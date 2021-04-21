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Aydemir: ‘Erzurum bir değerini kaybetti’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ‘Merhum Güllülü dadaş kıvamı çok yüksek bir isimdi. Büyüğümüzdü ağabeyimizdi. Vefatından duyduğumuz hüznün, kederin tarifi ve sınırı yoktur. Allah gani gani rahmet eylesin. ‘ dedi.

ERZURUM 21.04.2021, 13:44
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Aydemir: ‘Erzurum bir değerini kaybetti’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ‘Merhum Güllülü dadaş kıvamı çok yüksek bir isimdi. Büyüğümüzdü ağabeyimizdi. Vefatından duyduğumuz hüznün, kederin tarifi ve sınırı yoktur. Allah gani gani rahmet eylesin. ‘ dedi.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında önce gün hakka yürüyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlarından 20’inci dönem Erzurum Milletvekili Necati Güllülü’yü rahmetle anan Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum bir değerini kaybetti. Yaptığı hizmetleri hiç unutmayacağız. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.’ niyazında bulundu.
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