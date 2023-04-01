Aydemir Erzurum değerlerini gündeme taşıdı

Erzurum’un bir yüksek değerler şehri olduğu, Erzurum isminin Erzurum’dan daha ötesini ifade ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum Türk Milletinin duruşu ve üslubunu temsil eder. Erzurum Çanakkale Ruhunu Aziziye destanı ile tarihe kaydeden şehirdir. ‘ dedi

AK Parti Milletvekili Aydemir TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında ülke siyasi gündemine ilişkin notlar düştü, tespitlerini paylaştı. 31 Mart 2015’te terör örgütü saldırısı sonucu şehit düşen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kiraz’ı rahmet niyazıyla anan Milletvekili Aydemir ’Azerbaycanlıların Soykırımı Günü’ dolayısıyla can Azerbaycan’ın acılarını paylaştı.

Aydemir’den Kemertaş’a Vefa

TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantılarında Erzurum değerlerini ülke gündemine taşımayı sürdüren Milletvekili Aydemir 13 Mart 2018’de hakkın rahmetine kavuşan Dadaş Sanatçı Mükerrem Kemertaş’ı vefatının 5’inci yılında rahmetle andı, ‘’Kemertaş, sanatta dadaşlığın ifadesiydi’ nitelemesini yaptı.

’Azerbaycanlıların soykırımı günü’

Ermenilerin Azerbaycan Türklerine karşı giriştikleri katliamları ve Azerbaycanlılara karşı yürüttükleri acımasız siyaseti telin eden, 26 Mart 1998 yılında, Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in bildirisi ile her yıl 31 Martta düzenlenen ’Azerbaycanlıların Soykırımı Günü’ dolayısıyla açıklama yapan Milletvekili Aydemir, ‘Azerbaycanlı şehit kardeşlerimize rahmet niyaz ediyoruz. ‘ dedi

Türk Dünyası Sayın Cumhurbaşkanımıza Minnettardır

Milletvekili Aydemir, ‘Azerbaycanlılar bütün Türkler, ama münhasıran Azerbaycanlılar hakikaten çok şedit ve ağır zulme uğradılar. Tıpkı Ahıska Türkleri gibi. Tıpkı Doğu Türkistan’daki Türkler gibi. Çok zulme uğradılar ve Azerbaycanlılar. Çok sayıda kardeşimiz şehit oldu. Günahsız insanlarımız, çoluk çocuk, yaşlı kadın, genç katledildi. Bugünden dolayı onları rahmetle anıyorum. Azerbaycan’ın her bir şehidi bizim de şehidimizdir. Onların yüreğindeki her acı bizim de acımızdır. Bütün Türk Dünyası için geçerli olan onlar için de geçerlidir. Bütün İslam Alemi için geçerli olan onlar için de geçerli. Bütün mazlum milletler için geçerli olan onlar için de geçerlidir. Bizim medeniyetimiz bize böyle özel kodlar yüklemiş ki; biz bir insan acı çekiyorsa o acıyı yüreğimizde hissederiz. Niye? Çünkü biliyoruz ki hangi yöne baksan cenabı hakkın veçhini görürüz. Böyle baktığımız için bütün insanlığın acısı acımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün mazlum milletlerin hamisi, mağdurların sahibi ve insanlık vicdanının sesidir bu yüzden. O sebeple Türk Dünyası Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettardır. ‘ dedi

‘Önce insan’

AK Davanın ‘önce insan’ odaklı bir hizmet üslubu, eser siyaseti takip ettiğini, bunun en bariz timsalinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünyada gıpta ile izlenen yaklaşımları ve icraatleri olduğunu söyleyen Aydemir, ‘ Sayın Cumhurbaşkanımız gecesi gündüzü olmadan millet için çalışıyor. Deprem bölgesinde yaraları sarıyor, ihya ve inşa çalışmaları yürütüyor. Her gün projeler açıklıyor millet rahat etsin, huzur bulsun diye. O yüzden de Türk Milleti Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettardır. ‘ diye konuştu.

