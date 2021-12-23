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Aydemir Genel Kurul’da yasa teklifini paylaştı

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir ve 95 AK Parti milletvekilinin ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

ERZURUM 23.12.2021, 13:29
Aydemir Genel Kurul’da yasa teklifini paylaştı

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir ve 95 AK Parti milletvekilinin ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

‘Milletimizin huzuruna katkı sunduk’

Genel Kurulda yasa teklifi sahibi olarak söz alan Milletvekili Aydemir, yasanın getirilerini paylaştı, asgari ücret tutarı kadar gelirin vergi dışı tutulduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘20 milyona yakın çalışanın refahına, huzuruna katkı sunduk. Asgari ücret kadar gelir, işçi-Memur bütün kesimler için artık vergi dışı. İradeyi şekillendiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükran borcumuz var. Hayırlı olsun.’ dedi.

Aydemir’den dava vurgusu

Milletvekili Aydemir, Davamız, insanları daha mamur hâlde yaşar hâle getirmektir. Davamızın adı, İla’yı Kelimetullah; iddiamızın adı, ‘âleme nizam vermek’, niza hâlini yok etmektir. Öyleyse, bunun için bu duruşumuz hep devam edecek, Cenab-ı Hak da önümüzü Allah’ın izniyle açacak. ‘ diye konuştu.

Aydemir’den milli ve yerli duruş karşıtlarına tepki

Türkiye’de ekonomi üzerinden birtakım spekülasyonlar yürütüldüğü, kur üzerinde oynanan oyunlar düzenlendiğini ima eden Milletvekili Aydemir, muhalefette ekonomi boyutunda dezenformasyon olmasını bekleyenler bulunduğuna işaretle, ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk şunu söylüyor "İç ve dış düşmanlar emellerini, kötü niyetlerini tevhit edip bir araya getirmiş olabilirler." Tam da bu hâl caridir. O yüzden, onların dış güç görmemesi bu sebeptendir. Bir kısım özellikle Türk, Türkiye düşmanları, millî, yerli duruş düşmanları maalesef, içeridekilerle birlikte hareket ettikleri için amiyane ifadesiyle at izi it izine karışmış; durum budur, o yüzden onların tevili bu sebepten dolayı hoş görülmeli diye düşünüyorum.’ dedi

Cumhur ittifakına teşekkür

‘Cenab-ı Hakk’a şükrediyorum, şundan dolayı şükrediyorum’ ifadeleriyle konuşmasına devam eden Milletvekili Aydemir, ‘Cenab-ı Hakk Milletvekili olduğum günden bugüne, bulunduğumuz her pozisyonda, her zeminde millete hizmet noktasında önümüzü açmıştır. Şu son kanuni çalışma da bunu mebnidir, bunu içermektedir, bundan dolayı Cenab- Hakk’a şükrediyorum. Arkadaşlarımın tamamına, şurada bulunan alnı ak yüzü pak ak kadroya, şurada bulunan Cumhur İttifakı’nın Milliyetçi Hareket Partisini ifade eden, pırıl pırıl kadrolarına, hakikaten gönülden teşekkür ediyorum ki millet adına burada gayret koyuyoruz ama bunun yanında, şunu da hiç ihmal etmedik biz: Yapılan çalışmalara elbette ki muhalefetin de katkısı oluyor, orada da emek veren kardeşlerimiz var, onların da emeklerinin hakkını teslim ediyoruz. İşte, burada Maliye Bakan Yardımcımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız, bürokratlarımız var, hepsi katkı sundular, hepsine millet adına minnettarlığımı kayda geçiyorum. Çok şükür özel bir çalışmaydı, özel bir kanuni düzenlemeydi.’ takdimini yaptı.

