AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Bu millet kendisine hizmet edeni asla unutmaz ve bu millet aldatma cihetiyle yürüyeni de asla unutmaz, affetmez. O yüzden CHP yıllar yılı iktidar olamadı." dedi.

Öncelikli Gündem Deprem

Milletvekili Aydemir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada öncelikli gündeminin deprem olduğunu söyledi.

Meselemiz İnsandır

AK Parti’nin meselesinin insan olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, "İnsanları huzurlu kılabilmek için ne lazımsa onun peşindeyiz ve bunu liderimiz yapıyor; ufuk çiziyor ve biz de o ufkun arkasından yürüyoruz." diye konuştu.

‘Yapamayacağımız şeyi asla söylemeyiz’

Milletvekili Aydemir, ‘Yapamayacağımızı asla söylemeyiz. Neyin sözünü verdiysek onu da mutlaka yerine getiririz. Gündemimiz deprem. Elbette seçim dönemindeyiz. Elbette seçim için gerekenleri yapıyoruz ama öncelikli gündemimiz deprem. Cumhurbaşkanımız da grup bunu vurguladı. Çünkü bizim meselemiz insan, biz insanımız için uğraşıyoruz, insanımızla ilgiliyiz, insanımızın huzurlu kılabilmek için ne lazım geliyorsa onun peşindeyiz ve bunu liderimiz yapıyor, o ufuk çiziyor. Biz de o ufkun arkasından yürüyoruz. Bugüne kadar hep böyle oldu, bundan sonra da öyle olacak. ‘ dedi.

Depremzedeler Cumhurbaşkanımza Duacı

Basın toplantısında asrın afetine değinen Milletvekili Aydemir, Cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı Erdoğan ufkunda sorunları çözüm siyaseti izlediğine dikkat çekti. Şehirleri ihya ve inşa sürecinin başladığını belirten Milletvekili Aydemir, deprem bölgesindeki vatandaşların, ‘Allah’a şükürler olsun ki sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir liderimiz var. O yüzden huzurluyuz. O yüzden yarınımızdan eminiz. Yarın inşallah Cumhurbaşkanımız bize bir sene içerisinde evlerimizi, yeniden şehirlerimizi yaşanabilir hali önümüze koyacak.’ dediklerini aktararak, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki Cumhur ittifakının topluma güven verdiğini kaydetti.

‘Allah hepsinden razı olsun’

Afet bölgesinde Devlet ve Milletin el ele verdiğini, Bakanların 6’şubattan bu yana sahada olduğunu, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet ürettiğini belirten Milletvekili Aydemir,’ Allah razı olsun hepsinden, o kadar minnettarız ki, bütün bakanlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde afetzede kardeşlerimizin sorunlarını giderme, yaraları sarma konusunda seferber. Sahadan bir an bile ayrılmıyorlar. Milletin ne acısı varsa onlar da yüreklerinde hissediyorlar. Böyle olduğu için de millet arkamızda kenetleniyor ve böyle de devam edecek. Aldatma yok, bir başka şey yok. Teröristlerle işbirliği yok. Siyasette mesafe almak için sonuç alabilmek için 35 tane oy kurtarabilmek için teröristlerle aynı masayı paylaşırsanız, cenabı hak sizi rüsva eder. ‘ diye konuştu.

Millet Kendini Aldatanı Affetmez

Seçimlere iki aydan az bir sürenin kaldığını anımsatan Milletvekili Aydemir, "Bu millet kendisine hizmet edeni asla unutmaz ve bu millet aldatma cihetiyle yürüyeni de asla unutmaz, affetmez. O yüzden CHP yıllar yılı iktidar olamadı. Niye? Bugüne kadar aldatma zemini oluşturdular." değerlendirmesini yaptı.

