Aydemir Cumhurbaşkanlığı bütçesini değerlendirdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların 2023 yılı bütçeleri üzerinde değerlendirmelerde bulunan Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Cumhuriyetimizin 100’üncü bütçesini nasip eden Cenab-ı Hakk’a şükrediyoruz dedi.

Değerlendirme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların 2023 yılı bütçeleri kabul edildi. AK Parti Grubu adına görüşlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, TİKTOK İmamlarına dönük kayıtlar düşüp, “Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi daha çok olmalı ki, zihinleri iğfal eden bu anlayışla da mücadele edilsin” kaydını düştü.

Aydemir Gerçek Gazetecilerin Beklentisini Gündeme Taşıdı

Gazetecilik mesleğinin saygınlığını korumak adına, ‘Gazeteciliğin tarif’ edilebilir konuma kavuşturulması gerektiğine işaret eden Milletvekli Aydemir, ‘Gazeteci kim? Bir defa bunu tarif etmek lazım, kim? Sabahleyin bir tane internet sitesi, haber sitesi açıyor; oldu gazeteci, hatta onu açmaya bile gerek kalmadı, sosyal medyada görsel paylaşıyor, bir haber yapıyor oldu gazeteci; sonra terörle ilintilemiyor “Gazeteci hapse girdi.” böyle bir şey olur mu? diye konuştu.

‘Gazeteciyi tarif edilebilir hâle getirmemiz lazım’

Milletvekili Aydemir, ‘Gazeteciyi tarif edilebilir hâle getirmemiz lazım Hekimi, doktoru tarif ediyoruz, diş hekimini tarif ediyoruz, eczacıyı tarif ediyoruz ama gazeteciyi edemiyoruz; herkes gazeteci. Çok müşevveş, çok karman çorman bir hâl var. Öyleyse İletişim Başkanlığının bu yönde ön alması lazım.’ dedi.

‘Eşsiz bir kurum’

Sunumunda Diyanet İşleri Başkanlığını kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anan Milletvekili Aydemir, ‘Cumhuriyetin ilanından yaklaşık dört-beş ay sonra bir kurum ihdas edildi, Diyanet İşleri Başkanlığı. Atatürk’ü hep rahmetle anıyoruz ama bunun için hususen özel kayıt düşüyoruz. Cenab -ı Hak gani gani rahmet eylesin ki; böyle Eşsiz bir kurum ihdas etti ve şükür ki ondan sonra bu kurum, vazifesini bihakkın yaparak buraya kadar getirdi. ‘ ifadesini kullandı.

Aydemir Tik-Tok İmamlarına Dikkat Çekti

Birtakım kesimlerin inanç kaydında zihinleri iğfal etmeye çalıştığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Ara ara sosyal medyada birtakım görseller gözümüze takılıyor. Nevzuhur bir imam çeşidi orta yere çıktı, nevzuhur; “TikTok ”imamları. Bunların ortak bir jargonu var, bunların dilleri ortak. Konuşmaya başlarken “5’inci surenin 13’üncü ayeti” diye başlarlar, oysa bizim alışık olduğumuz şey şudur: Nisa Suresi’nin mesela biz 15’inci ayetinden bahsederiz. Bizim Diyanet İşlerinin zihnimize yüklediği kod budur, medeniyetimiz böyle yüklemiştir ama dediğim gibi o nevzuhur anlayış maalesef böyle bu dili kullanıyor ve bunlar öylesine zemini böyle lekeli hâle getiriyorlar ki insanlar neye uğradığını şaşırıyorlar. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığına bir vazife düşüyor. Bununla ilgili mutlaka ama mutlaka tanzim edici bir pozisyon almaları lazım.’ diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi Artırılmalıdır

Muhalefetin, “Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesinin çok kabarık olduğu” şeklindeki yaklaşımına tepki gösteren Milletvekili Aydemir, ‘Oysa Diyanet İşleri Başkanlığının harcama kalemleri sadece ve sadece personel giderlerini neredeyse ifade ediyor. Bildiğim kadarıyla yüzde 98’ler civarında. Bence bu neviden yozlaştırmaya dönük yaklaşımları bertaraf edebilmek için Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesini daha da artırmak lazım. Ve böyle yaparsak Atatürk’ün kurduğu, ihdas ettiği bu kurumu çok daha mütekâmil hâle getiririz ve daha fonksiyonel kılarız; bunun altını çiziyorum.’ dedi.