Muhalefetin ek bütçe söylemine tepki

Muhalefetin ek bütçe söylemine tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘"Ek bütçe getirilmesi lazımdı." diye bir kayıt düşüldü. Bu, aslında muhalefetin milletin önünde yaptığı bir büyük gaftır. Ek bütçe nedir? Ek bütçe ilave vergi koyun demektir, başka izahı yoktur. Millete ilave vergi koyun ki o ödemeleri onun üzerinden yapın demektir. Oysa biz ne yapmışız? 2021 yılı bütçesinde 1 trilyon 101 milyar gelir öngörmüşüz, tahmini gelirimiz bu demişiz. Sonra bütçe performansı çok özel çıkmış, çok şahika bir noktada tecelli etmiş; yaklaşık 1 trilyon 400 milyara yakın bir rakam orta yere çıkmış. Demişiz ki: Buradan ödemeler yapalım, bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımıza yetki verelim. Millete ilave vergi filan getirmeyelim demişiz ama burada öylesine bir lafları eveleyip geveleyip sunmak var ki sanki biz, Anayasa’ya aykırı iş yapmışız, olmaması gerekenleri hayata geçirmişiz gibi. Tam tersi, millet lehine yapılması gerekenleri yapmışız ve bakın, es geçmeyelim, 1 trilyon 101 milyarlık tahmini gelir nereye çıkmış? 1 trilyon 380, 1 trilyon 397 milyara çıkmış. Bu, güzel bir yönetimle oluyor; bu, özel bir çalışmayla oluyor.’ diye konuştu.

Ekonomiye dair tespitler

Konuşmasında MHP Grup Başkanvekili Mustafa Kalaycı’nın tespitlerine de yer veren Milletvekili Aydemir şunları kaydetti; ‘Mustafa Kalaycı Başkanım burada, bütçe görüşmelerinde çok özel kayıtlar düştü, özellikle burada hem teşekkür ediyorum hem de düştüğü kayıtlardan birkaçını paylaşmak istiyorum: Ekim ayı sanayi üretimi yüzde 8,5 artmış. imalat sanayisi kapasite kullanım oranı kasım ayında yüzde 78’i bulmuş. İstihdamda bir yıllık artış 2,5 milyona ulaşmış; dile kolay, 2,5 milyon ilave istihdam sağlamışız. Üç aydır üst üste, cari artış veriyor, cari fazla veriyoruz. Hazinenin nakit dengesi kasım ayında 30 milyarın üstünde fazla veriyor. Bu değerleri gördüğünüzde yapmanız gereken şudur: Temennayla önünde durup teşekkür etmektir çünkü buralardan neşet eden bütün güzellikler hepimize yansıyor, sadece Cumhur İttifakı’na, sadece bize oy verenlere değil, 84 milyon insana yansıyor. ‘

Asgari ücrete ilişkin tespitler

Asgari ücret esasında önemli ve özel bir düzenleme gerçekleştirdiklerinin altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Asgari ücrette bir hususi hâl getirdik, onlarca yıla sari, konuşulan ama bir türlü hayat bulmayan beklentiyi biz geçerli kıldık, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, onun iradesiyle şekillendi bu. Ama nasıl bir beklenti vardı? Şöyle bir beklenti: Asgari ücret kadar kısımdan vergi alınmasın. Biz ne yaptık? Sadece asgari ücretlilere değil, bütün çalışanlara şamil kıldık, yetmez. Biz sadece asgari ücretlilerle yetinmedik, bütün çalışanlar... Onlarla da yetinmedik, memurlarımızı da bu işin içerisine kattık ve 84 milyondan, şu anda, bir büyük huzur enjekte edilmiş vaziyette bize dönüşler var. Yani burada, kenarda durup ortada bulunma gibi pozisyon almaya çalışanlar var, millet görüyor. ‘ dedi.

‘Dadaşlardan hep güzel şeyler neşet eder’

Konuşması sırasındaki sataşmalar ile muhalefetin yasa teklifine olumsuz yaklaşım ve söylemlerine cevap veren Milletvekili Aydemir, ‘Bir hususi dadaşın kaydı var, paylaşacağım şimdi. Dadaşlardan hep güzel şeyler neşet eder, bir tanesini söyleyeyim: "Bin küp satın alınsalar, bir kayadan salınsalar, birbirine çalınsalar, seyreyleyin gümbürtüyü." Şimdi gümbürtüyü seyreyliyoruz. Niye? Bir boşluk var. Gümbürtüye gerek yok. ‘ diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dirayetli duruşu

Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi, biz ne yapmışız? Şu yapılanlara karşı, eşi menendi olmayan bir lider çıkmış, yiğitçe, delikanlıca bir duruş sergilemiş; püskürtmüş bunları, püskürtmüş. Öyleyse hep beraber buna teşekkür edeceğiz. Biz ne yapmışız? Bakın, şu hengâmeli hâlde, insanlığa değer katıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız gruptan çıktıktan sonra eşsiz bir açılışa katıldı, bir üretim tesisinin açılışını yaptı.

