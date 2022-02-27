Aydemir: ‘‘Hakka tapan ecdadın torunlarıyız’

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Türk İslam Alemi’nin Mirac’ın manası ile tarif bulan manevi coşku ve sevincini paylaşıyor, hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz. ‘ mesajını verdi.

‘Hakka tapan ecdadın torunlarıyız’

Milletvekili Aydemir, ‘Hakka tapan Yüce Milletin mensubu, yeryüzünde adalet, şefkat ve merhametin temsilci ve mimarı olan muhterem ecdadın torunları olarak İla’yı kelimetullah için devlet ebet müddet ahdimizi yineliyoruz. ‘ kaydını düştü.

‘Kardeşliğimiz en değerli hazinemizdir’

Mesajında Ukrayna krizine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Mübarek coğrafyamızın hemen yanı başında cereyan eden kriz ve savaşlar, bizi asırlara hükümran kılan birlik, beraberlik imanımızın ne kadar mühim, mübarek ve eşsiz olduğunu bir kere daha ortaya koymakta; kardeşlik safımızın ne denli sık ve muhkem olduğunu bir kez daha belirgin kılmaktadır. Mirac’ın manasında milli ve manevi kardeşliğe gönül adayanları bir kez daha yüreğimizle selamlıyoruz.’ dedi.

‘Yüce milletimiz insanlık vicdanını uyandıracaktır’

Milletvekili Aydemir, ‘Muazzez ecdadımızdan devraldığımız milli ve manevi savlet, bize ruh veren Yüce dinimizin öngördüğü hamiyet, bizi asırlara hükümran kılan milli dirayetle mazlum ve mağdurların sesi olmayı; körelmiş, yok olmaya yüz tutmuş insanlık vicdanını uyandırma yol ve uğrundaki çaba ve gayretimizi sürdürecek; küresel boyutta huzur ve barışın temsilcisi olma kararlılığımızda müessir kalacağız.’ vurgusunu paylaştı.

Niyaz

Milletvekili Aydemir, ‘Milli ve manevi muvazenemizi bozmak, sosyal ve ekonomik büyüme ve gelişmemizin önünü kesmek, kardeşlik ufkumuza halel getirmek isteyenleri telin ediyor; vatanın birliği, milletin bölünmez bütünlüğü, devletin dirliği uğrunda can adamak sırrına eren şühedamızı rahmetle anıyor; Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Millet ve Tek Devlet imanında yüreklerini buluşturan Yüce Milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. ‘ dedi.