Seçimlere sayılı günler kaldığını, milli iradenin sandığa yansıyacağını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bu millet kendisine hizmet edeni asla unutmaz ve bu millet aldatma cihetine cihetiyle yürüyeni de asla unutmaz. Onu da asla affetmez. O yüzdendir ki bakın CHP yıllar yılı iktidar olamadı. Niye, aldatma zemini oluşturdular bugüne kadar. Yani siyaset vasatında bulundukları an itibariyle, özellikle tek adam döneminden sonra İnönü’den sonra ne yaptılar? Millete zulmettiler, politikalarıyla yalan söylediler. Milletin inançlarıyla adeta alay ettiler. İnanç sadedinde insanları hapseder hale geldiler. Hayatın bir köşesine hapsettiler. Şimdi geldiğimiz noktada, Milletimiz kendi içinden çok özel bir lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çıkardı ve o liderin arkasında kenetlenmiş bir vaziyette. ‘ diye konuştu.

Depremzedelerin Acısı Yüreğimizde

Milletin acısını yüreklerinde hissettiklerini dile getiren Milletvekili Aydemir, "Böyle olduğu için millet arkamızda kenetleniyor. Aldatma yok, teröristlerle işbirliği yok. Siyasette mesafe, sonuç, oy olmak için teröristlerle aynı masayı paylaşırsanız Cenabıhak sizi rezil rüsva eder." ifadelerini kullandı.

Aydemir İyi Partililere Seslendi

Basın toplantısında İYİ Partili ve Saadet Partililere seslenen Milletvekili Aydemir, ‘Ben İYİ Partili kardeşlerimin yüreğinde Cumhurbaşkanımızın özel yeri olduğunu biliyorum. Mukayese yaptıklarında kıyas yaptıklarında, Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı suali geldiğinde önlerine, vicdan terazisine koyacaklar. ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diyecekler. Onlar da 20 yıllık serencamı biliyorlar. Millete nasıl hizmetler yaptığımızı biliyorlar. Türk Dünyasına nasıl hizmetler yaptığımızı biliyorlar. İslam coğrafyasına nasıl hizmetler yaptığımızı biliyorlar. Mazlum milletlere nasıl hami olduğumuzu biliyorlar. Dolayısıyla onların da böyle bir kararlılık içerisinde olacağını biliyorum. ‘ dedi.

İndallahta Mesul Olmak

Milletvekili Aydemir, ‘Aynı şey Saadet Partili kardeşlerim için geçerli. Ben biliyorum, beraberiz. Sürekli konuşuyoruz, oturuyoruz, arıyorlar bizi. ‘Temel Karamollaoğlu şunu söyledi ama biz onunla aynı düşüncede değiliz kesinlikle. Cumhurbaşkanımız Ayasofya gibi 86 yıllık esareti sonlandırmış bir liderdir’ diyorlar. ‘Biz eğer onun arkasında gitmezsek, onu desteklemezsek yarın hem indallahda hem de millet nezdinde mesul oluruz’ diyorlar Saadet partililer.’ diye konuştu.

Aldemir Esengün’ün Eserinden Örnekler Verdi

Basın toplantısında halkın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini seçtiğini, Parlamenter sistemin ise sorunlar yumağı olduğunu belirten Mİlletvekili Aydemir Devlet eski Bakanı ve Erzurum Milletvekili Lütfi Esengün’ün kaleme aldığı ‘Muhalefet’ isimli eserden örnekler vererek Parlamenter Sistemdeki çarpıklıkları dile getirdi.

Aydemir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini Savundu

Milletvekili Aydemir, ‘Parlamenter sistem güçlendirilmiş parlamenter sistem bize ne getirdi? kaotik bir hal getirdi, sadece bunu getirdi. Mevcut hal istikrarı getirdi. Bakın deprem oldu. Anında bir müdahale imkanı getirdi yeni sistem. Terörle mücadelede de öyle. Sorunları anında çözüm ve beraberinde eser siyasetine imkan tanıdı yeni sistem. ‘ diye konuştu.