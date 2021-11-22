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Aydemir Erzurum kültür değerlerini gündeme taşıdı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda Erzurum’u kültür değerleriyle gündeme getirdi. TRT sanatçılarından Muharrem Akkuş’u Erzurum’a vefa timsallerinden bir sanatçı olarak öven Milletvekili Aydemir, Pasinler Vakıflar anıtı dolayısıyla Bakanlığa Erzurum adına teşekkürlerini sundu.

ERZURUM 22.11.2021, 15:50
Aydemir Erzurum kültür değerlerini gündeme taşıdı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda Erzurum’u kültür değerleriyle gündeme getirdi. TRT sanatçılarından Muharrem Akkuş’u Erzurum’a vefa timsallerinden bir sanatçı olarak öven Milletvekili Aydemir, Pasinler Vakıflar anıtı dolayısıyla Bakanlığa Erzurum adına teşekkürlerini sundu.

Erzurumlu Naim Gölleroğlu Hocaefendi’i de rahmet ve minnetle anan Milletvekili Aydemir, O’nun tarihi eserlerin insanlarla buluşturulması dikkat ve hassasiyetini paylaştı, Merhum Milletvekili İmran Kılıç’ın Erzurum’a ilişkin tespitlerini aktardı. 1071’den çok önceleri Anadolu’daki Türk varlığına işaret eden Milletvekili Aydemir Tarihte ilk vakıf senedinin 1048 Pasinler ‘de imzalandığını; buna nişane olacak eserin yakında açılacağını ifade etti.

Dadaş Muharrem Akkuş’a vefa

Sunumuna Muharrem Akkuş’un Erzurum üzerine yazılmış şiirinin dörtlükleriyle başlayan Milletvekili Aydemir, ‘Kültürü konuşuyoruz, turizmi konuşuyoruz. Öyleyse kültür adamlarından da bahsetmek lazım. Erzurum’da çok gani, sayısı yüksek olan kültür insanları var. Bunlardan bir tanesinin bir dörtlüğünü okumak istiyorum. Bir dörtlük değil, iki dörtlük okuyayım:

"Erzurum kaledir, inin engine/Çiçeği bol olur, uyar rengine/Yolunuz geçmezse uğrayın gene/Benden Erzurum’a selam turnalar/ Erzurum’da dadaş vardır, göresin/Görüp onun kemaline eresin/Gördüğün ovaya hemen konasın/Benden Erzurum’a selam turnalar." Müellifi Gamze Akkuş İlgezdi’nin amcası Muharrem Akkuş, TRT sanatçısıydı, çok özel bir simaydı, çok şey öğrendik kendisinden, tarzından, tavrından. O, dadaşlığın ne anlama geldiğini, hâl diliyle öğretenlerden birisiydi. Dolayısıyla Erzurum hakikaten, böyle, kıvamı yüksek şahsiyetlerin adresidir‘ dedi.

Aydemir’den Çifteminareler Medresesi vurgusu

Cuma günü Darı Bekaya uğurlanan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın Erzurum ile ilgili tespitlerini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘İmran Kılıç vekilimizi darıbekaya uğurladık, buradan gönderdik, hep beraber katıldık, Allah razı olsun. Bütün muhalefet milletvekilleri de oradaydılar. Yüksek bir isimdi, özel bir isimdi. Onun da Erzurum’la çakışan, efendim, bir ortak paydası vardı. Erzurum İslami İlimler Fakültesi mezunuydu. Ara ara paylaşımlarımız oluyordu, Erzurum’a dair paylaşımlarımız. Birikimlerini aktarıyordu. Bizden önceki dönemlerde mezun olmuştu. Lalapaşa Camii’nin penceresinin içerisinde çalıştığı derslerden bahsederdi, Ulu Cami’den bahsederdi, Çifte Minareli Medreseden bahsederdi. Orada mahdut gelirinin getirdiği bir sonuç olarak ara ara oralara gidip ders çalışmasını anlatıyordu ama bir şeye vurgu yapıyordu: ‘Eğer bir mekânda insan nefesi yoksa ora zamanla yıkılmaya mahkûm oluyor. Dolayısıyla tarihî eserlerin mutlaka ama mutlaka... Yani sadece ziyaret için açılması doğru değil, sürekli bir hâle gelmesi lazım, ziyaretlerin, insanların orada hemhal olması lazım, konuşması lazım. Bunu hususen Çifte Minareli Medresemiz için ben vurguluyorum. ‘ diye konuştu.

