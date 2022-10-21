Aydemir: ‘Müfterileri telin ediyoruz’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Türk Tabipler Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın TSK’ya yönelik iftiralarına sert tepki gösterdi. Milletvekili Aydemir bu iftiranın TSK’yı lekelemek ve bölücülere karşı verilen mücadeleyi kesintiye uğratmak amacıyla yapıldığını söyledi. Milletvekili Aydemir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Mehmet Ali Çelebi’nin AK Partiye katılım töreninde çocuk sayısına ilişkin sözlerinin bazı çevreler tarafından kasıtlı olarak çarpıtıldığını vurguladı.

‘telin ediyoruz’

Milletvekili Aydemir, ‘TSK’yı lekelemek ve bölücülere karşı verilen mücadeleyi kesintiye uğratmak için “Kimyasal Silah” iftirasıyla birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizin her ferdine yaptığı “Nüfusumuz artmalı” telkini üzerinden zihinleri iğfal girişimlerini telin ediyoruz. ‘ dedi

‘Ağzın kurusun’

Milletvekili Aydemir, ‘İhaneti tescilli, her konuşmasında Kürde düşmanlığına aşikâr eden, bunu da özellikle ordumuza iftira atarak yapan bir imansız vicdansız var. Tabipler Birliği Başkanı. Bakın Türk Tabipler Birliği demedim, dikkat ederseniz. Türk, bu milletin hepsinin adıdır, ortak adımızdır bizim. Türk Milleti; bu coğrafyada aynı hassasiyet ve dikkatleri paylaşan herkesin, her unsurun ortak adıdır, hepimizin millet olarak adıdır. Dolayısıyla bu milletin adını o örgüt kullanamaz, kullanmamalı. Yazıklar olsun, ordumuza iftira atıyor. PKK’nın kanalına çıkmış, orada iftira atıyor. Ordumuz kimyasal silah kullanmış, diyor. Allah senin belanı versin, ağzın kurusun. ‘ dedi

Yazıklar olsun!

Milletvekili Aydemir, Tabipler Birliği Başkanının CHP tarafından TBMM’ye getirilerek konuşturulduğunu, bunu esefle kınadıklarını kaydederek, ‘Şu kürsüye, buraya getirdiler bunu CHP’liler, Onu burada konuştular. Orduya iftira atan bu kadını konuştular, yazıklar olsun. Şehit veriyoruz, binlerce şehit vermişiz. Halen daha öyle, Yurt dışında mücadele veriyoruz. Bunu niye söylüyor bu kadın, bunu niye söylüyor? Şunun için söylüyor; verdiğimiz mücadele akamete uğrasın, kesintiye uğrasın diye yapıyor. Yaptığı bu çok aşikar. Herkes bu hakikati bilsin ve ona göre herkes konuşlansın.’ diye konuştu.

‘Böyle bir şey kabul edilebilir mi?

Tabipler Birliği Başkanının hezeyanlarına Selahattin Demirtaş’ın destek verdiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Böyle bir şey olur mu? Ve bakın buna kim destek veriyor Selahattin Demirtaş. Tweet atmış, Niye tweet atar? Nasıl tweet atar, bunu da ben anlamıyorum. Tweet atıyor utanmadan vicdansızca. Onunla kahvaltı özlemi çekenler neredeler? Çıksınlar söylesinler bakalım. Ona her gün özgürlük isteyenler neredeler, çıksınlar konuşsunlar bakalım. Ordumuza, pirüpak ordumuza iftira atan bu kitapsızların yanında nasıl dururlar bunlar? Böyle bir şey olur mu? Vicdanımız sızlıyor, şehitlerimiz var. Ailelerimizden şehitlerimiz var hepimizin. Ve böylesine bir iftira Kahraman Ordumuza yapılıyor. Bu Ordu hepimizin değil mi, bu milletin değil mi? Ordunun içerisinde generaller, subaylar, askerlerimiz var. Kürt Türk ayrımı var mı? Kaç tane generalimiz var üst düzey Kürt. Kürtle bu işin ne alakası var ya? PKK imansız bir yapı, bu millete düşman. Şimdi onlara buradan destek verenler var. Açık açık matbuat da verenler var işte basında verenler var. Sureti Haktan gözüküyorlar üstelik. Dahasını söyleyeyim, Atatürkçü gözüküp de bu vicdansızların yanında duruyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? ‘ dedi.

