banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fuat Bol: Uyuyan dev uyanıyor!
Fuat Bol: Uyuyan dev uyanıyor!
Bulgaristan’da halk sandık başında
Bulgaristan’da halk sandık başında
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın

Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımıza itimat zirvede’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde küresel ekonomik sorunlara rağmen doğu ve güneydoğuda yatırım zemininin yürek ferahlattığını vurguladı

ERZURUM 15.11.2021, 09:11
Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımıza itimat zirvede’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde küresel ekonomik sorunlara rağmen doğu ve güneydoğuda yatırım zemininin yürek ferahlattığını vurguladı

Yatırım ve reform çalışmalarını görmezden gelen muhalif çevrelere seslenen Milletvekili Aydemir, manevi körlüğe işaret ederek, “Köre ne, görene” aforizmasını hatırlattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçesi değerlendirmesinde Erzurum’a ilişkin bir talebi de gündeme Taşıyan Milletvekili Aydemir, Erzurum 1. OSB’de yatırımcılar için ilave yer arayışlarının sürdüğünü, buna dönük olarak 1. OSB Yönetiminin girişimlerine maddi destek taleplerinin bulunduğunu bildirdi.

Aydemir’den muhalefete: bakacaksın ki göresin’

Muhalefetin ısrarla Türkiye’deki ekonomik büyüme ve gelişmeleri görmezden gelmeye çalıştığını belirten Milletvekili Aydemir, sunumunda, ‘Ama bizdeki o aforizmalarla bakmak lazım. "Görene... Köre ne?" demişler ya, görmeyenlere yapacak bir şey yok. Bakacaksın ki göresin. Bakmadın mı, göremezsin Burada birlikte çalıştık, siz buradaki hâli biliyorsunuz.’ ifadesini kullandı.

Doğu ve güneydoğu’daki yatırımlar

Bütçe değerlendirmesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki yatırımlara atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’dan buraya gelirken bir taziye ziyareti için Muş’a uğradım. Oradan Bingöl, Elâzığ. O güzergâhtan buraya geldim. Samimi söylüyorum, çok özel bir zemin oluşmuş. Yatırımlar, özellikle hayvancılık üzerine Muş’ta, Bingöl’de çok, böyle, üretken bir hâl var; insanlar da çok mutlu. Elbette ki sıkıntılı bir ekonomik zemin var. Bunu kimsenin inkâr ettiği yok. Buna rağmen çok pozitif bir yaklaşım var, çok müspet bir yaklaşım var; insanlar Hükûmete güveniyorlar, Sayın Cumhurbaşkanımıza itimatları zirvede. Dolayısıyla, Allah’ın izniyle şu pandemi şartlarından da çok özel bir hâlde çıkacağız, zirvelere doğru yürüyeceğiz. ‘ dedi.

Bölgesel kalkınma

Konuşmasında Doğu ve Güneydoğuda yatırım yoğunlaşmasına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı 2 tane eşsiz yatırım vardı; birisi Bingöl’de, birisi Adıyaman’da. Başka yatırımlar da vardı. Biri doğuda biri Güneydoğu Anadolu’da. Doğuda açtığımızın adı neydi? Efendim, hibrit enerji sistemi. Avrupa’da yok. Bir numarayız elhamdülillah. Sizler sayesinde, gayretleriniz sayesinde oluyor bunlar. Adıyaman’da olan neydi? Organize Sanayi Bölgesinde çatı güneş sistemleri yaptık. Böyle yüzlerce, binlerce yatırım yapıyoruz. Şu zaviyede, şu vasatta yapıyoruz yani şu sıkıntılı zeminde, küresel sıkıntıların yaşandığı vasatta yapıyoruz. Dolayısıyla çok değerli bunlar. O yüzden de benim muhalefetten istirhamım şu: Elbette ki her seferinde söylüyoruz, noksanlarımız var, bunları kayda geçmek lazım ama hiç olmazsa zihnimize pozitif bir harita yükleyelim ki bu bizim ailelerimizi de sirayet ediyor, evlatlarımızı da sirayet ediyor bakış açılarımız. Dolayısıyla farkında olmadan onları da sıkıntılı bir zemine sokuyoruz. Önümüzdeki zaman dilimi Allah’ın izniyle yani 2022 açıklanan rakamlar, ortaya konulan vaziyet raporu gösteriyor ki çok daha özel bir noktaya geleceğiz inşallah.’ kaydını düştü.

Aydemir’den Erzurum’a ilişkin talep

Milletvekili Aydemir değerlendirmesinin son bölümünde Erzurum 1. OSB’ye ilişkin bir talebi gündeme taşıdı. Milletvekili Aydemir, ‘Bizim 1. Organize Sanayi Bölgesi doldu, çok sayıda yatırımcı var, sırada bekliyor, özel sektör yatırımcı bunlar ama yer yok. Şimdi, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, köylülerle, civardaki arsa sahipleriyle irtibat kurdular. Onları almaları hâlinde 700 dönümlük yeni bir alan açılacak ama biraz paraya ihtiyacımız var. Bu konuda müzahir olursanız çok mutlu oluruz, memnun oluruz.’ dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6