Aydemir Naim Hoca’nın tespitlerini paylaştı

Erzurum’un Naim Hocası Merhum Naim Gölleroğlu’nun tarihi yapıların yaşamın merkezinde olması gerektiğine ilişkin söylemlerini dile getiren Milletvekili Aydemir, ‘ Daha önce de özel sohbetlerde bunu söylemiştim, bunu bir başka kültür adamı da söylemişti. Bir vaazına gitmiştim, buradaki birçok insan tanır, Naim Hoca, Naim Gölleroğlu, Allah rahmet eylesin. İlk defa ondan duymuştum, o zaman çocuk yaşlardaydım. Zeynel Camisi’nde vaaz veriyordu, orada demişti ki: "Ey cemaatimüslimin, amandır safları sıkı tutalım, çokça insan buralara gelsin ki mekânlar çok daha kavi olsun." Hakikat de budur, bilim de bunları zaten söylüyor. Bu hâl üzere bir tarzımız var, zaten mademki kültürden bahsediyoruz, kültür mekânlarından bahsediyoruz; bizim şeref levhamızdır şuradaki ekip; Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı. Her alana özel değerler yüklediler, özel hizmetler yaptılar. Bunun inkârı kabil değildir. Noksanımız elbette vardır, bunu her konuşmamızda söylüyoruz; noksanları dile getireceğiz ama yapılanları da burada kayda geçeceğiz. Buradakiler hep noksanları söyleyecekler, biz burada sükût edeceğiz. Yok böyle bir şey. Sükût etmeden gerçekleri söyleyeceğiz. ‘ dedi.

Aydemir’den Pasinler Vakıf Anıtı teşekkürü

Pasinler Vakıf anıtı yapımı sürecine ilişkin notlar düşen Milletvekili Aydemir, Vakıf anıtına ait bir resmi komisyona sunarak, ‘Bakın, bu eser Erzurum’da vücuda getirildi. Vakıflar Genel Müdürümüz burada, Allah milyar kere milyar, hatta hatta sınırsız kere razı olsun Bakanımızdan, Bakanlığımızdan, Genel Müdürümüzden, Genel Müdürlüğümüzden. Niye arkadaşlar? Farklı vesilelerle not düştüm, burada Erzurumlu kardeşlerim var. 1048 tarihi, 1071’den yirmi üç yıl önceyi ifade eder. 1048 vakıfları ifade eden tarihtir. "Biz 1071’de -efendim- Malazgirt’le Anadolu’ya geldik." deniliyor. Hayır, ondan önce buralar Türk yurduydu. 1048’de Pasinler’de ilk defa Bizans’a mağlubiyeti tattırmışız İbrahim Yanal komutasındaki ordumuzla ve arkadaşlar, o yıllarda ilk defa tuğlanın üzerine vakıf senedi nakşetmişiz, Halil İbani tarafından bu yapılmış. O yüzdendir ki Vakıflar Genel Müdürlüğünün logosunda da 1048 tarihi vardır. İşte o 1048 tarihini hayata geçirdiğimiz zeminin adı Pasinlerdir, Erzurum’un özel bir ilçesidir. Oraya şimdi vakıf anıtı yaptık. İnşallah 17 Mayısta yani önümüzdeki dönem Vakıflar Haftası’nı oradan başlatacağız. Allah’ın izniyle, Allah razı olsun. Biz eserlerimizle iftihar ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız hep vurgu yapıyor ki geçmişi bilemezsek, geçmişi eğer yaşatmazsak geleceğe dönük yürüyüşümüz nakıs olur, sıkıntılı olur, yürüyemeyiz. O yüzdendir ki geçmiş değerlerimizi hep yukarıda tuttuk, hep aziz kıldık. Bunu her daim de yapacağız inşallah. Kiminle yapıyoruz biz bunları? Şu anda devletimize hizmet veren kadrolarla yapıyoruz. ‘ diye konuştu.

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