Aydemir büyüme rakamlarını değerlendirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye’nin pandemi şartlarında dahi ekonomide diğer ülkelere göre ciddi mesafeler aldığını belirtti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, bir partinin genel başkan yardımcısının, "Ovit Tüneli’nin maliyeti çok yüksek, bu yatırımın geri dönüşü 50 yıl." dediğini aktardı. Aydemir, ‘ABD’nin ve AB ülkelerinin iktisadi yapıları dumura uğrarken; biz, son çeyrekte 5,9, 2020 yılı için ise 1,8 büyüme oranını yakaladık. Bu heyecan veren bir gelişmedir. ‘ vurgusunda bulundu.

Ovit Bir Ulaşım Abidesi

Ovit Tüneli’nin Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir tünel olduğunu, 14 kilometre tek tüp, 28 kilometre çift tüp uzunluğu bulunduğunu anımsatan Milletvekili Aydemir, "Devasa bir tünel. Avrupa’da dördüncü, dünyada altıncı büyük tünel. Sen neye göre bu değerlendirmeyi yaptın? Laf olsun torba dolsun kabilinden söylenmiş şeyler. Ovit Tüneli sadece Erzurum’u değil bütün bölgeyi denize yakınlaştırdı." dedi.

Ak Parti İnsana Hizmeti Esas Alır

Bu açıklamanın, AK Parti ile muhalefetin insana bakışını gösterdiğini ifade eden Milletvekili Aydemir, "AK Parti insana hizmeti esas alıyor. Bu tünelin iktisadi getirisi çok yüksek. Onu da bir tarafa koyuyoruz, hiçbir getirisi olmasa bile hayatı kolaylaştırması yetmez mi? Bu yaklaşım bizi üzmüştür, insanları kırmıştır. Ovit Tüneli tek başına çok değerlidir ama onu tamamlayan tünellerimiz var. Tüm tüneller bittiğinde Erzurum ile denizin arası 1,5 saate inmiş olacak. Her şeye para gözüyle baktığınızda kaybederseniz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyüme Rakamları

Türkiye’nin 2020’de yüzde 1,8 büyüdüğüne işaret eden Milletvekili Aydemir, pandemi şartlarında dahi Türkiye’nin ekonomide diğer ülkelere göre ciddi mesafeler aldığını belirtti. AK Parti’nin eser siyaseti yaptığını söyleyen Milletvekili Aydemir, bu yaklaşımın hem ekonomik büyümeye etkisinin olduğunu hem de insanların huzur katsayısını artırdığını dile getirdi. Aydemir, 1 Mart Muhasebeciler Günü’nü de kutladı.