Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımız bir dünya lideri’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel düzeyde gıpta ile takip edilen ve takdir toplayan bir duruş sergilediği, Dünya gündemini belirleyen bir Dünya Lideri olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Biz millet olarak niza halini barışa, nizama çeviriyoruz. Bunun bayraktarı, bunun lideri de Sayın Cumhurbaşkanımızdır. ‘ dedi.

Milletvekili Aydemir, ‘İsveç Başbakanının, ‘gerekirse anayasayı değiştireceğiz’ ifadesi çok calibi dikkattir. Finlandiya ve İsveç’le ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız bir duruş sergilediğinde CHP’nin özellikle o diplomat milletvekillerinin nasıl tepki verdiğine hep beraber şahit olduk. ‘Ne yapıyorsunuz? Avrupa Birliği ile münasebetlerimizi bozuyorsunuz. NATO ile münasebetlerimizi bozuyorsunuz’ dediler. Geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı ne kadar doğruymuş, ne kadar haklı çıktık, onu gösteriyor. İsveç Başbakanı gelip burada diyor ki, ‘terörle mücadelede yasalarımızı değiştireceğiz. Gerekirse anayasada değişiklik yapacağız.’ Sık sık söylüyorum; Biz millet olarak niza halini barışa, nizama çeviriyoruz. Bunun bayraktarı bunun lideri de sayın cumhurbaşkanımızdır. Bunun son örneklerinden birisi de şu yaşanan İsveç’le ilgili gelişmedir. ‘ vurgusunu paylaştı.

Çözüm Odaklı Siyaset

Cumhur İttifakının toplumsal sorunlara çözüm ürettiği, bunun en son yansımasının Çalışma Hayatı Barışı ve Alevilerle ilgili düzenlemeler olduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘20 yıldır nerede ne sıkıntı varsa onları izale ediyoruz.’ dedi.

Aydemir Yeni Yasayı Paylaştı

Milletvekili Aydemir, ‘Çalışma hayatı bütün bir toplumu ilgilendiriyor. Yediden yetmişe hepimizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla oradaki barış, oradaki sulh, oradaki güzellik hepimize yansıyor. Öyleyse bu bakanlığın işlemine bu zaviyeden bakmamız lazım. Neler yapıyor? Topluma neyi zerk ediyor? Bakmak lazım. Bakın yakın zamanda bir kanun teklifini Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüştük. Şimdi TBMM Genel Kurulunda görüşüyoruz. Maden ocaklarındaki kazalarda vefat edenlerle ilgili sonrasında yaşanan bir hazin hal vardı. Evlatlarını ya da eşlerini kaybedenler oluyor. Sonrasında bir de ızdıraplı bir zaman dilimi yaşıyorlar. Yani maaş bağlanmasından tutun da aileden işe girmeleri varıncaya kadar sıkıntılı bir süreç yaşanıyordu. Şimdi biz ne yapıyoruz? Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle şunu yaptık. Bundan sonra bir kaza yaşandığında kazadan sonra vefat eden varsa onun eşine, çocuklarına, kardeşlerine iş imkanı tanınacak artık. Ve bu süreye bağlı değil. Çok eskiye dayalı yaşanan kazalardan sonrakiler için bile bu hakkı veriyoruz. Bir gün sigortalı olsa bile, çalışan eğer vefat etmişse onun ailesine emeklilik maaşı bağlanıyor. Bakın bir gün. Normalde öyle değil? Normal kazalarda vefat edenler için sigortalılık süresine bakılır. Ama şimdi maden kazalarında vefat edenlere oradaki şehitlerimizin ailelerine de böylesine bir sahabetliğimiz var. Dolayısıyla çalışma bakanlığımızın sahası içerisine giriyor. ‘ dedi.

