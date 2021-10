Aydemir: ‘Devlet Ebed Müddet ahdimizi yineliyoruz’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Cumhuriyetimizin 98’inci yılı gurur ve coşkusunu paylaşıyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tarihimize yön ve ilham veren mübarek ecdadımızı; milli ve manevi değerlerimizi kıyamda ve her daim diri tutmak yolunda can adayan şühedamızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, ila’yı Kelimetullah için Devlet Ebed müddet ahdimizi yineliyoruz. ‘ dedi.

‘Cumhuriyet Fatih’e vefanın eseridir’

Milletvekili Aydemir, ‘Cumhuriyet, Asil Türk Milletine ‘Hakkıdır hakka tapan Milletimin istiklal’ tebşiri; Yüce Türk Milletinin çağ değiştiren Fatih’e vefayla küresel ufku tahsini; Osman Gazice cihanı adaletle tezyini, mübarek tarihimiz ve onu farklı, özel ve güzide kılan değerlerimizin tahsilidir.’ tanımlamasını yaptı.

Akifçe tarif

Milletvekili Aydemir, ‘Cumhuriyet; cihana, Akifçe ifadeyle; ‘Değil mi cephemizin sinesinde iman bir/ Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir/ Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz/ Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz’ vurgusuyla ebedi kardeşliğimizin tefsiri; tarihin, vatanın birliği, milletin bütünlüğü, devletin dirliği uğrunda can vermeyi şeref bilen Milletimize bir hak teslimidir.’ dedi.

Kardeşlik hukukumuz

Milletvekili Aydemir, ‘Cumhuriyet, her ferdi Allah Rızası için birbirini seven, kardeşlik hukukuna riayet eden Yüce Milletimizin, ecdadından aldığı feyiz ve ilham ile Aziziye ve Çanakkale Ruhuna sadakati; yaradılanı yara tandan ötürü seven bir milletin rikkati; ‘Dünya beşten büyüktür’ hakikatiyle cihanı uyandıran ve uyaran milletimizin adalet dikkatidir.’ kaydını düştü

Mukaddesat duyarlılığımız

Milletvekili Aydemir, ‘Cumhuriyet, milli ve manevi mukaddesatımız odağında istiklal ve istikbal kararlılığımızın cihana tebliği; Muazzez Anadolu’nun bir kardeşlik coğrafyası olduğunun tescili; Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet ve Tek Devlet imanının teşkili; Büyük Türk Milletinin, asırlara yön verme azmi kaydındaki tercihidir. ‘ dedi.

Milli vicdanımız

Milletvekili Aydemir, ‘Divan-ı Lügat’it Türk’te vurgulanan, "Yüce Allah buyuruyor: "Benim Türk adını verdiğim ve maşrıkta iskan ettiğim birtakım askerlerim vardır ki, herhangi bir kavme karşı gazaba gelecek olursam, o Türk askerlerimi o kavmin üzerine saldırırım." kutsi hadisine mazhar Aziz Türk Milleti, 6 asırda olduğu gibi yine kardeşlik ekseninde yeryüzüne adalet dağıtmaya devam edecek, insanlık vicdanın uyanışına öncü olmayı sürdürecektir.’ paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çizdiği ufuk

Milletvekili Aydemir, ‘Türkiye Cumhuriyeti dün olduğu gibi bugün de; Lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ufkunda yeryüzüne adalet dağıtmayı, körelmiş insanlık vicdanını uyandırmayı, mazlum ve mağdurların hamisi olarak hakkı zirvede tutmayı, beşeriyeti kan ve gözyaşına mahkum etmeye çalışanlara karşı bir kardeşlik kalası olarak durmayı sürdürmektedir. Bu kararlı duruş inşallah ilelebet devam edecektir. ‘ mesajını verdi.