‘Kürt kardeşlerimiz bu milletin en asil parçasıdır’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Grup toplantısında kaydettiği vurguların çarpıtıldığının altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Kürt kardeşlerimizle PKK’nın ne alakası var? Kürt bu milletin en asil parçasıdır. Kürdü seven, Kürdü yüreğine koyan bir numaralı isim Sayın cumhurbaşkanımızdır. Bu ülkede cumhurbaşkanımızdan önce insanlar ismini telaffuzdan endişe ediyorlardı. Kendilerini tanımlamaktan korkuyorlardı, imtina ediyorlardı. Şimdi bu milletin en asil parçalarından birisi Kürt kardeşlerimiz. Böyle bir bühtan olabilir mi? Her fırsatı değerlendiriyorlar. Bölmek için yıkmak için. Kürde bühtanı bunlar yapıyor.’ dedi

‘Vicdansızların yaptığına bakın!’

Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi bu vicdansızlara bakın. 2 haber, 2 haberi mutlaka ama mutlaka değerlendirin. Birinde ne diyor? Türk askeri kimyasal silah kullanmış, öbüründe ne diyor Cumhurbaşkanı çok çocuğunuz olduğundan kastı PKK’lar değil Kürtler diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız her seferinde PKK ayrı, kürt ayrıdır demiştir ve öyledir zaten. PKK, dinsiz, kitapsız imansız bir yapıdır. Oysa Kürt tam tersi, muttaki, dindar ve bu milletin asil parçasıdır. Her hâli milletimizin kumaşını ifade ediyor. Cumhurbaşkanımız bunu söylüyor. Şimdi bu 2 haberi bir araya getirdiğinizde aslında maksadın ne olduğunu anlamış olursunuz. Maksat oradan orduya iftira atarak bühtanda bulunarak, Cumhurbaşkanımıza iftira atarak bühtanda bulunarak PKK’nın önünü açmaktır. Kim ki arkadaşlar, bunlarla ilgili bu neviden olumlu bir yorum yapıyorsa, bilin ki pkk’lıdır, bilin ki o Türk düşmanıdır. Bilin ki o Kürt düşmanıdır. Bilin ki o vatan hainidir bu kadar. ‘ diye konuştu.

‘Teröriste terörist dememek de suçtur aslında’

Milletvekili Aydemir, ‘O gün ben burada bir şey söyledim, dedim ki, ‘Sadece terörist olmak terörist yaftası yemek için yetmez.’ Bakın; İspanya’da bir parti kapatıldı. O kararı hepimiz biliyoruz. Kapatma gerekçesinde ne var? ‘Terörizmi kınamamak, teröriste terörist dememek’ var. Ben de burada ona vurgu yapmıştım. Şimdi bir daha söylüyorum, teröriste terörist dememek de suçtur aslında. Terörist terörist bir yapı önümüzde ise biz buna o etiketi koyacağız. Koymuyorsan, sen demek ki o yapının içindesin. En azından o yapının eylemlerini, katliamlarını onaylıyorsun, anlamına gelir. Şimdi burada yaşanan da budur. Çok açık. Bunları nefretle kınıyorum. Çocuklarımızın geleceği için çok dikkatli olalım diye söylüyorum.’ dedi

‘Yazıklar olsun’

