banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?

Aydemir: ‘Milletin vicdanı hakkı teslim ediyor’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Bu ülkenin insanı kadar vicdanı pirüpak insan başka yerde yoktur. Hak teslimi yapan başka millet yoktur. Muhalif siyasetçiler hakkı teslim etmese de bu milletin vicdanı hakkı teslim ediyor. İnanıyorum ki 2023 seçimlerinde de yine muhalefeti şok edici bir sonuç çıkacaktır. ‘ dedi

ERZURUM 17.11.2021, 11:55
Aydemir: ‘Milletin vicdanı hakkı teslim ediyor’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Bu ülkenin insanı kadar vicdanı pirüpak insan başka yerde yoktur. Hak teslimi yapan başka millet yoktur. Muhalif siyasetçiler hakkı teslim etmese de bu milletin vicdanı hakkı teslim ediyor. İnanıyorum ki 2023 seçimlerinde de yine muhalefeti şok edici bir sonuç çıkacaktır. ‘ dedi

Aydemir Türkiye’nin CHP iktidarları dönemindeki Keynes ile Friedman ekonomik modellerinden hangisinin uygulanacağı tartışma dönemlerinden ‘Yerli’ ve Milli ‘ ekonominin temel oluşturduğu bir döneme kavuştuğunu hatırlatarak, ‘Siyasetimiz de Ekonomimiz de millidir, yerlidir şükür. ‘ . kaydını düştü.

Aydemir ülke gündemine ilişkin notlar düştü

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ülke sosyal ve ekonomik gündemine ilişkin tespit ve vurgularda bulunan Milletvekili Aydemir Eski TCMB Baş Ekonomisti Hakan Kara’nın paylaşımlarına tepki gösterdi. İktidar partisi olarak yapılan yatırımlardan dolayı muhalefetten teşekkür beklediklerini, teşekkürün teşviki beraberinde getireceğini belirtti.

Aydemir bölgesel yatırımları hatırlattı

Türkiye’de ekonomik kalkınma ve gelişmesini Erzurum’daki yatırımlarla ifade eden Milletvekili Aydemir, Narman Şehitler Barajını gündeme taşıyarak, son 19 yıllık çerçevede ilde gerçekleştirilen HES ve Sulama barajlarını örnek verdi; Ovit, Kop, Kırık, Palandöken, Cankurtaran tünelleri başta olarak ulaşım alanındaki tarihi yatırımlarla cazibe merkezi olan Erzurum’un şimdi de Barajlar Şehri olma sürecine girdiğini aktardı.

Ekonomide yerli ve milli dönem

AK Parti ile birlikte, Türkiye’nin ekonomide Keynes yöntemi mi, Friedman tarzı mı ikileminden kurtulup milli iktisadi vasata evrildiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Formülümüz net: Milletimize “Çaresiz değiliz, çare sizsiniz” dedik.’ İfadesini kullandı.

Milletvekili Aydemir, ‘Türkiye’nin özellikle CHP’li dönemlerinde yaşanan ekonomik krizleri hatırlatan iki isim Keynes ve Friedman. CHP’nin yaşattığı kuyruk zulümleri döneminde hep gündemde kaldılar. Türkiye ekonomide Keynes mi, Friedman mı ikilemiyle karşı karşıya bırakıldı hep. Yani çare kapısı Türkiye’nin dışındaydı. Bugün biz hayata dair her işte olduğu gibi ekonomide de ‘yerli ve Milli’yi vurguluyoruz. Yani biz milletimize çaresiz değiliz, çare sizsiniz’ diyoruz.’ dedi.

Aydemir narman şehitler barajını örnek verdi

Basın toplantısında Erzurum’un 19 yılda 12 baraj inşası, onlarca gölet yatırımına adres olduğu ve açılan tünellerle deniz kenti haline geldiğine dikkat çeken Milletvekili Aydemir Narman Şehitler Barajını kayda geçti. Aydemir, 12 Milyon metreküp su tutarak yılda 28 Milyon ekonomik katkı sağlayacak barajın tamamlanma sürecinde olduğunu belirtti.

