. Bakın, bir taraftan da liyakat çağrısında bulunuyorlar. İstanbul’da Sultanbeyli’de bir CHP’li daha önce Belediyeye ait şirketin yönetim kurulu üyesi olmuş. Sultanbeyli’de daha önce eskiden İlçe Başkanlığı yapan birisi beyanat yayımlamış diyor ki: “Ben yönetim kurulundan aldığım parayı vermediğim için beni yönetim kurulundan tardettiler, benim yerime - ki ben İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu bir mühendisim - ilk mektep mezunu olmayan birini getirdiler. Bakar mısın? Hani liyakat? Hani ehliyet, hani vukufiyet? Nerede? Sadece söz. Bunlar dillendirirler ama hayata asla yansıtmazlar. ‘ dedi.

‘Muhalefet bizim tarzımıza aslında gıpta ediyor’

Milletvekili Aydemir, ‘Şunu da ben biliyorum, çok ciddi bir biçimde Sayın Cumhurbaşkanımıza öykünme var muhalefette. Bizim tarzımıza gıptayla yaklaşıyorlar ama, dillendirme noktasında nakıs davranıyorlar. O noktada çok noksanlar. Yasa teklifinin hayırlı olmasını diliyoruz Milletimiz inşallah memnun kalacaktır. ‘ dedi.

Aydemir’in Basın Toplantısı

Milletvekili Aydemir TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunumu sonrasında bir basın toplantısı düzenledi.

Aydemir, "Türkiye’ye düşmanlık besleyenler dahi Sayın Cumhurbaşkanı’mızın şahsında ülkemize gıpta ile yaklaşıyor." dedi. Aydemir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul’daki Rusya ve Ukrayna müzakere heyetinin devam eden toplantısına dikkati çekerek, Türkiye’nin attığı adımlarının önemini vurguladı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir saygı gördüğüne işaret eden Aydemir, "Ortaya çıkan görüntü, bu millete mensubiyet duyan herkesi mutlu etmiştir." dedi. Bütün dünya ülkelerinin Türkiye’nin son 20 yılda aldığı mesafeye gıpta ile baktığını vurgulayan Milletvekili Aydemir, "Türkiye’ye düşmanlık besleyenler dahi Sayın Cumhurbaşkanı’mızın şahsında ülkemize gıpta ile yaklaşıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. İnşallah bu toplantılardan bir barış çıkacak ve tüm dünyayı saracaktır." ifadelerini kullandı.

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