Milletvekili Aydemir, ‘Bakın ben Kürtlerden oy alarak buraya gelmiş milletvekiliyim. Benim hemşerilerime, kardeşlerime bu bühtanda kimse bulunamaz. Meydan boş değil. Şimdi bakıyorum, sırf oy alabilmek için, bu millet ittifakının parçaları, daha önce bizde Başbakanlık yapmıştı. Önce bakanlık yapmıştı, utanmadan, Allah’tan korkmadan Cumhurbaşkanımızı tanımalarına rağmen iftira atıyorlar. Bakanlık yapmış, Başbakanlık yapmış, bir partinin Genel Başkanı. Bu kadar düşmanlık olur mu? Bireysel bir düşmanlık, Cumhurbaşkanımıza olan düşmanlıklarını nereye getiriyorlar? Bu vatana ihanettir yani. Böyle bir şey olur mu? Cumhurbaşkanımızın niyetini hepsi de biliyor, samimiyetini biliyor, ama sırf Kürtleri yanlış yönlendirebilmek için, oradan üç beş oy kotarabilmek için iftira atıyorlar. Allah sizin belanızı versin, ben de böyle diyorum. Ne diyeyim ben size, yazıklar olsun diyorum. Millet adına diyorum. Vicdansızlık. O Solhan’daki katledilen 19 şehidin ruhu Onların inşallah böyle karabasan gibi üstlerine çöksün. ‘ dedi.

Terörle Mücadele

Türkiye’nin terörle destansı bir mücadele verdiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi PK ile bir mücadele veriyoruz. Ve inlerinden çıkamaz hale geldiler. Hepiniz görüyorsunuz. Bu mücadele kimi rahatsız ediyor? Kürt düşmanlarını rahatsız ediyor. Bu mücadeleyi kimi rahatsız ediyor? Türkiye düşmanlarını rahatsız ediyor. Vatanımıza düşman olanlar rahatsız ediyor ‘ vurgusunu paylaştı

‘Millet ittifakının garabetine bakın’

Basın toplantısında Millet ittifakındaki çarpıklığa işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Amerika’ya gidiyorlar. Amerika’da yıkım projesi geliştiriyorlar. Ve bir de bir garabet var. Ahmet Erozan diye biri var. Bunların ortakları şu anda. Şerikleri İyi Parti, millet ittifakının öbür parçası. Ne diyor? ABD ye hamburger yemeye gelmedik.’ diyor açıkça. Açıkça Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’yla dalga geçiyor. Alay ediyor. Bunların haline bakın, insicam mı var? Bir birliktelik mi var? Hiç cumhur ittifakı paydaşlarından mesela Sayın Devlet Bahçeli’den Cumhurbaşkanımıza dönük ya da AK Parti’ye dönük böyle zemmedici bir ifade duydunuz mu? Yahut Büyük Birlik Partisi’nden duydunuz mu? Yahut bizden duydunuz mu? Her vesile şunu söylüyoruz. Sayın Devlet Bahçeli’nin iftihar ediyoruz duruşuyla, devlet adamı kıvamıyla. Millet ittifakındakiler ise birbirlerini zemmeden, birbirlerini aşağılayan bir halde ve bunlar ittifak edecekler güya, milletten oy alacaklar. Seçildikten sonra ne yapacaklar? Bu millete hizmet edecekler, öyle mi Bunlar? Bizim Erzurum’da bunlar için, ‘canım çıksın’ derler. Hallerine bakın’ dedi

Milletimizi Zirvelere Taşımaya Devam Edeceğiz

Basın toplantısında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Türkiye Aile Destekleri Programını paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Onlar iftira atsınlar, onlar yalan söylesinler. Onlar ordumuza bühtanda bulunsunlar. Cumhurbaşkanımıza iftira atsınlar. Biz onlara inat bu millete hizmet edeceğiz. Bu milleti milletler camiasında en zirvelere Allah’ın izniyle taşımaya devam edeceğiz.’ Kaydını düştü.