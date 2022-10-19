Aydemir: ‘Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir’

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında ülke gündemine ilişkin notlar düştü, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı.

Basın toplantılarında Erzurum değerlerini gündeme taşımayı sürdüren Milletvekili Aydemir, ‘Tarihçe-i Erzurum eserinin sahibi, 1. Meclis Erzurum Milletvekili Mehmet Nusret (Efendi) Som’u rahmetle andı. Kudüs Şairi Nuri Pakdil rahmet niyazlarıyla anan Milletvekili Aydemir, Pakdil’in milli ve manevi hassasiyetlerini paylaşarak, ‘Kudüs ve Mescid-i Aksa kırmızıçizgimizdir. ‘ dedi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyesi Milletvekili Aydemir, Bahtiyar Vahapzade’nin; ‘Bir ananın iki oğlu/ Bir amalın iki kolu/O da ulu, bu da ulu/Azerbaycan - Türkiye ‘ dizelerini seslendirerek, ‘Rabbim kardeş Azerbaycan’ın dirliğini, birliğini ebediyen güçlü ve daim kılsın.‘ niyazında bulundu.

‘Dilimiz bir, dinimiz bir’

20 Yanvar başta olarak, Azerbaycan’ın istiklal ve istikbali için can adayan şehit ve gazilerini rahmet ve minnetle anan Milletvekili Aydemir, ‘Ezeli ve ebedi kardeş yurdumuz Azerbaycan, değerleri, tarihi haşmeti ve Küresel konumuyla Türk Dünyasının gönül mihveri adreslerindendir. Türk Dünyasının mümtaz sesi Vahapzade’nin; ‘Dinimiz bir, dilimiz bir/Ayımız bir, yılımız bir/Aşkımız bir, yolumuz bir/Azerbaycan - Türkiye’ vurgusunu bir kez daha kaydediyor, bu Gönül Coğrafyamızın coşkusunu yürekten paylaşıyoruz. ‘ dedi.

Mehmet Nusret Güzide Bir Dadaş

18 Ekim 1930’da Rahmet-i Rahman’a hicret eden, 1. Meclis Erzurum Milletvekili Mehmet Nusret Efendi’yi minnet ve rahmetle yad eden Milletvekili Aydemir, ’92 yıl önce Hakka uğurladığımız Tarihçe-i Nusret ya da diğer adıyla Tarihçe-i Erzurum eserinin sahibi Mehmet Nusret Som, bir Balkan Savaşı gazisi Alay imamıdır. Vatan hizmetini 1’inci TBMM’de milletvekili olarak devam ettiren Nusret Efendi, TBMM’deki tarihi konuşmalarındaki vurguları, mukaddesata sadakat ve vefasıyla gönüllerde müstesna bir yer edinen devlet adamı, Erzurum değerlerini eserleriyle işleyerek il Tarih ve Kültürüne üstün hizmet veren Güzide bir dadaştır. Allah’ın rahmeti üzerine olsun. ‘ dedi.

Pakdil’in ‘Yürü Kardeşim ayaklarına Bir Kudüs Gücü Gelsin’ Mesajı

Basın toplantısında 1 Ekim 2019’da Hakka vuslata eren, Yedi Güzel Adam’ın büyüğü, Mekke, Medine, Kudüs ve millet - ümmet aşığı, Kudüs Şairi olarak bilinen Nuri Pakdil’i rahmetle anan Milletvekili Aydemir, ‘Ufku ufkumuz, yolu yolumuzdur. O’nun hassasiyet ve dikkatlerini hep diri tutmak, Mescid-i aksa eksenli mesajlarını genç nesle aktarmak vazifemizdir. ‘ dedi.

Milletvekili Aydemir, "Yüreğimin yarısı Mekke’dir, geri kalanı da Medine’dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır" vurgusu yüce milletimizin yüreğinin sesidir. O’nun ‘Yürü kardeşim/Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin’ mesajını diri tutmak önceliğimizdir. ‘ kaydını düştü

Aydemir’den Sert Tepki

Milletvekili Aydemir, basın toplantısında, firari FETÖ’cü Kanter’in, "bir vatan haini" olduğunu söyledi.

Yunanistan bayrağının dalgalandığı direğe sarıldığı fotoğrafını paylaşan FETÖ firarisi Enes Kanter’e tepki göstererek, "Yunanistan bayrağına sarılarak Yunan muhabbetini, Türk düşmanlığını aşikar ediyor." dedi.

Yunanistan bayrağına sarılarak poz veren FETÖ Firarisi Basketbolcu Enes Kanter’e Parlamentoda büyük tepki gösteren Milletvekili Aydemir, “FETÖ’cü, PKK’cı, DEAŞ’cı vs bütün hainlerin son sığınakları başkalarının bayrağına sarılmaktır” diye konuştu.

‘Bütün hainlerin sonu budur’

ABD’ye kaçan Kanter’in, oradan sürekli Türkiye’ye düşmanca sözler yönelttiğini dile getiren Aydemir, "Yunan bayrağına sarılmış, Yunan bayrağını yükseltiyor. Vatan hainleri böyle, FETÖ’cü bir kitapsız. Hep söylüyoruz, bunların aynı kaptan yediğini bilin diyoruz. FETÖ’cüsü, PKK’lısı, DHKP-C’lisi, DEAŞ’lısı böyle kim varsa bu vatana ihanet eden, işte onların resmi bu. Yunan bayrağına sarılan bir imansız. Bütün hainlerin sonu bu." diye konuştu.

Hain kanter’in fotoğrafı ihanetin resmidir’

Kanter’in fotoğrafını, "ihanetin resmi" olarak nitelendiren Aydemir, "Yunanistan bayrağına sarılarak Yunan muhabbetini, Türk düşmanlığını aşikar ediyor. AK Parti’nin mücadelesi bunlarla. Cumhur İttifakı olarak bizim mücadelemiz sıradan bir mücadele değil, beka mücadelesi veriyoruz." ifadesini kullandı.