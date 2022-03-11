Aydemir: ‘Filistin davamız, Mescidi Aksa gönül adresimiz’

AK Parti grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Filistin davamız var bizim. Bundan asla taviz vermedik. Sayın cumhurbaşkanımız İsrail’le olan görüşmelerde Filistin davasına dönük çok esaslı kayıtlar düştü. Bu dava bizim davamızdır. Mazlum Milletlerin davası bizim davamız olduğu gibi.’ dedi.

Antalya Zirvesi

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ülkedeki siyasi ve sosyal gelişmeleri ele alan Milletvekili Aydemir, Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının Antalya’da gerçekleştirilmesini Türkiye’ye olan itimadın bir sonucu olarak vurguladı.

Türkiye’ye Küresel Boyutta Duyulan Güven

Türkiye’nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu marjında Antalya’da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısına işaret eden Milletvekili Aydemir, "Bu, Türkiye’nin dünyada çok güvenilir bir ülke olduğunu birinci elden gösteren karinedir. Çünkü bize itimadın sonucudur bu üçlü zirve." diye konuştu.

‘Doruklara Yürüyüş Başlangıcı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Mart 2003’te yapılan ara seçimde Siirt’ten milletvekili seçildiğini hatırlatarak, "O gün, Türkiye’nin kaderinin değiştiği, çok daha özel bir hal aldığı zaman dilimidir. Siirtli kardeşlerimizi milli irade vicdanını ifade eden tercihlerinden dolayı bir kez daha kutluyoruz" diye konuştu.

9 Mart 2003 Seçimleri

Milletvekili Aydemir, ‘9 Mart 2003’de yenilenen Siirt seçimleri milletimiz için yıldızın parladığı andır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekili seçilmesi, demokrasiye vurulan prangaları söküp atarken, ülkemizin doruklara yürüyüşünün de başlangıcı olmuştur. ‘dedi.

‘Erzurum şehri mübarektir’

Erzurum’un Şehri Mübarek vasıflı bir il olduğu, Türk Tarihinin Erzurum’da şekillendiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, Çat ve Ilıca’nın Ermeni zalimler karşısında bir iman seddi olarak durdukları, milli bir şahlanış kaydettiklerini belirterek, ‘Çat ve Ilıca’nın milli coşkusunu paylaştı, şühedaya rahmet niyazında bulundu.

Çat, Anadolu’da Türk Mührü

Çat’ın milli şahlanış yıldönümünü tebrik eden Milletvekili Aydemir, ‘Çat Anadolu’nun vatan olmasında çok özel bir adrestir. Anadolu’yu mana veren atalarımız Çat’ta yerleşmiş, sonra Pasinler Zaferi ile Anadolu’yu ebedi Türk Yurdu kılmışlardır. Çat Erzurum’da bir Türk Tarihi mührüdür. ‘ nitelemesinde bulundu.

Aydemir Alaca Şehitlerini Rahmetle Andı

11 Mart’ın Erzurum tarihinde özel bir yer tuttuğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘ılıca Ermeni çetelerinin, zalimlerinin en çok gadrine uğramış, en büyük sıkıntıları yaşamış bir beldemizdir. Alaca şehitleri oradadır. Ermeni zalimlerince katledilmiş şehitlerimiz Alaca’dadır. Sadece Erzurum’da 25 bin insanımızı katletmiştir Ermeni zalimleri. Biz her daim bu zalimlere karşı uyanık olmak durumundayız. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, ılıca’mızın milli şahlanış yıldönümü coşkusunu paylaşıyoruz. ‘ mesajını verdi.

‘Galip erdem tefekkür dünyamızın ufuk şahsiyetlerinden’

12 Mart 1997’de hakka vuslata eren mütefekkir Galip Erdem’i rahmet ve saygıyla anan Milletvekili Aydemir, ‘Milli ve yerli düşüncenin sembol isimlerinden Galip Erdem’i vefat yıldönümünde rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Rize’nin bağrından çıkmış bu müstesna simanın ruhuna Yasin-i Şerifler, Fatihalar gönderiyoruz. ‘ dedi.

‘Erdem, zulmü alkışlayamam diyen bir mütefekkir’

Milletvekili Aydemir, ‘Galip Erdem. Bizim zihin ve gönül haritamızı şekillendiren abide şahsiyetlerden. Hayatını vatanı, milleti ve devletine adamış, İla’yı Kelimetullah için devlet ebed müddet diyen yüksek bir şahsiyet. Bizim tefekkürümüz bu değerlerle bezendi. 12 Eylül döneminde, ‘Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem’ diyen muhteşem bir cesaret ve tefekkür timsalidir Galip Erdem. Ruhu şad, makamı cennet olsun inşallah’ dedi.

CHP’li Milletvekilinin Tavrı Ve İbb Tasarrufuna Tepki

Basın toplantısında, bir CHP Milletvekilinin “Benimle nasıl ilgilenmezsin!” diyerek, evli barklı, çoluk çocuk sahibi bir işçiyi İBB’deki işinden attırdığı, bu haksızlığa muhalif cenahtan ses çıkarılmadığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bu, insanlığa sığmayacak bir hal.’ kaydını düştü.

‘Bu, insanlığa sığmayacak bir hal’

Milletvekili Aydemir, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun şikayeti üzerine, Yenikapı - Hacıosman metro hattındaki 4. Levent durağında tartıştığı özel güvenlik görevlisinin işten çıkarıldığını belirterek, "Niye, ’Benimle ilgilenmiyor’ diyerek. Bu sebepten dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki görevine son verdirtiyor. Bu, çok düşük bir yaklaşım. Bu, insanlığa sığmayacak bir hal. Bunun ifadesiyle, onun işine son verene ne demeli?" değerlendirmesinde bulundu.

‘Muhalefetten tepki yok’

"6 artı bire bakın hiçbirisinden buna dönük hiçbir açıklama yok" ifadesini kullanan Milletvekili Aydemir, "Biz, dünyada bütün insanlar huzur üzere yaşasınlar diye gayret sarf ederken, onlar kendi ülkelerindeki insanların işsiz, aşsız kalmalarına göz yumuyorlar, sebep oluyorlar. Bir milletvekili kendisiyle ilgilenilmedi diye bir insanın işine son verdirtir mi?" sorusunu yöneltti.

‘Muhalefet, çok düşük ifadeleri siyasette cari kılmaya çalışıyor’

İYİ Parti Genel Başkanının partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya işaret eden Milletvekili Aydemir, "Muhalefet, çok düşük ifadeleri siyasette cari kılmaya çalışıyor. Öyle kavramlar kullandı ki... Üstelik de Dünya Kadınlar Günü’nde bu kavramları kullandı. Erkekler için ’kereste’ gibi bir tanımlama yaptı. Duyduğumda yüzüm kızardı. Bir bayandan bu tür sözler sadır olmaması lazım. Bayanı bırakın, insan bir defa böyle bir benzetme içinde olmamalı. Kaldı ki siz, genel başkansınız, topluma mesaj veriyorsunuz. Dünya Kadınlar Günü kutlanırken bir kadın bunu mu söylemeli? Üstelik de ortada erkeklerden kadınlara dönük herhangi bir hakaretamiz hal yok." ifadelerini kullandı.

‘Daha nitelikli muhalefet’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "daha nitelikli bir muhalefet" vurgusunda bulunduğunu anlatan Aydemir, muhalefette bir çöküş yaşandığını, bundan sonra irtifa alması için temennide bulunduğunu söyledi.