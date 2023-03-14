Aydemir: ‘Millete hizmet eden herkes gönlümüzdedir’

Milletvekili Aydemir, altılı masanın HDP’ye yaklaşımına "Hem HDP’li Milletvekili Sezai Temelli hem terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık ’AK Parti’ye karşıyız. CHP ile İYİ Parti’nin yanındayız.’ diyor. Allah korusun bunların iktidar olması durumunda ülkenin geleceği noktaya bakın, teröristlerin önü açılacaktır." sözleriyle tepki gösterdi.

‘Hekimlerimize, sağlık çalışanlarına minnettarız’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’DE düzenlediği basın toplantısında, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. ‘Hekimlerimize, sağlık çalışanlarına minnettarız’ diyen Milletvekili Aydemir, covid19 salgını sürecinde sağlık camiasının ortaya koyduğu fedakarlığın, bu camianın sergilediği cansiperane çalışmaların asla unutulmayacağını belirterek, ‘Millete hizmet eden herkes gönlümüzdedir.’ dedi.

Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane

İlk tıp fakültesi Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’nin Sultan II. Abdülhamid Han tarafından açıldığını, Milli Mücadele dönemi ve İstiklal Harbinde Türk hekimlerinin destansı bir çaba sarf ettiklerini kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Millete gönül adayan, canını ortaya koyarak hizmet veren şehit ve gazi hekimlerimizi, sağlık çalışanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. ‘ mesajını verdi.

Aydemir’den 6’lı Masaya Sert Tepki

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli’nin Almanya’da katıldığı bir etkinlikte terör örgütü PKK’nın sözde bayraklarının yer aldığı fotoğrafı basın mensuplarına gösteren Milletvekili Aydemir, Temelli’nin, terör örgütü elebaşına selam gönderdiğini ve "seçimde AK Parti iktidarını göndereceklerini" söylediğini anlattı.

‘Yazıklar olsun’

Milletvekili Aydemir, "Şu anda Millet İttifakı bunlarla görüşmek için özel bir çaba sarf ediyor. Masanın üzerine çıkardıkları, bu milletin birliğine bütünlüğüne kast edenler. Bunlar, ülkemizin diz çökmesi için gayret sarf edenler. Bu adam parlamenter sıfatı almış ama Almanya’da ülkemizin aleyhine konuşuyor, terörist başını methediyor. Bu görüntüden sonra İYİ Parti ya da Millet İttifakı bunlarla görüşmeyi içlerine sindiriyorsa onlara yazıklar olsun." diye konuştu.

Öte yandan terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Cemil Bayık’ın katıldığı bir televizyon programında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne "Cumhur İttifakı’nın değil, Millet İttifakı’nın yanında yer almaları" konusunda telkinde bulunduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, "Cemil Bayık vatan hainliği yapmış, on binlerce insanımızın şehit olmasına vesile olmuş bir vicdansız. Hem HDP Milletvekili Sezai Temelli hem terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık ’AK Parti’ye karşıyız. CHP ile İYİ Parti’nin yanındayız.’ diyor. Allah korusun bunların iktidar olması durumunda ülkenin geleceği noktaya bakın, teröristlerin önü açılacaktır." sözlerini sarf etti.

Kentsel Dönüşüm

Milletvekili Aydemir, iktidarlarında kentsel dönüşüme önem verdiklerini ve yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ancak CHP’nin buna karşı olduğunu söyledi. Tüm Türkiye’de ancak özellikle İstanbul’da kentsel dönüşümün bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğine işaret eden Aydemir, vatandaşları, bu konuda sağlanan imkanlardan yararlanmaya çağırdı.

Aydemir Deprem Gerçeğini Vurguladı

AK Parti’nin iktidarları döneminde deprem gerçeğini görerek, Kentsel dönüşüme yoğunlaştığını, şehirlerin tarihi altyapısı üzerinde, değerlerini koruyarak modernize edilmesi odağında tarihi yatırım ve reformları hayata geçirdiğini aktaran Milletvekili Aydemir, 2012 yılında AK Parti iktidarınca çıkarılan Kentsel Dönüşüm Yasasının iptali için CHP’nin Anayasa Mahkemesine başvurduğunu hatırlattı.

‘CHP kentsel dönüşüm yasasının iptali için dava açtı’

CHP’nin millet lehine olan her girişimin, müspet girişimin önünü kesmek için yasal engeller çıkarmaya uğraştığını, Kentsel Dönüşüm Yasasının iptali için yaptıkları başvuru sonucunda yasanın kısmen bazı maddelerinin iptal edildiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi bile mani olmaya engel olmaya çalışanlar var. Bugüne kadar kentsel dönüşümlere karşı 537 bin dava açılmış. Kimin marifetiyle, Şehir Plancıları Odası ve e yanındaki siyasi zevat marifetiyle açılmış. Biz her vesile ve fırsatta şehir olgumuz, kentsel dönüşüm lüzumu ve deprem gerçeğini dile getirmeye devam edeceğiz. Mutlaka kentsel dönüşümün ehemmiyetine vurgu yapacağız. Buna engel olanları da deşifre edeceğiz. Afişe edeceğiz. ‘ dedi.

‘Türkiye bir deprem fırtınası yaşıyor’

Türkiye’nin bir deprem fırtınası yaşamakta olduğu, 6 Şubattan bu yana 14 bini aşkın depremin oluştuğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Resmen deprem fırtınası yaşıyoruz. Böylesine bir hal varit. Bize düşen bu durumu mutlaka ama mutlaka çok ciddiye almak, mutlaka ama mutlaka gereğini yapmak. ‘ dedi.

Aydemir’den Kentsel Dönüşüme Destek Çağrısı

Asrın felaketinden Türkiye’nin hemen tüm illerinin etkilendiğini, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumunun 6 Şubat depremi dolayısıyla kullanılamaz hale geldiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘ Elazığ öyle Bingöl. Doğu Anadolu bölgesi de başta olarak her yerde kentsel dönüşüme destek verilmesi lazım. ‘ diye konuştu.

Şehirlerimizi yeniden ihya ve inşa edeceğiz’

Deprem gerçeği kaydında Türk Milletinin emsalsiz bir dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma örneği verdiğini, 85 milyonun depremzedelere gönlünü açıp, destekte yarıştığını vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Yüce Milletimiz bir fedakarlık destanı daha yazıyor. Devletimiz tüm unsurlarıyla sahada. Devlet - Millet el ele, gönül gönüle, inşallah şehirlerimizi yeniden inşa edip, ihyalarını sağlayacağız. ‘ dedi.