Nerede yaptı arkadaşlar? Vatanımızın çok mutena bir ilinde yaptı, Şanlıurfa’da. Neydi o? Turkovac aşısının seri üretimi... Kime fayda sağlayacak? Bütün insanlığa sağlayacak, bütün insanlığa. Niye böyle bir hâl üzereyiz arkadaşlar? Çünkü biz davası olan bir kadroyuz Cumhur İttifakı’yla beraber. Davamız şu: Davamız, insanları daha mamur hâlde yaşar hâle getirmektir. Davamızın adı, İlayıkelimetullah; iddiamızın adı, âleme nizam vermek, niza hâlini yok etmektir. Öyleyse, bunun için bu duruşumuz hep devam edecek, Cenab-ı Hak da önümüzü Allah’ın izniyle açacak. ‘ kaydını düştü.

‘Cenabı hakka ne kadar şükretsek azdır’

Yasa teklifinin 13 maddeyi içerdiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Aslında, burada söylenecek o kadar çok şey var ki yani 13 madde var, hepsi için, samimi söylüyorum, 1 cilt kitap yazılır. Bu 13 maddenin her biri için her biri için 1 cilt kitap yazsak yeridir ama vakit yok; vakti muhalefet bol kepçe kullanıyor, biz kullanamadık. Biz şunu söyleyebilecek vakit bulsaydık keşke... Şu Parlamentodan birisi çıkıyor da kurlar düşünce şunu söyleyebiliyor: "Ya, tam da alınacak zamandır." deyip o düşüşten dolayı bir mutazarrır hâl yaşadığını gösteriyor. Üzüldük, samimi söylüyorum ki müthiş üzüldük, yazık.

Kelimeyi hitam şudur bizim için: Cenab-ı Hakk’ka ne kadar şükretsek azdır. Allah’ın izniyle bu kadroların yolunu her daim açık tutacak ve milletimize hizmette berdevam olacağız, milletimizi çok daha mamur hâlde tutacağız.’ dedi.

Aydemir’den muhalefete sert tepki

Genel Kurul’daki yasa teklifi sunumu sırasında yapılan sataşmalara cevap veren Milletvekili Aydemir ‘İnsanların yapısı, kişisel özellikleri, konuştukları, ifade tarzı vicdan kavramıyla örtüşüyorsa alırız başımızın üstüne koyarız. Bulunduğunuz yer, sizi vicdan kavramından fersah fersah uzağa atmışsa sözünüzün hükmü yoktur. ‘ dedi.

‘İnsanları aldatmaya dönük ifadeler kullanmak vicdansızlığın dik alasıdır’

Milletvekili Aydemir, muhalif duruş sergileyenlere seslenerek, ‘Biz Plan ve Bütçe Komisyonunda bu mevzuları konuşurken bütünüyle künhüne ermiş bir vaziyette, vukufiyetimiz çok yüksek bir biçimde getirdiğimiz kanun teklifinin arkasında durduk. Asla, oraya getirdiğimizin aksi hiçbir şey yapmadık, en başından sonuna kadar. Dolayısıyla, buraya gelip burada insanları aldatmaya dönük ifadeler kullanmak vicdansızlığın dik alasıdır ve bunu her vesile yapıyorsunuz. Bir defa vicdan, bu insanların, şu ülkede yaşayan 84 milyonun hakkını, hukukunu korumayı gerektirir. Siz, yalan söyleyerek, iftira atarak, hakikatlerin üstünü örterek vicdansızlık yapıyorsunuz zaten. ‘ diye konuştu.

‘Çalışanların tümüne sahip çıktık’

Milletvekili Aydemir, ‘Asgari ücrete dönük söyledikleriniz, düştüğünüz kayıtlar bütünüyle hakikatin dışındadır. Doğrusu şudur: Cumhur ittifakı -AK PARTİ’yle beraber Milliyetçi Hareket Partisi- yapılması gerekeni en başından planlamış, sonra hayata geçirmiştir. İnsanlarımız şunu beklediler: Sadece asgari ücrete dönük kısım vergi dışı bırakılsın. Oysa Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle şekillenen bir nihai hâl oldu, orada ne yaptık biz? Çalışanların bütününe şamil kıldık. Yetmedi, bütün memurları da bu işin içerisine koyduk. Vicdanlı tavır budur, bu da ancak ak anlayıştan, Cumhur İttifakı’ndan neşet eder. ‘ dedi.

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