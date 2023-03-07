Aydemir: ‘Milletimizin öncelikleri gündemimizdir’’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçen hafta cuma günü yaptığı açıklamadaki "kumar masası" benzetmesine dikkati çekerek, "Millet İttifakı kumar masasında oturduklarını kabul eder hale gelmiştir." dedi.

Aydemir’in Basın Toplantısı

Milletvekili Aydemir, TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında gündemi değerlendirerek, ‘Bizim gündemimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da kaydettiği üzere Milletimizin öncelikleridir. Çünkü bizim için insan değerli, insanımız için siyaset yapıyoruz. Mühim olan da budur zaten, yani ‘ben’ diyerek yürüyenlerin halini hep beraber görüyoruz. Nasıl bir pespaye duruma düştüklerini. Birlikte şehâdet ederek müşahade ediyoruz. Öyleyse yapmamız gerekene odaklanmamız lazım. İnsana odaklanmamız lazım. Doğru olanı yapmak lazım.’ kaydını düştü.

Aydemir’in Vurguları

Milletvekili Aydemir, ‘11 vilayette deprem afeti yaşandı, ancak 81 vilayetin tamamı bundan etkilendi. Erzurum da bu depremden etkilendi. Buna dönük çok net görüntüleri var. Bakın Erzurum şehir stadyumu şu anda maç yapılamaz hale geldi. Depremden dolayı oldu Yani deprem sadece Hatay’da, Kahramanmaraş’ta, Malatya’da, Kilis’te, Osmaniye’de, Adana’da değil, Elazığ’da olduğu Erzurum’a da sirayet etti, Bingöl’e de sirayet etti. Dolayısıyla herkesin ama herkesin bu işi çok ciddiye alması lazım. ‘ dedi.

‘Adayımız Belli, Adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır’

Basın toplantısında, siyaset gündemine ilişkin notlar düşen Milletvekili Aydemir, Cumhur İttifakının, ‘Adayımız belli, adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır’ kararlılığını sergilediğini, muhalefet ittifakının ise aday belirleme sürecinde tam bir kaos yaşadığını kaydetti.

Milletine Yüreğini Reddetmiş Bir Lider Var

Milletvekili Aydemir, ‘Cumhur ittifakı 2018 seçimlerinden hemen sonra 2023 seçimlerindeki adayını aşikar etti, açıkladı. ‘Sayın Cumhurbaşkanımız adayımızdır’ dedik. O gün bugün. İttifakın diğer mensupları Milliyetçi Hareket Partisi başta olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023’de de adayımız olduğunu ilan etmişlerdi ve hep sabitkadem durduk. O düşüncemizin arkasında sebat ettik. Niye? Çünkü milletine yüreğini reddetmiş bir lider var. Milletine hayatını hasretmiş bir lider var. Bunu millet biliyor. Bunu siyasi çevreler de biliyorlar. Göğsümüzü gere gere bu düşüncenin arkasında durduk. ‘ dedi.

Muhalefet Masasındaki Kaos

Cumhur İttifakındaki samimiyet, kararlılık ve dirayete rağmen 6’lı masada tam manasıyla bir çöküş süreci yaşandığını anlatan Milletvekili Aydemir, ‘Birlikteliklerine altılı masa dediler ama hakikati herkes biliyordu ki masanın altına sakladıkları da vardı. Sonrasında masa bir anda bir hercümerç yaşandı. Darmadağın oldu. Masanın ikinci aktörü diyebileceğimiz partinin lideri çıktı, bu masayı kumar masası olarak ilan etti. Bakın altını çiziyorum. Meral Akşener, oturduğu masanın kumar masası olduğunu milletle paylaştı. Dünyayla paylaştı. Ne dedi, ‘bir dayatma içerisindeler. Kaybedecek birini biz asla onaylayamayız’ dedi.’ diye konuştu

Akşener, Oturduğu Masaya Kumar Masası Dedi

Millet İttifakı’nı oluşturan 6 partinin genel başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiği toplantıya işaret eden Milletvekili Aydemir, "Meral Akşener oturduğu masanın ’kumar masası’ olduğunu milletle paylaştı. Cuma günü bunu söyledi, dün bu kumar masasına yeniden oturdu. Böyle bir liderlik olabilir mi? Millet İttifakı’nın şeriklerinden birinin belediye başkanlarını resmen hedefe koydu. Onlar üzerinden CHP’ye dayatmalarda bulundu. O partinin belediye başkanları utanmadan, sıkılmadan bu teklifi ellerinin tersiyle itmek yerine sükut ettiler, kabul ettiler. Kemal Kılıçdaroğlu bu teklife onay verdi, diğerleri seslerini çıkarmadılar. Ne kadar ayıp? Kemal Kılıçdaroğlu, ’Bu adamlar benim belediye başkanım ne haddinize kardeşim, siz bunların üzerinden bana nasıl yönelirsiniz, ayıptır bu yaptığınız’ demeliydi. Ne yaptı? Kılıçdaroğlu, ’kumar masası’ olduğunu tescil eden bir karar verdi. 12 maddelik bir bildiri açıkladılar. O bildirinin 12. maddesinde; ’onlara uygun görüldüğü vakitte cumhurbaşkanı yardımcılığı verilecek’ gibi ucube bir yaklaşımı ortaya koydular. Bu, Türk siyaseti için dibe vurma durumudur." dedi

Meral Akşener’i eleştiren Milletvekili Aydemir, "Lider dediğin öngörülü, kararlı insandır. İki günde darmaduman oldular." ifadelerini kullandı. Millet İttifakı’nın diğer ortaklarının da "İş bu noktaya gelmemeliydi, geldiyse getiren bu masada olmamalı" demesi gerektiğini ifade eden AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, "Millet İttifakı kumar masasında oturduklarını kabul eder hale gelmiştir." dedi.