‘Gazeteci kim, tarif edilmelidir’

İletişim Başkanlığı bütçesi görüşmelerinde ‘gazeteciliğin tarif edilebilir’ konuma getirilmesi gerektiğine dikkat çeken, kendisinin de gazeteci olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Gazeteci kim? Bir defa bunu tarif etmek lazım, kim? Sabahleyin bir tane internet sitesi, haber sitesi açıyor; oldu gazeteci, hatta onu açmaya bile gerek kalmadı, sosyal medyada görsel paylaşıyor, bir haber yapıyor oldu gazeteci; sonra terörle ilintilemiyor “Gazeteci hapse girdi.” böyle bir şey olur mu? Biz İletişim Başkanlığımızdan şunu bekliyoruz: Gazeteciyi tarif edilebilir hâle getirmemiz lazım -Genel Kurulda da söyledim- gazeteci kim? Hekimi, doktoru tarif ediyoruz, diş hekimini tarif ediyoruz, eczacıyı tarif ediyoruz ama gazeteciyi edemiyoruz; herkes gazeteci. Sarı basın kartı almak, evet yani bir ayrıcalık ama gazeteciyi tarifte sadece o geçerli değil ki, böyle bir şey olabilir mi? Çok müşevveş, çok karman çorman bir hâl var. Öyleyse İletişim Başkanlığının bu yönde ön alması lazım.’ kaydını düştü.

Dezenformasyonla Mücadele

Dezenformasyonla mücadele olarak adlandırılan yasal düzenlemenin toplumun tüm kesimlerinde takdir topladığı ve kabul gördüğüne değinen Milletvekili Aydemir, ‘Dezenformasyon yasasına vurgu yapıldı “Efendim, çok fazla da bir işlevi olmayacak. ” denildi, oysa hepimiz beraber görüyoruz, sosyal medyayı birlikte takip ediyoruz; dezenformasyon yasasıyla beraber çok edepli bir dil çıktı orta yere, dikkat edin, bakın; yani böyle daha müteyakkız, daha dikkatli. “Çamur at, izi kalsın. ” tarzı paylaşımlar azaldı. Öyleyse, yaptığımız iş çok doğru bir iş olmuş, bu Parlamento hayırla yad edilecek bu kanundan dolayı. Bunu hep beraber görmüyor muyuz? Hep beraber yaşıyoruz bunları, birlikte yaşıyoruz.’ dedi.

‘Çok ciddi mesafe aldık’

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kaydında görüşlerini açıklayan Milletvekili Aydemir, ‘Parlamenter sistem ile Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi mukayesesi yapılıyor, sadece ve sadece şu kurumun çalışmasına baksak, onlarla ilgili o toplantı zamanlarını, zeminlerini fikretsek diyeceğiz ki: “Ya, hakikaten çok ciddi mesafe almışız.” Millî Güvenlik Kurulu toplandı mı herkes diken üstünde “Acaba ne çıkacak orada, acaba demokrasiye yönelecek herhangi bir tahdit ya da bir söylem çıkar mı?” diye endişeli bir bekleyiş olurdu, oysa şimdi öyle değil; Orada memleket için, millet için, devlet için özel kararlar çıkıyor, çok mutedil bir yapı orta yere çıktı. Öyleyse, kurumlarla ilgili kayıt düşerken biraz daha böyle dikkatli bir dil kullanmak lazım. ‘ diye konuştu. ‘Savunma sanayisinde tarih yazdık’

Savunma Sanayii Başkanlığı bağlamında tarihi atılımlar gerçekleştirildiği, yerli ve milli üretim anlayışının hakim hale geldiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘İftihar ettiğimiz bir zemin orta yere çıktı; bu, neyle oluyor? Bu, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin lokomotif hâliyle gidiyor ama bir de şu var, hep söyledik: Kalbini, ruhunu, yüreğini vatana hasreden kadrolarla gidiyor.’ dedi.

