Aydemir Erzurumspor’u TBMM gündemine taşıdı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Hakemler her maçta haksızlık yapıyorlar. Erzurumspor’un hiç değilse 15 puanı gasbedilmiş durumda. Yazık günah değil mi? ‘ dedi.

Aydemir Basın Toplantısı Düzenledi

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Gençlerbirliği maçı da dahil olmak üzere Erzurumspor’un yanlış hakem kararlarıyla mağdur edildiği, puanla kaybına uğratıldığını belirten Milletvekili Aydemir, Merkez Hakem Kurulu(MHK)’na seslenerek, ‘Hak edenin hakkı teslim edilmelidir. ‘ dedi.

Erzurumspor’un 15 Puanı Gasp Edildi

Milletvekili Aydemir, Süper Lig’de mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un karşılaşmalarındaki hakem kararlarını da eleştirdi. "Hakemlerin, müsabakaları katlettiğini" söyleyen Milletvekili Aydemir, "Gayet nitelikli bir takımımız var, hakemler her maçta haksızlık yapıyorlar. Erzurumspor’un hiç değilse 15 puanı gasp edilmiş durumda. Yazık günah değil mi? Hak edenin hakkı teslim edilsin. Yazık bize. Erzurumspor taraftarları hüznün zirvesi durumdalar. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız buna mutlaka el atmalı. Merkez Hakem Kurulu’nu (MHK) göreve davet ediyorum." ifadelerini kullandı.