Erzurum barajlar şehri oluyor

Milletvekili Aydemir, ‘Doğu Anadolu Bölgesinde yüzyıllık hayalleri yatırımlarla gerçeğe dönüştüren AK Parti, il il ekonomi potansiyel ve değerlerini katma değer üretir boyuta taşımayı sürdürüyor. Ovit tüneli ile artık bir deniz şehri olan Erzurum, merkez ve hinterlandında yapılan ve yapımı devam eden HES ve sulama yatırımlarıyla bir barajlar şehri haline geldi.’ değerlendirmesinde bulundu.

‘Ak parti yatırımlarla tarih yazıyor’

Milletvekili Aydemir, Pasinler Söylemez, Hınıs Başköy, Narman Şehitler, Uzundere Kirazlı, Tortum Bağbaşı, İspir Maden Köprübaşı, Uzundere, Şenkaya Tütenocak, Şenkaya Sarıyar, Erzurum Merkez Karagöbek, Oltu Şendurak, Erzurum Merkez Köşk Barajları birer enerji ziynet ve abidesi olarak Erzurum’dan yükseldiğine atıfta bulunarak, ‘19 yılda 12 baraj. Hayallere dahi sığmayan bir yatırım sağanağı bu. GAP’la Güneydoğu’ya bereket taşıyan AK zihniyet, DAP bölgesinde de yükselen eserlerle adeta Yatırım Tarihi yazıyor.’ dedi.

‘16 kasım iktidarda ak sayfanın açıldığı gündür’

Milletvekili Aydemir, 16 Kasım tarihinin, AK Parti’nin ilk vazife aldığı, AK sayfanın açıldığı tarih olduğunu, milletin teveccühü ile daha nice 20 yıllar yaşanacağını belirterek, "Bu ülke, Ak hareketi hak ediyor. Bu ülkenin insanı kadar vicdanı pirüpak insan başka yerde yoktur. Hak teslimi yapan başka millet yoktur. Muhalif siyasetçiler hakkı teslim etmese de bu milletin vicdanı hakkı teslim ediyor. İnanıyorum ki 2023 seçimlerinde muhalefeti şok edici bir sonuç çıkacaktır. İddia ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız bir önceki seçimde aldığı oyun çok üzerinde bir oyla seçilecek. Cumhur İttifakı’nın milletvekili sayısı da şu günkünden çok daha fazla olacak." diye konuştu.

Aydemir’den haksız paylaşıma sert tepki

Küresel ölçekte bir ekonomik krizin yaşandığını, Türkiye’de de bunun yansımalarının görüldüğünü dile getiren Milletvekili Aydemir, Eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara’nın ekonomiye ilişkin paylaşımlarına sert tepki verdi.

Eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara’nın, "İlginç bir gelişme yaşanıyor. Yabancı yatırımcılar, ülkede bir yönetsel değişikliği çok önceden fiyatlamaya başladı. Ancak bu durum piyasa göstergelerinin ve ekonomik gidişatın daha da kötüleşmesini engelleyerek, bekledikleri değişimin gerçekleşme şansını azaltıyor" şeklindeki sosyal medya paylaşımına da tepki gösteren Aydemir, şunları kaydetti: " ’Gelip yatırım yapmayın, yatırım yaparsanız Türkiye’nin ekonomisi düzelir, düzelirse de hükümet gitmez’ diyor. Böylesine düşük bir anlayış var ve bu düşük anlayış siyaseti etkiliyor. Ama elhamdülillah 84 milyon pırıl pırıl. Milletimizin desteğiyle çok daha özel yerlere gideceğiz inşallah. 16 Kasım tarihi daha nice 16 Kasımların önünü açacak inşallah.’

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6