Aydemir Muhalefetin Çelişkilerine Dikkat Çekti

Türkiye’nin dış politikasına ilişkin kayıtlar düşen Milletvekili Aydemir, muhalefetin kendisiyle çeliştiği, daha önce söylediklerini şimdi inkar eder duruma düştüğünü belirterek, ‘Ara ara şunu söylüyorlar: “Tenakuzlar var, dış politikada özellikle dün söylediğini bu gün aksi hâlde hayata yansıtmalar var.” deniyor, bir defa herkes kendine dönsün baksın. Bir not düşmek istiyorum - Suriye politikası bağlamında bize tenkit getirenler dönüp şöyle bir geçmişe baksalar 2011’den sonra neler yaşanmış, kendileri noktasında yani kendi zaviyelerinde neler söylemişler; bu sefer bize dönük tenkitlerinde biraz daha dikkatli olurlar. Bakın, ben burada bir kayıt düşeyim size, CHP o dönemki milletvekillerinden Şükrü Elekdağ ısrarla bize tenkit yöneltiyor, şunu söylüyor, diyor ki: “Esed’le olan bu dostluktan vazgeçin, yeter! Suriye’deki vatandaşa dönün, onların özgürlük taleplerini karşılayın. ” Talebi bu bizden, artı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun düştüğü notlar var “Esed bir katildir.” diyor, gazeteler manşet atmıştı o gün; sonra ne oldu? “Esed’le mutlaka bir araya gelinmesi lazım gelir .” noktasına geldiler. Şimdi değişen şartlarda bir politika değişikliği olduğunda, fena hâlde bir yüklenme oluyor. Oysa hepimiz burada siyaset yapıyoruz. İşte burada bir kadro var, çok yetkin bir kadro, donanımlı bir kadro. Elbette ki dünyadaki gelişmeleri takip ediyorlar ve ona göre de bir rota çiziliyor. Öyleyse abanarak haksız bir şekilde yönelip Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine, oradan da tabii asıl özne Sayın Cumhurbaşkanımıza, oraya yüklenmenin haklı bir tarafı yok. ‘ dedi.

Yatırımlar

Kamu -özel iş birliğiyle ilgili olarak muhalefet tarafından geliştirilen söylemleri eleştiren Milletvekili Aydemir, ‘Kamu -özel iş birliğiyle ilgili yapılanlara dönük devleti yok ettiğimizi, zarara uğrattığımız iddia edildi. Oysa Ulaştırma Bakanımızın özel açıklamaları oldu, şunu söyledi: “Orada yakın zamanda, çok yakın zamanda yani yap -işlet-devret modeliyle yapılan birtakım yerler var ki Bakanlığa devredilecek. Bakanlık genel bütçeden pay bile almadan Bakanlığı idare edebilecek şekle gelecek sırf oradan gelen gelirlerle. ” Dolayısıyla, tenkit edelim ama yani altını da böyle bir sahici kodlarla dolduralım diye özellikle not düşüyorum. ‘ ifadesine yer verdi.

‘Bu bir bühtandır’

“Kimin hapse girip çıkacağına Cumhurbaşkanı karar veriyor.” Şeklindeki muhalefet söylemine sert tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘Bu bir bühtan, böyle bir şey olabilir mi? Adam, Cumhurbaşkanımıza açıktan, çok aleni bir biçimde hakaret ediyor, ceza almıyor. Benim bildiklerim var, burada paylaşacak değilim ama bildiklerimiz var. Yani sosyal medyada ya da basın kanalıyla kalkıp bize yapılsa tahammül edemeyeceğimiz şeyler Cumhurbaşkanımıza yapılıyor. “Efendim, siyasettir. Siyasetçiyse o zaman buna katlanacak.” denip ceza almıyor. Öyleyse, böyle, birini derdest edip “Hapse girecek, girmeyecek.” demesi gibi bir şey olabilir mi? ‘ dedi.

Aydemir’den HDP’e Tepki

HDP Milletvekillerinin Kürt düşmanlığı ifadelerinin iftira ve gerçeği çarpıtma olduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Kürdün en esaslı hamisi AK Parti olmuştur, Sayın Cumhurbaşkanımız olmuştur. Elhamdülillah bununla da iftihar ediyoruz. Biz insana yöneliyoruz, insana. Dahasını söyleyeyim: İnsan da geçtik, biz eşyaya bile çok dikkatli davranırız, müteyakkız yaklaşırız çünkü biliriz ki nereye baksan Cenab -ı Hakk’ın yansıması vardır. Öyleyse bu neviden bir yaklaşım haksızlıktır..’ diye konuştu. ^