‘Derdimiz toplumda uç veren sıkıntıları berhava etmek’

Milletvekili Aydemir, ‘20 yıldır nerede ne sıkıntı varsa onları izale ediyoruz. Bakın Alevi kardeşlerimizle, Cemevleri ile ilgili yaptığımız düzenlemelere en çok tepkiyi kim gösteriyor? Siyasette aleviliği kullananlar gösteriyorlar. Alevi olduğunu söyleyen bazı milletvekilleri şunu söylüyorlar, ‘bunu bir inayet olarak göstermeyin. Seçimlerde bunları kullanmayın.’ Bizim böyle bir derdimiz yok ki. Bizim derdimiz toplumda uç veren sıkıntıları berhava etmek, yok etmek, derdimiz bu bizim. Ama onun kafasında o var. Çünkü o diyor ki, ‘ben olsam böyle yaparım. Ben olsam istismar ederim’ diyor. Oysa bizim bütün derdimiz; ‘Allah razı olsun’ duası gelsin yeter, derdimiz o bizim. Onun için de bunları peyderpey hayata yansıtıyoruz ve bir büyük de memnuniyet bize yansıyor.’ diye konuştu.

Aydemir’den Soylu’ya Yönelik Eleştirilere Sert Tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bayrak bir isim olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile terörü yerle yeksan ettiğini belirterek, "Soylu ile alıp veremediğiniz ne? Sizin derdiniz; bu millet huzursuz olsun, terör yeniden şehir merkezlerine insin." dedi.

Mantığa bakar mısınız?

Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, vefatının 84. yılında anıldığını anımsattı. "Bir matem gününde keyif çatar gibi kutlama yapılabilir mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yaptığı danslı gösteri bizim kültürümüzde var mı" sorusunu yönelten Milletvekili Aydemir, "Atatürk o gün vefat etmiş, hüzün günümüz. Bunu düşünüp, hüzünlenmek yerine keyif almak. Mantığa bakar mısınız?" diye konuştu.

‘CHP bütün bütün savrulmuş bir partidir’

CHP’li Canan Kaftancıoğlu’nun, Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde bir paylaşımda bulunmadığına dikkati çeken Milletvekili Aydemir, "HDP ile ters düşmemek için. Bu isimler, HDP ile aynı düzlemdeler. Aynı şeyi HDP’den de gördük. HDP’den tek bir kişi törenlere katılmadığı gibi bir açıklamaları da olmadı. Çünkü Atatürk’e bütün bütün karşı bir anlayış HDP. Bunun için Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP’den istifa etti. Atatürk kavramı bir turnusol etkisi gösteriyor, gerçek yüzlerini ortaya koyuyor. CHP bütün bütün savrulmuş bir partidir." dedi

‘Süleyman Soylu bayrak isim’

Gazeteci Şirin Payzın’ın, İçişleri Bakanı Soylu ile ilgili ifadelerine ilişkin Milletvekili Aydemir, "Haklı haksız demeden ’bunlar işsiz, aşsız kalır’ demeden, ’haksızlık yaparız’ demeden insanlara zulmetmenin planını, programını yapıyorlar. Bunu yer yer açığa koyuyorlar. İşte gazeteci kadının yaptığı budur. Süleyman Soylu ne yapmış? Süleyman Soylu bayrak bir isim. Cumhurbaşkanımızla beraber terörü yerle yeksan etmiş. Süleyman Soylu ile alıp veremediğiniz ne? Bakın teröristler başlarını çıkaramıyor inlerinden. Sizin derdiniz; bu millet huzursuz olsun, terör yeniden şehir merkezlerine insin. Derdiniz bu." kaydını düştü

‘Ayıp birşey !’’

"CHP’li belediyelerde kurulan eşitlik birimleriyle LGBT propagandası" yapıldığına yönelik iddialara ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Aydemir, "(Kadına yönelik şiddet) ve ’LGBT’ye özgürlük’ taban tabana zıt. Kadınla, LGBT’yi bir araya getirmek ayıp bir şey. Bir belediyenin vazifesi midir bu? Sapkın anlayışlara kapıları kapatmak, aileyi korumak varken, siyasetçinin vazifesi bu olması gerekirken, bu neviden yaklaşımlar, aslında kadına, erkeğe, bütün bir topluma hakarettir." yorumunda bulundu.

‘Böyle bir şey yok’

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri’nin açıklamalarına işaret edilerek, "Yeni bir çözüm süreci olabilir mi" yönündeki soruya ise Aydemir, "Cevheri, yeni bir çözüm süreci bağlamında bir şey söylemedi. Böyle bir şey de yoktur. Teröre kapısını açan hiç kimse bize yakın değildir. Teröre mesafe koymuyorsa, biz onları, onların safında görüyoruz." yanıtını verdi.