Siyasi Gündem

Basın toplantısında ülkedeki siyasi gelişmelere değinen AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, papatya çayının teskin edici özelliğini anlatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e teşekkür ederek, "Döndü geldi kumar masasına, noter masasına oturdu, sıtma diye tarif ettiği adamın yanında pozisyon aldı. Acaba Yaşar Okuyan’ın tehditleri işe yaradı da onun için mi döndü oraya? Teskin edici papatya çayını içerek mi o masanın etrafına yeniden konuşlandı?" diye konuştu.

YSK Kararı

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, CHP’nin başvurusu üzerine Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), cumhurbaşkanı adaylarının bağış ve yardım toplamak için döviz hesabı açabileceklerine karar verdiğini hatırlatarak, "Kemal Kılıçdaroğlu, bundan birkaç ay önce Almanya’ya, İngiltere’ye, ABD’ye gitti, oradaki fonlarla görüştüğünü söyledi, iktidar olmaları durumunda oradan para aktaracağını söyledi. Acaba o fonlardan kendilerine destek, yardım gelsin diye mi böyle bir müracaatta bulundular?" diye konuştu.

CHP’nin dışarıdan yardım yapılsın diye böyle bir başvuruda bulunduğunu anlatan Milletvekili Aydemir, "Cümle Türkiye düşmanları orada konuşlanmışlar. Orada özellikle Recep Tayyip Erdoğan kaybetsin diye canhıraş mücadele edenler var. Acaba onlar parasal desteği rahat yapsınlar diye mi böyle bir karar aldırıldı? Hakikaten ilginç bulduğumun altını çiziyorum." görüşünü paylaştı.

Ahmet Necdet Sezer Hatırlatması

Milletvekili Aydemir, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hafızaları tazelediği için teşekkür etti. Bu ziyaretin "Anayasa kitapçığı krizini" hatırlattığını kaydeden Aydemir, "Sayın Kılıçdaroğlu, bu ziyaretle şunu da hatırlattı, eski Cumhurbaşkanı Sezer’in, Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunduğu bir törende ramazan ayında nispet gibi su içmesini, inanca karşı duruşunu hatırladım." diye konuştu.

Ahmet Necdet Sezer’in Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladığını söyleyen Aydemir, "20 yıllık şu ferah feza zeminde bir daha eski hale dönebilirizin işaretini verdiler. Bundan dolayı minnettarım onlara." ifadelerini kullandı.

Akşener’e Tepki

Papatya çayının teskin edici özelliğini anlatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e de teşekkür eden Aydemir, "Tavsiye etmek için tecrübe etmek lazım. Demek ki Meral Akşener bunu tecrübe etmiş. Acaba Yaşar Okuyan’ın verdiği stresten dolayı papatya çayını denedi de oradan mı teskin edici özelliğini öğrendi?" diye sordu.

Aydemir, "Döndü geldi kumar masasına, noter masasına oturdu, sıtma diye tarif ettiği adamın yanında pozisyon aldı. Acaba Yaşar Okuyan’ın tehditleri işe yaradı da onun için mi döndü oraya? Acaba o teskin edici papatya çayını içerek mi o masanın etrafına yeniden konuşlandı?" sorularını yöneltti.

Aydemir’den CHP’YE kınama

İstanbul Adalet Sarayındaki odasında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili olumsuz paylaşım yapan kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görevli ve bir CHP Parti Meclisi üyesinin sekreteri olduğunu aktaran Aydemir, bundan dolayı CHP’yi kınadığını ifade etti.

Aydemir, "DHKP-C’li teröristler kimi destekliyor? Kılıçdaroğlu’nu, Millet İttifakı’nı destekliyor. Cumhuriyet savcımız makamında katledildi. Katledilmesine methiyeler düzen CHP’liler var. Siz bunlarla beraber mi olacaksınız?" değerlendirmesinde bulundu.